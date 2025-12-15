P arte I (Introdução) – Dos desenhos animados à engenharia social via Código Penal

O episódio de uma série transmitida pela RTP2 (Sex Symbols) provocou indignação, mas a reacção perante a normalização estatal de que ser transgénero “é simples” e puramente mental — como se o resto do organismo fosse um mero invólucro — peca apenas por defeito. É especialmente crítica a parte em que uma das personagens explica que toma hormonas para travar a puberdade e que mais tarde logo decide porque “ainda tenho que pensar”. Nesta fala cândida, a RTP vende a crianças e adolescentes a perigosa falácia das hormonas que dão “tempo para pensar”. O que a fala do desenho animado não disse (nem a RTP) é que a esmagadora maioria das crianças colocadas nessa “pausa” – que, no fundo, consiste em bloquear o processo de desenvolvimento natural do organismo durante a puberdade – provavelmente nunca mais se livra da espiral da medicalização, acabando encaminhada para tratamentos com hormonas do sexo oposto (ou “hormonas cruzadas”) e cirurgias, muitas vezes com consequências irreversíveis para a saúde.

Tempo para Pensar é justamente o título do livro em que a jornalista Hannah Barnes expôs o escândalo que levou ao encerramento do então maior centro do mundo dedicado a problemas de identidade sexual, o Gender Identity Development Services (GIDS) da clínica Tavistock, em Londres. Neste centro, durante mais de dez anos, administraram-se hormonas bloqueadoras da puberdade às crianças e adolescentes que começaram a chegar em catadupa para lhes dar “tempo para pensar” se queriam fazer a “transição de género” e passar a ter as características sexuais do sexo oposto. Sob a falsa promessa de uma “pausa” inócua, a clínica tomada pelas certezas do activismo “trans” fez terapia de conversão. Mais exactamente, converteu cerca de 2000 crianças em doentes reais. Como explica Barnes, “esta é uma história sobre a segurança de um serviço do NHS [SNS britânico], a adequação dos cuidados que presta e o uso de tratamentos pouco fundamentados em alguns dos jovens mais vulneráveis da sociedade. E como tanta gente ficou sentada a observar e não fez nada.”

Em suma, a tese benigna do tempo para pensar serviu de cobertura a uma engenharia social deliberada que experimentou em crianças. Mais adiante abordarei de novo este caso e a mudança radical que provocou nas políticas públicas do Reino Unido, mas retenha-se o principal: o que a RTP apresenta hoje como simples e seguro às nossas crianças e adolescentes já provou ser uma experiência sinistra.

É revelador da fixação em presença que, enquanto se avança nas escolas com a revisão da disciplina de Cidadania, se insista na televisão pública na mesma ideologia que ignora a realidade biológica em favor da “auto-determinação”. O problema não reside apenas num guião de televisão ligeiro, mas num quadro cultural e legal que trata a desconformidade sensorial e psíquica com o sexo de nascimento como algo a normalizar em menores e a resistência dos pais como um crime. O que se viu na televisão pública não é um acidente editorial; é a face visível do edifício legislativo e ideológico que tem vindo a ser cimentado em Portugal à boleia da política de “auto-determinação de género”.

Ganha hoje importância renovada o pedido de fiscalização da constitucionalidade da Lei 15/2024 que a então provedora de Justiça, hoje ministra da Administração Interna, em boa hora submeteu ao Tribunal Constitucional em Abril passado. Alegadamente para proibir “terapias de conversão”, esta lei criminaliza a prudência clínica e atenta contra direitos fundamentais dos pais. Se o desenho animado da RTP nos mostra a “transição social” como algo inócuo (“está tudo na cabeça”), a lei portuguesa encarrega-se de transformar essa ficção em dogma, proibindo que se questione a auto-percepção de uma criança ou adolescente, mesmo que isso signifique menosprezar o princípio da precaução médica e deixar enraizar nessa criança ou adolescente a confusão sobre a sua identidade sexual e a ideia de que “vive presa no próprio corpo”.

Não estamos apenas perante um ataque ao direito dos pais a educar os filhos e a dar-lhes um ensino livre de imposições ideológicas, que lhes apresente o contraditório em matérias não científicas. Estamos perante uma violação do direito elementar dos pais a protegerem os filhos da engenharia social. Esta violação é tanto mais grave quanto mais ignora os prejuízos que as presunções ideológicas em que assenta comprovadamente causam, em primeiro lugar, àqueles que é suposto defender. São eles quem primeiro sofre com a consagração política da abordagem de “auto-determinação” e “afirmação de género” (gender-affirming), segundo a qual requerer diagnóstico médico para a avaliação da falta de correspondência entre a identidade sexual inata e a auto-percecionada consiste numa “patologização estigmatizante”. É a rejeição do acompanhamento médico baseado em conhecimento robusto e no princípio da precaução que está em causa. Uma rejeição que foi ao ponto de estigmatizar e até criminalizar esse acompanhamento, como se demonstrará aqui com a análise das leis e propostas de lei aprovadas pela Assembleia da República (AR) em Dezembro de 2023.

Falamos da vigente Lei 15/2024 (“proíbe as denominadas práticas de ‘conversão sexual’ contra pessoas LGBT+, criminalizando os atos dirigidos à alteração, limitação ou repressão da orientação sexual, da identidade ou expressão de género”) e do Decreto AR 127/XV sobre as medidas a adoptar pelas escolas para a aplicação da Lei 38/2018 (conhecida como lei de auto-determinação de género). Embora este Decreto AR 127/XV tenha sido vetado, analisá-lo é crucial não pelo seu efeito jurídico (nulo), mas porque revela a intenção legislativa e política da maioria parlamentar que, quase em simultâneo, aprovou a dita Lei 15/2024. No fundo, funciona como o mapa da estrada que o activismo pretende percorrer.

