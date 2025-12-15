As redes sociais parecem um espaço caótico e democrático, onde todos participam e todas as vozes contam. A verdade, porém, é menos romântica. Aquilo que vemos no dia a dia das plataformas é moldado por uma regra empírica surpreendentemente estável: 1% cria conteúdo, 9% reage e 90% limita-se a observar em silêncio. Esta assimetria, conhecida como regra 1-9 – 90, foi formulada por Jakob Nielsen, investigador em interação “humano-computador” e cofundador da Nielsen Norman Group, no seu artigo de 2006 chamado “Participation Inequality”. Desde então, estudos independentes encontraram o mesmo padrão em praticamente todas as comunidades digitais modernas.

Esta regra não é apenas uma curiosidade estatística. É uma chave para compreender a verdadeira natureza do discurso digital e a forma como este distorce perceções sociais, políticas e culturais.

1. O mito da participação universal

A narrativa popular diz que as redes sociais democratizaram o espaço público. Qualquer pessoa pode falar, partilhar, influenciar. Mas a realidade é outra. A maioria das pessoas não participa. Observa. Consome. Lê. E raramente intervém.

As grandes plataformas apresentam sempre a mesma pirâmide: uma minoria muito ativa no topo e uma vasta maioria silenciosa na base. Quando confundimos esta minoria hiperativa com o país real, criamos uma ilusão persistente: a ilusão de que o que vemos online é representativo do que a sociedade pensa. Quase nunca é.

Esta ilusão é perigosa porque transforma perceções digitais em diagnósticos sociais. E muitas vezes distorce ambos.

2. A lógica evolucionista do silêncio

Observar mais do que agir não é novo. É antigo. E está inscrito na nossa biologia social. Durante milhões de anos, os seres humanos viveram em grupos onde falar tinha custos reais e a reputação era um recurso vital. Um erro podia significar conflito, expulsão ou perda de apoio.

As redes sociais modernizaram o palco, mas não mudaram a psicologia. A maior parte das pessoas percebe intuitivamente que publicar opiniões num ambiente volátil e moralmente inconstante é arriscado. As normas mudam rapidamente, as interpretações multiplicam-se e as punições reputacionais podem ser imediatas.

Num ambiente assimétrico, a estratégia dominante é simples: o silêncio protege. E o silêncio da maioria permite que a minoria ocupe o espaço e defina o tom do debate, amplificando-o.

3. Quem são, afinal, os 1%?

Os criadores intensivos de conteúdo não representam a média da população. Têm perfis específicos e motivações distintas. Investigações recentes identificam tendências consistentes:

– maior orientação para status e visibilidade social;

– forte envolvimento ideológico ou identitário;

– elevada procura de recompensa social rápida;

– menor aversão ao risco reputacional.

Estas características não são defeitos morais, mas indicadores de que o digital funciona como um ecossistema que recompensa certos perfis psicológicos e marginaliza outros. O resultado é um debate público filtrado por um subconjunto da população que é, por definição, menos representativo.

4. E porque é que isto importa para a democracia?

Quando políticos, jornalistas ou empresas confundem o barulho online com a opinião pública real, cometem um erro estratégico grave.

A regra 1- 9 – 90 explica fenómenos recorrentes:

– a impressão de polarização extrema, mesmo quando a sociedade fora das redes é muito menos polarizada;

– a sobrerrepresentação de temas que mobilizam minorias intensas, mas não o público geral;

– a amplificação de conflitos que, no mundo offline, quase ninguém discute;

– a tendência para governar ao ritmo das indignações digitais, em vez das prioridades reais.

Sem dúvida que as redes sociais são extraordinárias para difundir ideias, mas perigosas como termómetro social. Mostram-nos o que a minoria barulhenta pensa. Não o que o país pensa.

5. A liberdade de expressão é universal; a expressão não é

A internet deu a todos o direito de falar. Mas não deu a todos a vontade de falar.

Esta assimetria é estrutural e estável. Não resulta de censura, falta de literacia digital ou desinteresse. Resulta de incentivos: o risco reputacional é elevado, o benefício marginal é reduzido e a probabilidade de mal-entendidos é enorme. Por isso, a maioria silenciosa permanece silenciosa, e a minoria ativa continua a definir o ritmo do debate.

Não há nada de errado nisto. Mas há muito de perigoso em não o reconhecer.

6. O que precisamos de compreender

A internet não é espelho. É lente. E como todas as lentes, distorce.

Compreender a regra 1- 9 -90 é uma forma de devolver proporção ao discurso público. É um lembrete de que volume não é sinónimo de validade, nem frequência é sinónimo de representatividade. É também um apelo à prudência intelectual: antes de tirar conclusões sobre o país, convém perguntar quem está efetivamente a falar.

A arquitetura do discurso digital é desigual. E enquanto ignorarmos essa assimetria, continuaremos a confundir ruído com realidade.

E é tudo.