Portugal não padece de uma crise orçamental, nem sequer de uma crise política. Padece de algo muito mais profundo e corrosivo: uma crise de educação cívica que se mede não em rankings de Pisa, mas na incapacidade visceral de ouvir uma frase até ao fim. A recente e histérica polémica em torno do Ministro Fernando Alexandre não foi um mero incidente de comunicação; foi o espelho, cruel e implacável, da degradação terminal da nossa esfera pública. Vivemos sob a tirania do clickbait, onde a indignação instantânea é a moeda mais valiosa e o pensamento crítico é a primeira vítima a abater.

O Ministro, ao apresentar uma proposta de ação social para o ensino superior, ousou tocar num nervo sensível: a segregação silenciosa das residências universitárias. A sua tese era clara e inatacável: quando um serviço público, por falta de investimento crónico e gestão negligente, é ocupado quase exclusivamente por quem tem menos poder político e mediático (os bolseiros), a sua qualidade tende a definhar. A frase que serviu de rastilho – “quando metemos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais baixos a beneficiar do serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora” – foi imediatamente amputada do seu contexto, despojada da sua premissa e transformada num libelo classista: “o ministro diz que as residências se degradam por causa dos pobres”. O resto é o ruído ensurdecedor da máquina de indignação a trabalhar a todo o vapor.

E é aqui que reside a ironia mais obscena desta peça de teatro. A mesma Esquerda que se pavoneia como a guardiã da nuance, a defensora da leitura atenta e a inimiga jurada do sensacionalismo populista, abraça agora, com um fervor quase religioso, as táticas que sempre condenou. Onde estava a exigência de contexto sagrado quando a frase serviu o propósito de derrubar um adversário? A Esquerda, que durante décadas nos ensinou a desconfiar dos malabarismos retóricos e a ler o discurso completo, tornou-se a sua mais zelosa praticante. A hipocrisia não é um deslize; é um sistema. Para o ministro de centro-direita, a frase isolada basta para provar o preconceito; para os seus próprios erros, o contexto é sempre obrigatório. É a moralidade de geometria variável que define o nosso debate.

O que se perdeu no espetáculo da condenação sumária foi a discussão séria sobre a proposta do Ministro: um sistema mais flexível, mais investimento na manutenção e, sobretudo, a diversidade social como fator de pressão para a qualidade. O Ministro, ele próprio ex-bolseiro e ex-residente, falava precisamente de como evitar que os mais carenciados fiquem presos em instalações degradadas. Mas a Esquerda, especialista em justiça social, preferiu o espetáculo da indignação moral ao mérito da proposta. Porque o espetáculo rende mais votos, mais likes, mais partilhas. A reflexão exige esforço, e o esforço incomoda.

Esta degradação não é um acidente. É o resultado de uma cultura que premeia a reação imediata em detrimento da reflexão demorada, o título que choca em detrimento do texto que explica. Vivemos na era do algoritmo que recompensa a fúria, dos media que vivem de cliques, dos políticos que exploram a raiva para pontuar. O resultado é uma sociedade que prefere o conforto da indignação à exigência da verdade.

Portugal precisa de caráter e de rigor. Precisamos de parar de julgar pela rama e de começar a exigir que os argumentos sejam confrontados com factos, não com títulos. Porque, no fundo, esta polémica não é sobre residências degradadas ou alunos pobres. É sobre nós: uma sociedade que se contenta com o escândalo porque a verdade exige esforço, e o esforço incomoda.

A verdadeira educação começa quando aprendemos a resistir ao impulso da fúria imediata e a escolher a paciência da compreensão. Enquanto não o fizermos, continuaremos a degradar-nos, não por falta de dinheiro ou de políticas públicas, mas por falta de responsabilidade intelectual. E o preço dessa degradação é a perda da capacidade de pensar juntos, de discutir sem ódio, de construir sem destruir.