Contrariamente ao conhecimento científico existente e que conduziu à mudança recente de política em vários países, a chamada “transição social”, em particular, é apresentada em Portugal como algo indiscutivelmente positivo e inofensivo. Tornou-se motivo de opróbrio dizer o contrário e opôr-se à “transição social” de crianças e adolescentes defendendo, entre outras coisas, o seguinte: i) que a chamada “incongruência de género” nessas idades é, sobretudo, fomentada pelo entorno social; ii) que a normalização da abordagem de “afirmação de género” através da “transição social”, isto é, sem fundamentação médica, inicia os menores numa rampa deslizante, a qual, além de agravar os problemas de saúde mental que é suposto resolver, ainda lhe acrescenta outros – e graves – problemas de saúde física; iii) que essa mesma abordagem arrisca tornar doentes para toda a vida crianças e adolescentes saudáveis ou cujos problemas de saúde a normalização da afirmação de género negligentemente ignora, a ponto de hoje muitos especialistas a classificarem como abuso infantil.

Os pais, professores ou profissionais de saúde que assumam semelhantes posições arriscam penas severas, como prova a legislação portuguesa aqui citada, não obstante estarem respaldados por informação científica mais do que suficiente. Contrariar ou questionar (por exemplo, mediante a busca de apoio psicológico especializado) a vontade de crianças e adolescentes em rejeitarem o sexo de nascimento e quererem ser vistas como sendo do sexo oposto (ou como tendo um dos muitos géneros que nos dizem existir), pode configurar violação da “liberdade da criança” (n.º 3, art.º 5.º do vetado Decreto da AR 127/XV) ou ser classificado como “práticas com recursos de caráter psicológico ou comportamental” e punido com prisão, retirada dos filhos ou proibição de exercício de profissão (art.º 3.º e 4.º da vigente Lei 15/2024; art.º 5º do vetado Decreto da AR 127/XV).

Como bem sintetiza Teresa de Melo Ribeiro, se o objectivo for “alinhar a identidade psicológica [dos menores] com a sua identidade sexual, física e corpórea, chama-se a isso terapia ou prática de ‘conversão sexual”, mas se for “ajudar uma pessoa a ‘mudar’ o seu corpo para o alinhar e conformar com a sua mente, chama-se a isso ‘terapia de afirmação de género’”. Aquelas penas só se aplicam, portanto, no primeiro caso e — note-se — mesmo que os principais implicados queiram ajuda especializada para voltar a sentir-se em harmonia com o sexo de nascimento (prova-o a supressão da expressão “sem consentimento” na versão final do texto que daria origem à vigente Lei 15/2024). Com outra agravante: quanto mais nova for a criança contrariada nesta matéria, maior a punição para os adultos (art.º 3.º da Lei 15/2024). Se, pelo contrário, o objetivo for “fazer corresponder o corpo à sua identidade de género”, as coisas são totalmente diferentes: “o Estado deve garantir, a quem o solicitar, a existência e o acesso a serviços de referência ou unidades especializadas no SNS, designadamente para tratamentos e intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza, destinadas a fazer corresponder o corpo à sua identidade de género” (art.º 11.º, n.º1 da Lei 38/2018). As penas acima descritas não se aplicam, portanto, nestes casos, embora sejam precisamente os que correspondem a “intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza que impliquem modificações irreversíveis ao nível do corpo e das características sexuais da pessoa” (art.os 2.º e 3º da Lei 15/2024). Como aqui se defendeu, estas e outras incongruências só o são do ponto de vista puramente lógico; com a matriz político-ideológica de onde provêm não há contradição.

É este o resultado de uma política assente numa teoria sobre a identidade sexual humana que considera irrelevante a dimensão objectiva do género (o sexo biológico) e sobrevaloriza a subjectiva, olhando masculino e feminino como “construção cultural” que haveria que “desconstruir”, por alegadamente ser fonte de opressão e desigualdade. Em seu lugar, apresenta-se o género como experiência individual e auto-determinada, desligada da realidade biológica. O verdadeiro alcance dos edulcorados propósitos dessa política (“desconstrução de estereótipos”, “transformação de normas e comportamentos”, “combate à discriminação”, “inclusão”, etc.) revela-se em leis e práticas como as portuguesas, que tipificam como crime algo que o conhecimento científico sobre o assunto e as políticas públicas consequentes noutros países antes exigem reconhecer como prudente e legítima concretização do direito fundamental dos pais a proteger os filhos.

Na parte II e III deste artigo reflecte-se sobre a política vertida nessas leis, analisando as directrizes e práticas que vêm sendo adoptadas nas escolas acerca da “auto-determinação de identidade e expressão de género”, em especial os chamados processos de “transição de identidade de género”, que abrangem “transição médica” e/ou “transição social”. Nesse contexto, além de desenvolvimentos noutros países baseados no conhecimento científico acumulado, destacam-se os materiais distribuídos pela Direcção-Geral de Educação (DGE) e pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) para orientação do ensino e de todo o pessoal escolar, como o Guia “O Direito a Ser nas Escolas”, cuja retirada a AR ordenou em Fevereiro passado.

