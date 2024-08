Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o que parece ser um momento íntimo de Emmanuel Macron com outro homem. O conteúdo ficou viral em redes sociais como o Facebook e o X (ex-Twitter). Mas o vídeo é falso. As imagens originais terão sido manipuladas com recurso a Inteligência Artificial.

As fotografias originais foram publicadas pela revista cor-de-rosa Voici. Na capa da edição de 2 de agosto de 2024 vê-se Emmanuel Macron de férias, num ambiente aparentemente descontraído, num barco, e rodeado de amigos. Na imagem original, o Presidente francês encontra-se visivelmente divertido enquanto é puxado por um homem que não é identificado. Estas imagens originais das férias de Macron em Brégançon não mostram qualquer beijo ou momento íntimo como aquele que é partilhado por vários utilizadores.

No vídeo partilhado nas redes sociais é possível identificar alguns erros que provam que foi manipulado, possivelmente com recurso a Inteligência Artificial. Por exemplo, logo no início do vídeo — feito com base numa das imagens da Voici — é clara uma distorção no movimento do braço do homem que surge junto a Macron: quando supostamente abraça o Presidente francês a sua mão não acompanha o movimento do braço — separando momentaneamente as duas partes do corpo.

Veja em baixo a comparação entre a imagem manipulada e a imagem original:

Além disso, ao longo do vídeo, na zona abdominal do Presidente francês também são percetíveis distorções — vai mudando de forma e a incidência de luz também vai alterando só naquela zona, mesmo que isso não aconteça em mais nenhuma parte da imagem.

Veja em baixo as distorções percetíveis em vários momentos do vídeo manipulado:

Apesar de estas partilhas serem recentes, não é a primeira vez que surgem rumores sobre a orientação sexual do Presidente francês. Em 2017, Emmanuel Macron chegou mesmo a reagir a alguns desses boatos. O Presidente francês é casado com Brigitte Macron desde 2007.

Conclusão

Um vídeo do Presidente francês num aparente momento íntimo com outro homem começou a circular nas redes sociais. As imagens, no entanto, são manipuladas. As fotografias originais foram divulgadas pela revista francesa Voici, na edição de 2 de agosto, e mostram apenas Emmanuel Macron descontraído durante as suas férias com amigos em Brégançon, França.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é: