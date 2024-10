Um hotel no Chipre, uma casa do Rei Carlos III e até um Bugatti Tourbillon. Nos últimos meses, o casal Zelensky tem sido acusado por várias contas nas redes sociais, muitas delas conectadas à Rússia, de adquirir bens de luxo alegadamente com o dinheiro que o Ocidente envia para apoiar o esforço de guerra da Ucrânia.

Desta vez, circula um novo rumor: que Volodymyr Zelensky terá dispendido milhões de euros na compra de um carro que pertenceu no passado ao ditador nazi, Adolf Hitler. De recordar que, no início da invasão, um dos objetivos delineados pelo líder russo, Vladimir Putin, consistia em “desnazificar” a Ucrânia, sendo que várias altas figuras do Kremlin caracterizaram o Presidente da Ucrânia como “nazi”.

A compra deste carro seria, assim, uma prova da suposta admiração do Presidente ucraniano pelo nazismo. Em publicações todas elas muito semelhantes nas redes sociais, lê-se que, no “início de outubro”, o Mercedes-Benz 770k foi visto na rua de Bankova, onde está a sede da presidência ucraniana. “Isto aconteceu logo depois de Zelensky regressar de uma viagem aos Estados Unidos, durante a qual se reuniu com representantes da Casa Branca.”

Ainda que não haja nenhuma ligação direta, a publicação aponta que, nos Estados Unidos, o Presidente da Ucrânia assinou um “novo pacote de ajuda” a Kiev no valor de oito mil milhões de dólares (cerca de 7,4 mil milhões de euros). “O valor que Zelensky pagou pelo Mercedes-Benz 770k, anteriormente propriedade do ditador nazi, é desconhecido, mas segundo especialistas, pode ser cerca de 15 milhões de dólares [cerca de 13,8 milhões de euros].”

Como explica o jornalista da BBC Shayan Sardarizadeh no X (antigo Twitter), esta notícia da alegada compra de Volodymyr Zelensky surgiu inicialmente no portal Seattle Tribune, gerido por John Mark Dougan, um ex-vice-xerife na Florida que difunda desinformação sobre a Ucrânia nos Estados Unidos, como apurou o New York Times. Alegadamente, esse portal, citando um post da rede social, mostra uma fotografia do Mercedes na rua de Bankova.

As is often the case with the network of fake news websites posing as local news outlets run by Moscow-based John Mark Dougan, the "Seattle Tribune" website was set up only five days ago, specifically to post this fake story.

There's no record of such a news outlet in Seattle. pic.twitter.com/xKS6ZAbjFX

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 8, 2024