P arte II – O recuo científico e a “transição” como risco de saúde pública

Em Portugal, a Lei 38/2018, que “estabelece o direito à auto-determinação da identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais”, estipula que as pessoas entre os 16 anos e os 18 anos podem mudar de sexo no registo civil através dos representantes legais sem necessidade de “referências a diagnósticos de identidade de género” (art.º 7.º, n.º 2). Ao contrário do que a lei prévia impunha, mesmo que inclua a administração de fármacos bloqueadores de puberdade e de hormonas cruzadas, a mudança não pode ser travada mediante exigência de diagnóstico médico, pois a Lei 38/2018 determina, sem especificar a idade mínima, que “o Estado deve garantir, a quem o solicitar, a existência e o acesso a serviços de referência ou unidades especializadas no SNS, designadamente para tratamentos e intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza, destinadas a fazer corresponder o corpo à sua identidade de género.” (art.º 11.º, n.º 1).

Finlândia e Suécia promoveram, a partir de 2015, esta mesma abordagem, chamada de “afirmação de género”. No entanto, desde 2020 e 2022, respectivamente, aqueles países determinaram que se retomasse a prática anterior: a psicoterapia deveria voltar a ser o tratamento de primeira linha. Os casos de “incongruência de género” em menores de 18 anos deveriam comprovar-se com relatório médico resultante de avaliação clínica multidisciplinar, que atestasse a gravidade daquela incongruência e desconformidade social e psíquica persistente, confirmando diagnóstico de perturbação de identidade de género, também designada “disforia de género”. Só nestes casos se devia autorizar a “transição”.

É importante sublinhar que a actual reversão da abordagem de “afirmação de género” nas políticas de Finlândia, Suécia, Reino Unido e outros países não se cingiu à chamada “transição médica” (com base em tratamentos hormonais/farmacológicos e cirurgia). As descobertas perturbadoras e o conhecimento científico dos últimos anos têm levado esses países a afastarem-se também da abordagem não médica de afirmação de género em menores, que consiste em normalizar a rejeição da identidade sexual inata através da chamada “transição social de identidade e expressão de género”. Para esta decisão contribuiu o aumento exponencial dos casos de crianças e adolescentes atendidos nos centros médicos dos países ocidentais devido a problemas de saúde psíquica e emocional ligados à cristalização da confusão sobre a identidade sexual. Alguns dados ilustrativos:

Alemanha: entre 2013 e 2021, a prevalência de disforia de género em adolescentes do sexo feminino aumentou 12 vezes, de 37,9 para 452,2 por cada 100.000 habitantes;

Reino Unido: de 2011 a 2021, os diagnósticos de disforia de género em crianças aumentaram 50 vezes, passando de uma em cada 60.000 para uma em cada 1200 pessoas;

Dinamarca: em 2014, havia apenas 4 casos pediátricos documentados com pedido de mudança de género; em 2022, eram 352 (+8700%);

EUA e Finlândia: estima-se que o número de crianças e jovens encaminhados para clínicas de identidade de género tenha aumentado mais de 10 vezes desde 2005;

Espanha: em 10 anos, o número de diagnósticos em adolescentes do sexo feminino aumentou aproximadamente 1400%, de cerca de 1 por 100.000 habitantes em 2010 para cerca de 15 por cada 100.000 em 2020.[1]

Há quem olhe para tamanhos aumentos e veja neles um sinal de progresso, uma prova de que o combate ao “estigma” e ao “preconceito” permitiu a milhares de crianças e adolescentes libertarem-se da “prisão do corpo”, da “ditadura da biologia” e “identificarem-se com o seu verdadeiro eu”. Pelo contrário, é praticamente delito de opinião refutar semelhante interpretação e dizer que os números referidos não são normais, mas antes resultado da promoção sistemática e ostensiva (por parte das escolas, do activismo LGBT, da televisão, etc) da ideia de que “transitar de género” e rejeitar o sexo com que se nasceu “é simples”, como nos vendeu a RTP. A lei portuguesa prova-o à saciedade, como se verá mais à frente.

É hoje claro que as sociedades ocidentais têm um problema de saúde pública em curso e que a principal causa é o contágio social – um contágio alimentado de vários lados e de forma quase doentia pela tese de que a rejeição do sexo biológico e a confusão sobre a identidade sexual em crianças e adolescentes não só não devem ser questionadas, como devem ser alimentadas. A Academia Francesa de Medicina explica-o bem e, além de observar que o Hospital Universitário Karolinska, em Estocolmo, baniu o uso de bloqueadores hormonais, salienta informação que é insustentável continuar a ignorar, nomeadamente: i) o crescente arrependimento da maioria dos adolescentes e jovens adultos que optaram pela “transição de género” nos últimos anos; ii) o facto de cerca de 90% dos casos de confusão de género antes e durante a adolescência serem transitórios e superados até chegar à idade adulta; iii) a alta probabilidade de as crianças e adolescentes que fazem “transição social de género” prosseguirem para a “transição médica”, caindo num ciclo de tratamentos hormonais de bloqueio da puberdade (primeiro) e mudança de sexo (depois) cujas consequências graves e potencialmente irreversíveis vêm sendo repetidamente confirmadas.[2]

O cálculo custo-benefício pode, eventualmente, justificar o risco desses tratamentos em casos extremos e persistentes de sofrimento e desconformidade com a condição sexual natural na infância e adolescência. Não se questiona aqui a cuidada atenção que merecem esses casos reais, felizmente raros[3], nem as recomendações de avaliações médicas rigorosas. Questiona-se, isso sim, a perspectiva que, além de negar a componente médica da questão, estigmatiza a referência à mesma e qualquer sinal de resistência à crença de que a “transição de género” em crianças e adolescentes é algo a normalizar, incluindo através de tratamentos hormonais.

São cada vez mais as vozes especializadas que alertam para os efeitos da promoção ostensiva em contexto escolar de modos de expressão associados ao sexo oposto na infância e adolescência (uso de nomes e pronomes; formas de comportamento, expressão e interacção; vestuário; etc.). Além de, ironicamente, esta “pedagogia de género” projectar muitas vezes os mesmos estereótipos que diz combater, serve frequentemente de estímulo à “transição social”, o que aumenta a probabilidade da “transição médica” (hormonal/farmacológica e cirúrgica) e consequentes perigos, expondo os menores a um efeito cascata cuja gravidade não alcançam.

