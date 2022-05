Um vídeo de Volodymyr Zelensky está a ser partilhado nas redes sociais, com legendas em inglês e com a sugestão de que o Presidente da Ucrânia admite e aconselha o uso de cocaína, dizendo ser “o melhor energizante”.

“Incrível! Incrível! É o melhor energizante para os humanos. A sério, é energia para o dia todo. Levantei-me às 7h da manhã e saí para passear o cão. E cheiro drogas, é a forma como levo a vida. Aconselho a todos que o façam. Mas não com drogas pesadas, essas dão vontade de dormir durante todo o dia. E essa quantidade é suficiente para mim até à noite”, pode ler-se no excerto retirado de uma entrevista Zelensky.

As imagens pertencem a uma entrevista realizada em janeiro de 2019, ao jornal Ukrainskaya Pravda, na altura em que Zelensky se estava a candidatar à Presidência da Ucrânia — as eleições que acabou por vencer, tornando-se chefe de Estado do país.

Contudo, ao contrário dos excertos que estão a partilhados nas redes sociais, o Presidente da Ucrânia não assumiu que consumia cocaína nem aconselhou o uso de qualquer droga — o vídeo da entrevista foi manipulado de forma a sugerir que Zelensky assumia esse consumo, o que não corresponde ao conteúdo das respostas que deu. De facto, devido a algumas insinuações, o jornalista questiona Volodymyr Zelensky sobre o consumo de droga (a partir do minuto 7’40) e o chefe de Estado ucraniano respondeu da seguinte forma: “Incrível! Incrível! Não. Estou sentado em algo branco, mas é uma cadeira. Não é cocaína. Eu não me drogo.”

E, perante insistência, ainda reiterou: “Cheiro café, porque sou realmente viciado em café. Eu gosto muito de café, de verdade”, frisando que por vezes bebe “um copo de vinho”, mas assegurando que não consome drogas.

Recorde-se que o tema não é novo e que Volodymyr Zelensky foi alvo de vários rumores do género durante essa campanha eleitoral. De tal forma que antes do debate com o adversário, Petro Poroshenko, o candidato sugeriu que ambos se submetessem a exames que provassem ao povo ucraniano que “não são nem alcoólicos nem dependentes de drogas”. Esses testes acabaram mesmo por ser feitos e foram transmitidos em direto nas redes sociais (quer o de Zelensky quer o de Poroshenko).

Já durante a guerra na Ucrânia, em que Zelensky se tornou um protagonista, Vladimir Putin insultou os responsáveis políticos ucranianos e acusou-os de serem um “gangue de viciados em drogas e neonazis”, numa altura em que apelava aos militares ucranianos para se renderem e negociarem.

Conclusão

Não é verdade que Volodymyr Zelensky tenha assumido que consumia drogas durante uma entrevista televisiva, no período de campanha em que se candidatava ao cargo de Presidente que agora ocupa. O tema foi, de facto, uma das perguntas do jornalista que fez a entrevista, depois de muita polémica sobre o assunto, mas Zelensky deixou claro que se trata de uma mentira e que não consome drogas. Na resposta, o atual Presidente ucraniano chega mesmo a dizer que o seu vício é o café e que bebe álcool socialmente, mas afastou a ideia de que consome drogas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

