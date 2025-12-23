Portugal não padece de uma crise orçamental, nem sequer de uma crise política.  Padece de algo muito mais profundo e corrosivo: uma crise de educação cívica que  se mede não em rankings de Pisa, mas na incapacidade visceral de ouvir uma frase  até ao fim. A recente e histérica polémica em torno do Ministro Fernando Alexandre  não foi um mero incidente de comunicação; foi o espelho, cruel e implacável, da  degradação terminal da nossa esfera pública. Vivemos sob a tirania do clickbait,  onde a indignação instantânea é a moeda mais valiosa e o pensamento crítico é a  primeira vítima a abater.

O Ministro, ao apresentar uma proposta de ação social para o ensino superior,  ousou tocar num nervo sensível: a segregação silenciosa das residências  universitárias. A sua tese era clara e inatacável: quando um serviço público, por  falta de investimento crónico e gestão negligente, é ocupado quase exclusivamente  por quem tem menos poder político e mediático (os bolseiros), a sua qualidade  tende a definhar. A frase que serviu de rastilho – “quando metemos pessoas que são  basicamente todas de rendimentos mais baixos a beneficiar do serviço público, nós  sabemos que esse serviço público se deteriora” – foi imediatamente amputada do  seu contexto, despojada da sua premissa e transformada num libelo classista: “o  ministro diz que as residências se degradam por causa dos pobres”. O resto é o  ruído ensurdecedor da máquina de indignação a trabalhar a todo o vapor.

E é aqui que reside a ironia mais obscena desta peça de teatro. A mesma Esquerda  que se pavoneia como a guardiã da nuance, a defensora da leitura atenta e a inimiga  jurada do sensacionalismo populista, abraça agora, com um fervor quase religioso,  as táticas que sempre condenou. Onde estava a exigência de contexto sagrado  quando a frase serviu o propósito de derrubar um adversário? A Esquerda, que  durante décadas nos ensinou a desconfiar dos malabarismos retóricos e a ler o  discurso completo, tornou-se a sua mais zelosa praticante. A hipocrisia não é um  deslize; é um sistema. Para o ministro de centro-direita, a frase isolada basta para  provar o preconceito; para os seus próprios erros, o contexto é sempre obrigatório.  É a moralidade de geometria variável que define o nosso debate.

O que se perdeu no espetáculo da condenação sumária foi a discussão séria sobre  a proposta do Ministro: um sistema mais flexível, mais investimento na  manutenção e, sobretudo, a diversidade social como fator de pressão para a  qualidade. O Ministro, ele próprio ex-bolseiro e ex-residente, falava precisamente  de como evitar que os mais carenciados fiquem presos em instalações  degradadas. Mas a Esquerda, especialista em justiça social, preferiu o espetáculo  da indignação moral ao mérito da proposta. Porque o espetáculo rende mais votos,  mais likes, mais partilhas. A reflexão exige esforço, e o esforço incomoda.

Esta degradação não é um acidente. É o resultado de uma cultura que premeia a  reação imediata em detrimento da reflexão demorada, o título que choca em  detrimento do texto que explica. Vivemos na era do algoritmo que recompensa a  fúria, dos media que vivem de cliques, dos políticos que exploram a raiva para  pontuar. O resultado é uma sociedade que prefere o conforto da indignação à  exigência da verdade.

Portugal precisa de caráter e de rigor. Precisamos de parar de julgar pela rama e de  começar a exigir que os argumentos sejam confrontados com factos, não com  títulos. Porque, no fundo, esta polémica não é sobre residências degradadas ou  alunos pobres. É sobre nós: uma sociedade que se contenta com o escândalo  porque a verdade exige esforço, e o esforço incomoda.

A verdadeira educação começa quando aprendemos a resistir ao impulso da fúria  imediata e a escolher a paciência da compreensão. Enquanto não o fizermos,  continuaremos a degradar-nos, não por falta de dinheiro ou de políticas públicas,  mas por falta de responsabilidade intelectual. E o preço dessa degradação é a  perda da capacidade de pensar juntos, de discutir sem ódio, de construir sem  destruir.