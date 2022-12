1 Podia achar-se e haverá certamente quem ache que o Natal da pandemia terá sido o mais angustiante, mais desamparado, desde há muito tempo. Deixando no ar do país a incerteza como modo de vida.

Pois bem, não (mesmo recordando e lamentando quanto essa quadra foi mortífera graças à desnorteada incúria das altas esferas envolvidas).

Este Natal traz-nos já não a incerteza mas pelo contrário a opressiva certeza do dos dias de chumbo que se anunciam. Por razões sociais e económicas bem entendido, por uma fatal guerra na Europa, mas por outras certezas: há muito que não me lembro de um tempo onde se conjuguem factores políticos tão tóxicos em Portugal quanto nos dias que correm. Hoje, ano da (des)graça de 2022.

Não? Sim: o governo parece ter ficado aterrado (?) com o ter de lidar com uma maioria que tudo lhe permitiria incluindo, a favor dos portugueses, a qualidade da escolha dos melhores para governar e a liberdade de reformar. Por exemplo. Desde que ganhou as eleições o Executivo segue porém aos tombos por entre “casos”, intriga, descoordenação, ministros publicamente desautorizados pelos seus colaboradores próximos, remodelações patéticas, divisões internas. Sobre este pano de fundo, a sempre inexplicável ausência de estratégia – já dura há sete anos – traduzida que ao menos fosse numa ideia, numa reforma, numa convocação do país que transcendesse a selecção nacional de futebol. (Ou que ultrapassasse as propagandísticas promessas – tipo “médico de família” – que tal a como D. Sebastião nunca aparecem).

