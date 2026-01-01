Há qualquer coisa de profundamente desconcertante em constatar que, em pleno século XXI, na era da computação quântica, da inteligência artificial e da promessa de cidades inteligentes, a democracia continue a tropeçar… em papel. Papel comum. Papel que se imprime. Papel que chega tarde. Papel que decide tudo.

A proximidade das eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026 volta a expor uma fragilidade estrutural que insistimos em tratar como acidente logístico, quando na verdade é sintoma político: a incapacidade recorrente de garantir, em tempo útil e com clareza inequívoca, algo tão elementar como boletins de voto corretos, completos e inteligíveis. Não estamos a falar de inovação disruptiva, mas de impressão. Tipografia. Calendário. Planeamento.

Mais inquietante ainda é a naturalização de um absurdo democrático: candidatos rejeitados pelo Tribunal Constitucional, ou envolvidos em irregularidades formais insanáveis, continuarem a figurar nas listas eleitorais “para não confundir o processo”, acabando por confundir exatamente quem mais importa — o eleitor. Em nome de uma suposta estabilidade procedimental, aceita-se a instabilidade cognitiva do voto. O cidadão entra na cabine com nomes que não correspondem a escolhas reais, como se a democracia fosse um menu onde certos pratos estão esgotados, mas continuam elegantemente impressos.

Dir-se-á que o eleitor informado saberá distinguir. Mas desde quando a democracia se constrói sobre pressupostos heroicos? Desde quando o ónus da clareza passou a recair exclusivamente sobre quem vota, e não sobre quem organiza, valida e comunica o processo eleitoral? O voto não deve exigir um manual de instruções nem um curso intensivo de direito constitucional. Deve ser simples, direto, honesto. Tudo o que não o seja é ruído — e o ruído é o inimigo natural da democracia.

Há algo de perversamente pedagógico nesta confusão institucionalizada. Ensina-se, subliminarmente, que a democracia é um exercício de paciência, tolerância ao erro e resignação cívica. Que “é assim mesmo”. Que sempre foi. Que sempre será. Mas não é verdade. Ou, pelo menos, não devia ser.

Quando o Estado falha no básico — imprimir a tempo, excluir a tempo, esclarecer a tempo — mina a confiança num sistema que vive exclusivamente dessa confiança. A democracia não se esvazia apenas com golpes ou autoritarismos ruidosos; esvazia-se também com atrasos, ambiguidades e normalizações do absurdo. Uma democracia abandalhada não é aquela que cai de repente, mas a que se vai amarrotando, dobra após dobra, como um boletim mal impresso no bolso de um casaco velho.

E depois perguntamo-nos por que cresce a abstenção, por que prolifera o cinismo político, por que tantos encaram o ato de votar como um ritual oco. Talvez porque, demasiadas vezes, o sistema pareça pedir fé onde devia oferecer rigor, e compreensão onde devia oferecer clareza.

Não se trata de pôr em causa a legalidade do processo eleitoral, mas a sua dignidade prática. Uma democracia madura não é a que cumpre apenas os mínimos legais, mas a que respeita, até ao detalhe mais prosaico, a inteligência e o tempo dos seus cidadãos. Continuar a aceitar boletins confusos, listas incoerentes e decisões tardias é aceitar que a democracia funcione em modo provisório — eternamente provisório.

Se votar é escolher, então tudo o que obscurece a escolha é uma forma subtil de desescolha. E talvez seja esse o maior perigo: não a fraude explícita, mas a desordem consentida. A democracia não precisa de ser reinventada. Precisa, isso sim, de deixar de ser abandalhada.