Anti-social, narcísico, megalómano e incapaz de sentir empatia, sim, mas louco Putin não está. Psiquiatras analisam presidente russo

Desde o final de 2021, primeiro graças ao aumento dos casos de Covid-19 no país, depois com a condenação de Alexey Navalny a três anos e meio de prisão, as taxas de aprovação do presidente russo têm vindo a cair ligeiramente — ou de forma mais substancial entre as faixas etárias mais novas, em que as sondagens registaram uma quebra de 17%, para os 51%. “Parece-me que a necessidade de reconhecimento e de admiração que ele tem e que estava de certo modo a perder representa aqui uma parte importante”, assinala o psiquiatra.

Mas há mais, salienta Vítor Amorim Rodrigues: “Este ano, daqui a uns meses, vai fazer 70 anos e embora já tenha assegurado o seu prolongamento no poder do ponto de vista político, estas são alturas em que as pessoas fazem balanços e percebem que podem eventualmente já ter pouco tempo para alcançar aquilo que querem”.

A pandemia atirou a esperança média de vida dos homens russos para os 71 anos e no dia 7 de outubro de 2022 Vladimir Putin vai chegar às sete décadas de vida. Também a hipocondria é um distúrbio psiquiátrico e, ao que tudo indica, o presidente russo, que no final do ano passado admitiu publicamente ser testado todos os dias não apenas para a Covid-19 mas para “todo o tipo de infeções”, também padecerá dele.

Segundo o El Mundo, que cita o biógrafo Mark Galeotti, autor de “We Need To Talk About Putin” (título a piscar o olho a um livro que em 2011 foi transformado em filme, sobre um jovem que desde criança deu mostras de um comportamento psicótico e que quando chegou aos 15 anos fez um massacre na própria escola), o receio que tem de ficar doente é tal que Putin chega a obrigar os colaboradores a passar por um túnel de ultravioletas e por aspersores com desinfetante antes de se encontrarem com ele.