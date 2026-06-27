Há momentos em que a história financeira muda de sala sem fazer barulho. A China parece estar precisamente a fazer isso: não com um anúncio grandioso, mas com a construção paciente de uma alternativa ao sistema que o Ocidente tomou durante décadas como inevitável. O nome é mBridge, mas o significado é mais vasto do que a sigla: é uma tentativa de contornar a gravidade do dólar, não por confronto aberto, mas por substituição funcional.

O mais interessante neste movimento é que ele não nasce de uma utopia tecnológica. Nasce de uma velha obsessão chinesa: controlo, escala e autonomia. Pequim percebeu que quem controla a infraestrutura controla o ritmo do comércio, o custo das trocas e, em última análise, a margem política dos outros. Se os pagamentos internacionais puderem ser feitos em segundos, com menos intermediários e menor custo, a promessa será irresistível para muitos países e empresas — sobretudo os que vivem cansados da lentidão, da fricção e da exposição ao sistema dominado pelos Estados Unidos.

Durante muito tempo, a força do dólar não dependeu apenas da economia americana. Dependia também da inércia do mundo. Era mais fácil continuar a usar o sistema existente do que desenhar outro. Mas a ordem global entrou numa fase em que a facilidade deixou de ser suficiente. Sanções, guerras, tensões comerciais e suspeitas geopolíticas transformaram a infraestrutura financeira num campo de disputa, e a China percebeu que essa disputa não se vence com discursos: vence-se com alternativas que funcionem.

É aqui que o mBridge ganha significado político. A plataforma, apoiada pelos bancos centrais da China, Hong Kong, Tailândia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, foi concebida para permitir transações diretas entre moedas digitais soberanas, com tecnologia blockchain e menor dependência de intermediários tradicionais. Não é apenas uma inovação de pagamentos; é uma declaração de independência operacional. E, num mundo fragmentado, a independência operacional vale quase tanto como poder militar.

A grande lição desta história é que a geografia do poder está a mudar de forma. Já não basta dominar mares, rotas terrestres ou cadeias de abastecimento. É preciso dominar também as rotas invisíveis do dinheiro. A China está a construir esse mapa com a paciência de quem sabe que a moeda não se impõe por decreto, mas por uso repetido, confiança gradual e conveniência acumulada.

O mBridge pode não derrubar o dólar amanhã. Nem precisa de o fazer. Basta-lhe corroer um pouco da sua centralidade, sobretudo em setores e regiões onde a eficiência pesa mais do que a lealdade histórica ao sistema americano. Se o projeto reduzir custos em até metade e encurtar operações que hoje demoram horas ou dias para segundos, então a conversa deixa de ser ideológica e passa a ser prática. E é quase sempre a prática que muda o mundo antes da ideologia aceitar a derrota.

Há um traço chinês que o Ocidente continua a subestimar: a capacidade de pensar em décadas enquanto os outros pensam em ciclos eleitorais. A internacionalização do yuan não é um capricho recente; é uma linha estratégica de longa duração, agora reforçada por ferramentas digitais e por alianças financeiras seletivas. O objetivo não é apenas facilitar pagamentos. É criar ecossistemas paralelos onde a dependência do dólar seja menor e a margem de manobra chinesa seja maior.

É por isso que esta plataforma merece atenção séria. Não porque vá inaugurar uma revolução instantânea, mas porque representa uma mudança de lógica. A China já não está apenas a exportar bens, infraestruturas e influência. Está a exportar arquitetura monetária. E quando um país começa a exportar a infraestrutura por onde o dinheiro circula, já não está só a participar na globalização — está a redesenhá-la.

No fundo, o mBridge é um espelho do tempo em que vivemos. Um tempo em que a fragmentação do mundo se tornou tão importante como a integração. Um tempo em que a confiança entre blocos diminui, mas a necessidade de transacionar aumenta. Um tempo em que a pergunta já não é “quem manda?”, mas “por onde passa o dinheiro?”. A resposta, cada vez mais, pode deixar de passar exclusivamente por Washington.

E talvez seja isso o mais desconfortável para o Ocidente: a China não está a prometer um sistema mais justo. Está a prometer um sistema mais útil para quem quer escapar às dependências existentes. Num mundo assim, a utilidade costuma ganhar à narrativa. E é por isso que, silenciosamente, Pequim pode estar a escrever uma das páginas mais importantes da próxima ordem monetária global.