O caso mais conhecido de inversão de marcha na promoção da chamada “transição social de género” é talvez o do Reino Unido, onde, como se disse, os diagnósticos de disforia de género em crianças aumentaram 50 vezes de 2011 a 2021 e culminaram no já referido escândalo da clínica Tavistock, que fechou depois de se descobrir que durante mais de uma década submeteu crianças a tratamentos com sequelas para toda a vida sem olhar aos mais básicos requisitos da prudência e boa prática clínicas.

Quer na versão preliminar (em 2022), quer na definitiva (em 2024), o já célebre Relatório Cass, que analisou ao detalhe o caso Tavistock, coincide com as autoridades de saúde antes citadas de França e dos países nórdicos. Considerada por especialistas em medicina relacionada com o género o “acontecimento mais importante da última década”, a investigação que Hillary Cass coordenou a pedido do Governo britânico levou-o proibir a aplicação por defeito e sem fundamentação médica da abordagem de “afirmação de género”. A versão preliminar do relatório foi suficiente para o SNS britânico (NHS) interromper o uso de bloqueadores da puberdade, fundamentando-o em motivos clínicos claros: i) a falta de provas minimamente credíveis de que interromper a puberdade traga benefícios à saúde psíquica; ii) os riscos já referidos para o desenvolvimento mental e a saúde em geral; iii) e o facto revelador de praticamente 100% das crianças colocadas em bloqueadores passarem para hormonas cruzadas. Em suma, longe de ser uma “pausa” para “logo se ver”, o bloqueio da puberdade funciona na prática como uma rampa de lançamento para intervenções farmacológicas e cirúrgicas potencialmente irreversíveis.

Mas a inversão de marcha não se ficou pela componente médica da abordagem de “afirmação de género”; estendeu-se à componente social, que envolve a escola e a família. A versão final do Relatório Cass (2024) “desencoraja fortemente” a chamada “transição social de género”, alertando para as consequências profundas que a “recriação do sexo” pode ter no desenvolvimento da criança. No caso dos adolescentes, o relatório “recomenda vivamente” o envolvimento dos pais, assinalando que “transições secretas” podem prejudicar os laços familiares essenciais ao bem-estar menores a curto e longo prazo.

A versão preliminar do relatório Cass (2022) já tinha contribuído para que, logo em Outubro de 2022, o NHS concluísse que a maioria dos casos de “incongruência de género” antes da puberdade representava uma “fase transitória” e passado a exigir que os médicos se centrassem no apoio psicológico, não na “transição”. Encontramos estas conclusões num guia operacional do NHS cujas directrizes desaprovam totalmente a ideia de que a vontade da criança seja soberana, convergindo com o relatório Cass acerca dos malefícios da “transição social de género” e das consequências profundas da dita “recriação do sexo” em crianças: “os critérios que qualificam para a transição social de género são diagnóstico de disforia de género persistente e confirmação médica de necessidade de transição social.” (p. 15)[4]

A referida Academia Francesa de Medicina defende exactamente o mesmo,“chama a atenção da comunidade médica para a crescente procura de cuidados relacionados com a identidade transgénero em crianças e adolescentes e recomenda (…) a vigilância dos pais às dúvidas dos filhos sobre identidade trans, ressaltando o carácter viciante do uso excessivo de redes sociais, prejudicial ao desenvolvimento psicológico dos jovens e responsável, em grande parte, pelo aumento da sensação de incongruência de género.”139

O contraste com a realidade portuguesa não podia ser mais gritante. Longe de alertar para causas como o contágio social ou para as “transições secretas” de que nos fala o NHS ou a Academia Francesa de Medicina, o guia “O Direito a Ser nas Escolas” (distribuído pelo Ministério da Educação e pela Comissão para a Igualdade de Género entre 2023 e 2025), instruía as escolas a fazerem o oposto: “Na comunicação com a família, reconhecer a importância da privacidade e da dignidade nesse domínio. Pode haver situações em que a pessoa ainda não tenha comunicado a sua identidade de género a responsáveis legais (…)” (p. 17).

Em resumo, em Portugal, instituiu-se a visão de que a falta de sintonia entre a identidade sexual derivada da realidade biológica e a autopercepção dos menores sobre ela (o “género sentido”) é algo inócuo, não apenas a respeitar, mas a promover em nome da “auto-determinação”, da “desconstrução de estereótipos”, do “combate à discriminação”, etc. E se até a “transição médica” via tratamentos hormonais é facilitada (com o fim da exigência de diagnóstico médico “a quem o solicitar”, recorde-se), a “transição social de identidade de género” de crianças e adolescentes é vista como algo a normalizar no ensino, mesmo que à revelia dos pais e até castigando-os exemplarmente se se lhe opuserem, como veremos mais em detalhe na próxima parte deste texto. A Lei 15/2024, em concreto, transforma num crime exactamente a mesma abordagem de prudência e de acompanhamento psicológico que países alegadamente modelares acabaram por adoptar. Na parte III, foca-se o impressionante aparelho repressivo que as leis e propostas de lei portuguesas mobilizam contra os pais, mesmo que não tanto quanto os seus principais defensores gostariam.

