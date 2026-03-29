No dia 22 de fevereiro, Nemesio Oseguera Cervantes — nome de rua “El Mencho” — foi eliminado, numa operação do exército mexicano com o apoio dos Estados Unidos da América. Depois, praticamente todo o país foi assolado por uma vaga de violência — ao que tudo indica, como retaliação pela morte do temido narcotraficante, o mais procurado do país, fundador e líder do cartel Jalisco Nueva Generación.

E, logo a seguir, começaram a aparecer as publicações nas redes sociais que garantiam: alheia ao sofrimento da população, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, tinha sido retirada do país, por “motivos de segurança”.

Um vídeo de 45 segundos, onde pode ver-se Sheinbaum a sair de um helicóptero acabado de aterrar, ao que tudo indica, num navio de guerra mexicano, foi partilhado largos milhares de vezes nas redes sociais. A presidente mexicana, que sai da aeronave sorridente e vestida de preto, é recebida no convés da embarcação por militares que lhe fazem continência. As legendas que têm acompanhado estas publicações acusam a chefe de Estado de estar “escondida” no navio e de ter sido “retirada” do país por motivos de segurança, tendo em conta o aumento da violência associada à guerra aberta das autoridades com o cartel Jalisco Nueva Generación.

Submetidas a detetores de inteligência artificial, as imagens revelam-se verdadeiras. E também não há dúvidas: o vídeo mostra efetivamente Claudia Sheinbaum a chegar de helicóptero a um navio parado em alto mar. Mas será que a presidente mexicana abandonou mesmo o país em plena onda de violência? Isto depois de ela própria se socorrer do X para pedir “calma” a todos os seus concidadãos?

A resposta é… não. O vídeo é verdadeiro, a narrativa que foi desenvolvida em torno dele nem por isso: uma busca reversa no Google revela que foi publicado pela primeira vez largos dias antes de El Mencho ser sequer apanhado pelas autoridades, entre turistas, num resort a duas horas de carro de Guadalajara. As imagens foram captadas no contexto de uma visita oficial da presidente mexicana à cidade de Guaymas, para a inauguração do Museu Subaquático do estado de Sonora, no passado dia 1 de fevereiro de 2026.

Para além de existirem registos em páginas de Facebook, a própria Marinha mexicana emitiu o evento em direto, no YouTube.

Como se não bastasse, um dia após a morte de El Mencho, e já com as imagens a circular, com este novo “contexto”, Claudia Sheinbaum fez questão de desvalorizar aquilo que considerou um boato. “Ontem disseram que fugi para um navio. Isso não é verdade. É mentira”, disse a presidente mexicana, em conferência de imprensa sobre a situação no país. “É m vídeo de quando fomos a Guaymas”, acrescentou ainda.

Conclusão

Não é verdade que Claudia Sheinbaum tenha fugido do país, na sequência da onda de violência gerada após a morte do narcotraficante El Mencho, em meados de fevereiro. O vídeo que foi partilhado milhares de vezes nas redes sociais como prova dessa deserção, foi captado 21 dias antes de o líder do cartel Jalisco Nueva Generación ter sido eliminado. A própria presidente mexicana chamou a atenção para isso menos de 24 horas de as primeiras publicações terem sido feitas, mas isso não impediu a disseminação da informação falsa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.