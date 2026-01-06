A sociedade ocidental desenvolveu-se sob forte influência dos valores judaico cristãos. Contudo, nos países ditos “latinos”, essa herança assume uma expressão particular: um catolicismo cultural profundamente enraizado que, paradoxalmente, pode estar na origem de uma resistência persistente ao progresso, à inovação e até ao crescimento económico. Não por uma exaltação consciente da miséria, mas por algo mais subtil e corrosivo: a santificação da pobreza.

Não fazemos grandes discursos sobre o mérito intrínseco dos pobres, mas cultivamos, quase instintivamente, uma desconfiança moral em relação aos ricos. Aos que têm mais. Aos que ousaram ter sucesso. Julgamo-los com facilidade, atribuindo-lhes intenções malévolas, enquanto elevamos os pobres à categoria de bons por definição. Como se a superioridade moral fosse inversamente proporcional à prosperidade material. Como se, para sermos melhores, tivéssemos de ter menos.

Este padrão revela, desde logo, dois sintomas profundos. O primeiro é a criação colectiva de uma crença limitadora em relação ao sucesso: prosperar torna-se suspeito. O segundo é uma incompreensão quase total do valor que está verdadeiramente na base daquilo a que chamamos “pobreza” na tradição judaico-cristã: o desapego.

Desde os contos infantis às grandes produções de Hollywood, esta doutrina repete se de forma quase litúrgica. O herói nasce pobre, cresce na adversidade e vence apesar da escassez. O vilão, por sua vez, é rico, poderoso e acumula recursos suficientes para destruir o mundo. Esta dicotomia é apresentada como evidência moral, raramente como construção narrativa. Nunca nos explicaram que a humildade não reside na ausência de bens, tal como a maldade não habita naquilo que possuímos.

Esta limitação não condiciona apenas a forma binária como interpretamos o mundo; molda, sobretudo, a nossa incapacidade de conceber políticas públicas que favoreçam a criação de riqueza. Impede-nos de compreender que é precisamente essa riqueza que sustenta um Estado social robusto, capaz de proteger quem realmente precisa. Sem criação de valor, não há redistribuição possível — apenas ilusão.

Por mais desconfortável que seja admitir, existe uma simbiose clara entre esta doutrina da pobreza e os movimentos de esquerda, em particular os mais radicais. Partilham uma aversão visceral ao sucesso e à riqueza. No discurso da esquerda radical portuguesa, riqueza é frequentemente sinónimo de avareza, luxúria ou exploração. As suas doutrinas apresentam-se como moralmente superiores, ancoradas numa ideia de justiça social onde os que têm menos foram sempre vítimas passivas dos que têm mais.

Mas este discurso ignora algo fundamental: os seus próprios sentimentos de inveja. E ignora, sobretudo, o esforço, o risco, o sacrifício e a resiliência daqueles que escolhem empreender, investir, progredir profissionalmente ou simplesmente ambicionar ir mais longe.

E é aqui que importa regressar ao verdadeiro valor do desapego.

O desapego, esse sim, é um valor central da tradição judaico-cristã — mas não como negação do mundo. Pelo contrário, como afirmação da liberdade. Liberdade face aos bens materiais e liberdade nas relações humanas. O desapego nunca significou indiferença. Significou, antes, não ser escravo daquilo que se possui ou de quem nos rodeia.

Talvez esteja mais próximo da ataraxia dos filósofos estóicos clássicos: esse estado de serenidade e plenitude, livre de paixões desordenadas — do latim passio, aquilo que nos faz sofrer ou padecer. Não é a pobreza que liberta, mas a capacidade de não sermos dominados pelo que temos.

Tanto na tradição religiosa como na política, existem sistemas de crenças latentes que moldam silenciosamente a nossa percepção da realidade. E por estranha coincidência — ou talvez não — tanto os movimentos que quiseram impor o ateísmo como doutrina, como certos profetas incapazes de perceber a sabedoria dos textos litúrgicos, recorrem à mesma aspiração suprema: a beatificação da pobreza.

Se não fosse trágico, daria uma comédia.

Mas as sociedades que confundem virtude com escassez acabam, invariavelmente, por empobrecer também o espírito — e, com ele, o futuro.