P arte III — A criminalização da prudência: as leis que tratam os pais como inimigos dos filhos

A 2 de Abril deste ano, a então provedora de Justiça (hoje ministra da Administração Interna), Maria Lúcia Amaral, requereu ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade do artigo 176.º-C do Código Penal e dos artigos conexos (69.º-B, 69.º-C e 177.º). Este art.º 176.º-C (“Atos contrários à orientação sexual, identidade ou expressão de género”) foi aditado ao Código Penal pela Lei 15/2024 (aprovada pela AR a 21/12/2023). A Lei 15/2024 criou, portanto, um novo tipo de crime no Código Penal ao juntar-lhe o artigo 176.º-C, que diz o seguinte (destaques meus):

1 – Quem submeter outra pessoa a atos que visem a alteração ou repressão da sua orientação sexual, identidade ou expressão de género, incluindo a realização ou promoção de procedimentos médico-cirúrgicos, práticas com recursos farmacológicos, psicoterapêuticos ou outros de caráter psicológico ou comportamental, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal.

2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, não são puníveis os procedimentos aplicados no contexto da auto-determinação da identidade e expressão de género (…)

3 – Quem, no âmbito das condutas descritas no n.º 1, desenvolva tratamentos ou pratique intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza que impliquem modificações irreversíveis ao nível do corpo e das características sexuais da pessoa, é punido com pena de prisão até 5 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.

4 – A tentativa é punível.

A Lei 15/2024 altera ainda os art.os 69.º-B, 69.º-C e 177.º do Código Penal para que as penas neles previstas se somem às do novo art.º 176.º-C[5]. Mas para compreender o alcance desta alteração legislativa, não basta dizer que ela pune pais ou médicos; há que ver a companhia em que a lei os coloca.

Note-se que, até à vigência da Lei 15/2024, as penas acessórias previstas nos art.º 69.º-B e 69.º-C do Código Penal — como a inibição do poder paternal ou a proibição de exercer profissão — aplicavam-se a crimes como violação, abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, lenocínio, abuso sexual de crianças, ou prostituição de menores. Citando Teresa Melo Ribeiro (que muito se tem empenhado contra esta e outra legislação associadas), a Lei 15/2024 veio, portanto, equiparar a estes crimes “actos que visem a alteração da identidade ou expressão de género de uma pessoa, incluindo na forma de tentativa”. Na prática, isto significa que a lei portuguesa coloca no mesmo patamar moral uma mãe que procura ajuda médica para reconciliar o filho com o seu organismo e um condenado por abuso sexual de crianças.

Um psicólogo que, por prudência clínica, tente dissuadir um menor de uma transição irreversível, por exemplo, pode ser acusado de “prática de conversão” e, além dos 3 anos de prisão previstos no art.º 176.º-C, “pode ser condenado na proibição de exercer profissão, emprego, funções ou atividades, públicas ou privadas, cujo exercício envolva contacto regular com menores, por um período fixado entre 5 e 20 anos” (art.º 69.º-B, n.º 2). De igual modo, os pais que tentarem contrariar a vontade dos filhos em fazer a “transição” arriscam não só os 3 anos de prisão previstos no art.º 176.º-C, mas também a proibição de assumir a guarda, tutela ou adopção por um período de 5 a 20 anos (art.º 69.º-C, n.º 2). Em suma, legislou-se para retirar os filhos aos pais e as licenças aos médicos que se recusarem a dar por boa e definitiva a auto-percepção de uma criança.

Como se isto não fosse suficiente, a lei estipula que quanto mais nova for a criança, mais obrigados estão os pais a obedecer-lhe e maior é o castigo se não o fizerem. É o que nos diz a alteração introduzida pela Lei 15/2024 ao art.º 177.º do Código Penal, que agrava as penas previstas no art.º 176.º-C em razão inversa da idade da pessoa cuja “identidade ou expressão de género” se tente alterar: se essa pessoa tiver menos de 18, 16 ou 14 anos, o condenado arrisca pena agravada, respectivamente, em um quarto, um terço ou metade (n.os 6 a 8 do art.º 177.º).

Para uma melhor análise da Lei 15/2024, é importante ter presentes, pelo menos, outras duas iniciativas legislativas: a Lei 38/2018, conhecida como lei de “auto-determinação de género”, hoje parcialmente vigente; e o Decreto AR 127/XV, sobre as medidas a adoptar pelas escolas para a aplicação da Lei 38/2018, que também foi aprovado em Dezembro de 2023, mas acabou vetado pelo Presidente da República no princípio de 2024, com base em argumentos em defesa dos direitos das crianças e dos pais. É esta análise de conjunto que se faz de seguida.

A Lei 15/2024 (em vigor)

Esta lei, aprovada nas vésperas do Natal de 2023 (21/12/2023) por uma maioria parlamentar então em fim de ciclo (mais IL, com abstenção do PSD e voto contra do Chega), “proíbe as denominadas práticas de ‘conversão sexual’ contra pessoas LGBT+, criminalizando os atos dirigidos à alteração, limitação ou repressão da orientação sexual, da identidade ou expressão de género”.

No pedido de fiscalização ao Tribunal Constitucional em Abril deste ano, a provedora de Justiça explicou que o problema reside “no grau de indeterminação dos conceitos que definem a conduta proibida e a obscuridade quanto ao papel do consentimento dos visados”. Acerca do consentimento, pergunta: “Serão ainda crimes as práticas que visam ‘alterar’ ou ‘reprimir’ as características individuais referidas no tipo se o destinatário dessas práticas nelas consentir?” E adiante responde: “foi vontade clara do legislador afastar a expressão ‘sem consentimento’ (…), pelo que existirá crime qualquer que seja a vontade dos destinatários das práticas aí descritas, e, portanto, ainda que as mesmas sejam consentidas”. Os registos públicos da AR mostram as alterações ao texto final na véspera de ser aprovado na votação global de 21/12/2023 e dão razão à então provedora.

