Christine Ourmières-Widener “não compreende, nem aceita, que no decorrer do processo negocial”, que levou ao pagamento da indemnização a Alexandra Reis para sair da TAP, nenhum dos envolvidos tenha tido dúvidas sobre a legalidade do acordo, nomeadamente os consultores jurídicos das duas partes e os representantes do Governo, como os então ministro das Infraestruturas e o seu secretário de Estado.

Este é um dos argumentos que a agora ex-presidente da TAP apresenta no contraditório ao relatório da Inspeção Geral de Finanças e que é fatal para a decisão do Governo de a demitir. De facto, aquilo que hoje todos dizem, com a maior das naturalidades, que era obviamente ilegal, não foi na altura visto por ninguém como ilegal. E se o presidente do Conselho de Administração não cumpriu cabalmente as suas funções ao se ter limitado a informar a tutela sectorial, a CEO da TAP fez aquilo que sempre tinha feito: tratou com o ministro das Infra-Estruturas e com o secretário de Estado.

O Governo escolheu a solução politicamente barata, que lhe vai sair cara. Aproveitou esta oportunidade para se ver livre da CEO que fez todo o trabalho difícil de reestruturação e tinha agora a difícil tarefa de pacificar a empresa, sem que nunca tivesse contado com um “chairman” que fizesse o trabalho que, por exemplo, foi desempenhado por Miguel Frasquilho.

