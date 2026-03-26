Perante a escassez de imagens reais do conflito em curso no Médio Oriente, as redes sociais estão a ser ‘inundadas’ de alegadas imagens e vídeos da guerra. Várias publicações recentes, que circulam no Facebook e Instagram, partilham um vídeo que alega mostrar fogo cruzado entre um porta-aviões norte-americano e aviões iranianos. “CENAS DE UMA TROCA DE TIROS ENTRE UM PORTA-AVIÕES AMERICANO E AERONAVES IRANIANAS”, lê-se numa das publicações.

As imagens mostram um navio de guerra a abrir fogo contra uma aeronave em alto mar. Depois de vários disparos feito a partir do navio, a aeronave parece ser atingida e despenha-se.

A 28 de fevereiro, os EUA lançaram a operação Fúria Épica, destinada a destruir as capacidades militares do Irão. Desde então os EUA destruíram grande parte dos lançadores de mísseis e parte significativa da Marinha do Irão, que, como seria expectável, não tem capacidade militar para contrariar a ofensiva norte-americana. Logo nos primeiros dias do conflito, o Irão disse ter atingido o porta-aviões USS Abraham Lincoln, com quatro mísseis, alegação prontamente negada pelos Estados Unidos.

As imagens que circulam online não mostram um confronto direto entre um navio de guerra norte-americano e um caça iraniano. Através de uma pesquisa no motor de busca Google com recurso a frames do vídeo em causa, é possível perceber que a imagens são muito semelhantes aos efeitos do jogo de computador War Thunder.

À AFP, Konstantin Govorun, o responsável de comunicação da Gaijin Entertainment (empresa que produz o popular jogo) sublinhou que as imagens parecem ter sido retiradas desse mesmo videojogo.

Aliás, o navio que se vê no vídeo, um USS Tennessee (usado em batalha durante a Segunda Guerra Mundial), é o mesmo que surge no site oficial do War Thunder.

Esta não é a primeira vez que o jogo War Thunder é utilizado para difundir informação falsa relacionada com a guerra no Irão. Outras publicações alegam que um caça norte-americano F-18 foi atingido em pleno voo por um míssil iraniano, mas as imagens também não são reais e foram retiradas do mesmo videojogo.

Conclusão

É falso que um vídeo que circula nas redes sociais mostre um confronto em alto mar entre as forças norte-americanas e as forças iranianas no contexto da guerra em curso no Médio Oriente. As imagens não são reais e foram retiradas do videojogo War Thunder, como confirmou a própria empresa produtora do videojogo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.