Tão ou mais importante é a denúncia do carácter vago e indeterminado das expressões “identidade de género” e “expressão de género”, bem como da conduta criminalizada com base nessas mesmas expressões. Sobre estas, a provedora invoca o Acórdão 474/2021 do Tribunal Constitucional, segundo o qual a lei sobre “auto-determinação da identidade e expressão de género” (Lei 38/2028) “não contém nenhuma definição dos conceitos de ‘identidade de género’, ‘expressão de género’ (…) uma omissão tanto mais relevante quanto é certo que não se trata de noções minimamente estabilizadas no direito português ou em direitos estrangeiros próximos ao nosso, o que agrava de forma significativa a indeterminação do regime legal”.

A provedora lembrou, logo de seguida, que essa mesma incerteza contribuiu para a declaração de inconstitucionalidade das normas n.os 1 e 3 do art.º 12.º da Lei 38/2018. Assim, “por maioria de razão se há de concluir que, no âmbito da inovação introduzida pelo art. 4.º da Lei 15/2024, a dita incerteza gerará consequências ainda mais gravosas. (…) o mínimo que se poderia esperar do legislador seria um especial cuidado de precisão na descrição da conduta proibida. Contudo, tal não acontece, porque são várias as dúvidas de sentido que, também aqui, a formulação da norma incriminadora suscita”. A provedora clarificou: “a norma incriminadora suscita dúvidas porque descreve a conduta que é proibida recorrendo a termos de tal modo vagos e abrangentes que se torna praticamente impossível a determinação do seu conteúdo”.

As normas aditadas ao Código Penal (n.º 1 do art.º 176.º-C) tipificam como crime “práticas com recursos de carácter psicológico ou comportamental” que não especificam. Ora “como são múltiplas, e não antevisíveis, as esferas da sociabilidade humana que se podem vir a subsumir a práticas com recursos de caráter psicológico ou comportamental (v.g. arte, família, trabalho, discurso), o potencial de agressão ao exercício de direitos e liberdades fundamentais que a vaguidade da expressão usada pelo legislador comporta é imenso”, conclui a provedora.

Aproveitemos a boleia destes excertos para regressar ao articulado do supracitado art.º 176.º-C que a Lei 15/2024 juntou ao Código Penal e insista-se na contradição flagrante a que já se aludiu na parte I deste artigo: a abordagem realmente suscetível de “desenvolver tratamentos” ou praticar “intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza que impliquem modificações irreversíveis ao nível do corpo e das características sexuais da pessoa” (art.º 176.º-C, n.º 3.º, do Código Penal, aditado pelo art.º 4.º da Lei 15/2024) não é a que ajuda alguém a sentir-se em paz com o seu sexo de nascimento e a evitar a “transição de identidade de género”. É, pelo contrário, a que normaliza essa transição como se fosse irrelevante e inócua (“é simples”, dizia o desenho animado).

Sucede que é precisamente esta segunda abordagem que a lei promove no n.º 2 do art.º 176.º-C do Código Penal (alterado pelo art.º 4.º da Lei 15/2024), bem como no nº1 do art.º 11.º da Lei 38/2018, que diz: “o Estado deve garantir, a quem o solicitar, a existência e o acesso a serviços de referência ou unidades especializadas no Serviço Nacional de Saúde, designadamente para tratamentos e intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza, destinadas a fazer corresponder o corpo à sua identidade de género.” Por outras palavras, em Portugal, a lei proíbe a primeira abordagem, mesmo que seja consentida e se limite a intervenções “de carácter psicológico ou comportamental” (art.º 176.º-C, n.º 1.º, do Código Penal, aditado pelo art.º 4.º da Lei 15/2024), mas aceita a de “afirmação do género” a quem o solicitar, mesmo que implique cirurgias ou tratamentos hormonais.

A provedora denunciou o carácter vago da lei e bem, porque as consequências são claras. Contrariar a “auto-determinação” dos menores, ou a auto-percepção que têm sobre a sua identidade sexual, e querer, por exemplo, uma validação médica da mesma por se suspeitar que ela é passageira, fomentada pelo meio envolvente ou pela aspiração a ser notado e popular (típica da adolescência), pode muito caber na classificação de “prática de conversão”, punível com pena de prisão de 3 anos (n.º1, art.º 176.º-C do Código Penal, aditado pelo art.º 4.º da Lei 15/2024).

Insista-se: esta pena pode ser agravada em razão inversa à da idade do menor (art.º 177.º, n.os 6 a 8, do Código Penal, alterado pelo art.º 3.º da Lei 15/2024), o que significa que quanto mais nova for a criança, mais autoridade devem os pais (e profissionais de saúde) reconhecer à vontade dela sem questionar . Além da prisão, a lei determina que os pais condenados por tentarem contrariar os filhos menores (“a tentativa é punível”, recorde-se) também se sujeitam a perder a guarda dos filhos por um período de 5 a 20 anos (art.º 69.º-C, n.º 2, do Código Penal, alterado pelo n.º 3 da Lei 15/2024). De igual modo, os médicos e psicólogos que, em vez de aceitarem sem reservas a vontade dos menores em fazer a “transição de género” (social ou médica), os tentarem convencer que o desejável é haver uma coincidência entre identidade biológica e identidade psicológica/sociocultural da sexualidade, também arriscam pena de prisão mínima de 3 anos, acrescida de proibição de exercer a profissão por um período entre 5 e 20 anos (art. 69.º-B, n.º 2, do Código Penal, alterado pelo art.º 3.º da Lei 15/2024).

Decreto AR 127/XV (vetado): um mapa da intenção política

A par da Lei 15/2024, a maioria parlamentar de esquerda de então também aprovou o Decreto 127/XV (15/12/2023). Destinado a regulamentar as escolas, este decreto acabou vetado, mas classificava igualmente como crime contrariar as crianças e adolescentes que manifestassem incongruência de género e encaminhá-las para a aceitação do mesmo. Embora não esteja em vigor, o documento é clarificador quanto à intenção política das iniciativas e práticas conexas: transformar a escola num espaço onde os pais são intrusos.

Antes da crítica, uma breve contextualização. Em 2021, o Tribunal Constitucional (TC) declarou inconstitucionais os n.os 1 e 3 do art.º 12.º da Lei 38/2018.[6] No n.º 1 lê-se o seguinte (destaque meu):

“O Estado deve garantir a adoção de medidas no sistema educativo, em todos os níveis de ensino e ciclos de estudo, que promovam o exercício do direito à auto-determinação da identidade de género e expressão de género e do direito à proteção das características sexuais das pessoas, nomeadamente através do desenvolvimento de:

a) medidas de prevenção e de combate contra a discriminação em função da identidade de género, expressão de género e das características sexuais;

b) mecanismos de deteção e intervenção sobre situações de risco que coloquem em perigo o saudável desenvolvimento de crianças e jovens que manifestem uma identidade de género ou expressão de género que não se identifica com o sexo atribuído à nascença;

c) condições para uma proteção adequada da identidade de género, expressão de género (…), assegurando o respeito pela autonomia, privacidade e auto-determinação das crianças e jovens;

d) formação adequada dirigida a docentes e demais profissionais do sistema educativo.”

O mesmo art.º 12.º determina no seu nº. 2 a aplicação das medidas a todas as escolas, “independentemente da sua natureza pública ou privada”, mas não especifica que medidas são essas e deixa a tarefa nas mãos do Governo (n.º 3), facto que contribuiu para o referido chumbo do TC.[7]

A 15 de Dezembro de 2023, a maioria parlamentar de então procurou responder a este chumbo aprovando o Decreto AR 127/XV, que “estabelece o quadro jurídico para a emissão das medidas administrativas que as escolas devem adotar para efeitos da implementação da Lei 38/2018, de 7 de agosto, e procede à sua alteração”. Ao contrário do Projeto-Lei também aprovado antes do Natal de 2023 e que resultou na Lei 15/2024, o Decreto AR 127/XV foi vetado e não tem força de lei, insiste-se.

No entanto, apesar dos diferentes desfechos, o Decreto AR 127/XV é tão útil quanto a Lei 15/2024 para perceber melhor o que pretendiam (e ainda pretenderão, supõe-se) as forças políticas defensoras da “lei-mãe”, a Lei de “auto-determinação de género” (38/2018).

A alínea a) do art.º 4.º do Decreto AR 127/XV, por exemplo, mostra que quando as forças políticas proponentes da Lei 38/2018 propunham “formação adequada dirigida a docentes e demais profissionais do sistema educativo” (art.º 12.º, n.º 1, alínea d); e art.º 3.º, alínea d) do Decreto 127/XV), estavam a pensar “na promoção de ações de informação e sensibilização, sempre que possível em articulação com organizações de promoção dos direitos das pessoas LGBTI+, dirigidas às crianças e jovens e alargadas a outros membros da comunidade escolar, incluindo pais ou encarregados de educação (…)”. As duas restantes alíneas do art.º 4.º do Decreto AR 127/XV (alíneas b e c) também ajudam a clarificar o que é que aquelas forças entendem por “medidas de prevenção e de combate contra a discriminação em função da identidade de género, expressão de género e das características sexuais” nas escolas (art.º 12.º, n.º 1, alínea a) da Lei 38/2018). Ambas enfatizam a “autonomia, privacidade e auto-determinação de crianças e jovens que realizem transições sociais de género”, à semelhança do vetado nº 1 do art.º 12º da Lei 38/2018 (alínea c).

Por seu lado, o art.º 5.º do Decreto AR 127/XV é elucidativo sobre os “mecanismos de deteção e intervenção” em meio escolar igualmente referidos no n.º 1 do art.º 12.º da Lei 38/2018 (alínea b). Nele, determinava-se que as escolas deviam identificar “o responsável a quem pode ser comunicada a situação de crianças e jovens que manifestem uma identidade ou expressão de género que não corresponde ao sexo atribuído à nascença” e, posteriormente, avaliar essa situação “em articulação com os pais, encarregados de educação ou representantes legais” (art. 5.º, n.º 1 e 2).

Antes de mais, note-se a consagração na lei da crença objectivamente falsa de que o sexo é atribuído à nascença. Para além disso, registe-se o n.º 3 do art.º 5.º, que transcrevo pela sua semelhança com o conteúdo da Lei 15/2024 (destaques meus):

Qualquer membro da comunidade educativa que tenha conhecimento da prática de atos que representem um risco para a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade da criança ou jovem, deve comunicar esse facto à pessoa responsável pela direção da escola, a qual toma as medidas adequadas para a proteção imediata da criança e dá cumprimento ao disposto no artigo 91.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo [PCJP], aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de setembro.

Este art.º 91.º da Lei PCJP versa sobre os procedimentos urgentes na ausência do consentimento e estabelece a obrigação das entidades envolvidas em actuar imediatamente, solicitando a intervenção dos tribunais e da polícia “quando exista perigo real ou iminente para a vida ou integridade física da criança ou do jovem e haja oposição dos detentores do poder paternal ou de quem tenha a guarda de facto” (art.º 91.º, n.º 1). “Enquanto não for possível a intervenção do tribunal, as autoridades policiais retiram a criança ou o jovem do perigo em que se encontra” (art.º 91.º, n.º 3).

Em suma, para as forças políticas proponentes do Decreto AR 127/XV, da Lei 15/2024 e da Lei 38/2018, a limitação da “liberdade da criança” no que toca à “auto-determinação de género” é suficiente para a escola activar o procedimento punitivo pensado para os casos extremos de retirada dos filhos aos pais. Por maioria de razão, infere-se que, no que depender daquelas forças políticas, a articulação com os pais deverá subordinar-se à garantia “da autonomia, privacidade e auto-determinação de crianças e jovens” que manifestem uma “identidade de género” não conforme ao sexo de nascimento ou que “realizem transições sociais de género”. Se, por um lado, se defende a articulação com os pais, por outro valida-se a possibilidade de eles nem sequer serem consultados, bem como a aplicação dos castigos previstos no art. 91.º da Lei PCJP, que pressupõem justamente a falta de consentimento dos pais e incluem a retirada dos filhos.

Não é apenas o Decreto AR 127/XV que mostra que a articulação com os pais prevista na Lei 38/2018 é letra morta e que o valor maior da política de “auto-determinação de género” é a privacidade do aluno, mesmo face à família. Comprovam-no, igualmente, os materiais que a Direção-Geral da Educação (DGE) e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) vêm distribuindo há alguns anos por todo o país para orientação de professores, funcionários e alunos: o Guia “O Direito a Ser nas Escolas”, entre 2023 e 2025, e os “Guiões de Educação, Género e Cidadania”, de 2018, que continuam a ser a referência pedagógica nas escolas.

O primeiro “contém (…) medidas que garantam, em contexto escolar, a aplicação da Lei n.º 38/2018” e invoca o n.º 1, do art.º 12.º da mesma, que estipula o dever do Estado em “garantir a adoção de medidas no sistema educativo, em todos os níveis de ensino e ciclos de estudo, que promovam o exercício do direito à auto-determinação da identidade de género” (p. 10). Ora o n.º 1 do art.º. 12.º da Lei 38/0218 foi declarado inconstitucional. Portanto, como lembrou o PSD no projecto de resolução em que pediu a retirada do guia (e o CDS e o Chega em termos idênticos), “não pode ser invocado como base legal habilitante para a elaboração, divulgação e implementação nas escolas públicas de várias das medidas previstas no referido Guia”.

Que medidas são essas? São as do citado Decreto AR 127/XV, que os guiões citados repetem, nalguns casos, ipsis verbis. Como vimos, este Decreto nunca chegou a ver a luz do dia, mas o certo é que se assegurou a sua vigência prática entre junho de 2023 e março de 2025.

Entre outras coisas, o guia é útil para comprovar, por exemplo, a denúncia que aqui se ecoou de uma intervenção em meio escolar que marginaliza os pais, subordinando o seu direito elementar de protecção dos filhos à garantia da “autonomia, privacidade e auto-determinação de crianças e jovens que realizem transições sociais de género”. A prática recomendada pelos guiões confirma que a “articulação” com os pais é irrelevante se a criança assim o desejar: “Na comunicação com a família, reconhecer a importância da privacidade e dignidade neste domínio. Pode haver situações em que a pessoa ainda não tenha comunicado a sua identidade de género a responsáveis legais, pai, mãe, familiares ou até mesmo no seu círculo de amizades” (p. 17).

A escola é assim instruída a guardar segredo dos pais. Em paralelo, recordemos, classifica-se a resistência destes como uma ameaça à “liberdade da criança” e determina-se a prisão e retirada dos filhos para aqueles que os querem pôr a salvo de uma ideologia experimental. Eis os pais tratados como se fossem inimigos dos filhos.

C onclusão

Na medida em que ameaça seriamente as crianças e adolescentes que é suposto defender, a política de “auto-determinação de género” aqui descrita atenta contra o direito fundamental dos pais não apenas à educação, mas à protecção dos filhos.

Naturalmente, não está aqui em causa o universo lúdico da infância, em que a criança ensaia papéis, assume diferentes identidades e mimetiza comportamentos no livre exercício da imaginação e numa espontânea e saudável exploração do mundo. O problema não está no faz-de-conta que se é menina, menino, ou pirata. É a promoção ostensiva em contexto escolar e social, de actividades e formas de expressão destinadas a inculcar a crianças e adolescentes a teoria de que o género é pura construção e vontade (“está tudo na cabeça”), como se a dimensão biológica do género (o sexo) fosse irrelevante. Trocado para miúdos, o corpo é uma espécie de adereço insignificante, mas se o sentirmos como um empecilho que nos aprisiona transformamo-lo com hormonas; “é simples”… Um rápido parêntesis aqui: a ideia do corpo como atributo (expressa, por exemplo, na afirmação de que alguém vive “preso no próprio corpo”) é, por sinal, uma das premissas mais fraudulentas da ideologia de género e inconcebível do ponto de vista ontológico, porque o corpo é constitutivo do ser: não temos um corpo; somos um corpo – acaso podemos viver ou ser fora dele?.

Também não se questiona a atenção a dar a casos clinicamente comprovados da chamada incongruência de género, mas justamente a tese de que não há nada a comprovar e sim a normalizar e promover sem questionar nem averiguar. O conhecimento científico existente mostra que isso significa encaminhar crianças e adolescentes para uma espiral de químicos e fármacos que arrisca torná-los doentes crónicos.

A gravidade do problema é hoje mais nítida em muitas sociedades ocidentais, mas em Portugal nem tanto. Existem honrosas excepções que se fazem ouvir há alguns anos (algumas aqui citadas) e é certo que os adquiridos sobre a “auto-determinação de género” enfrentam hoje uma liderança política mais crítica (“extremista”, dirão os defensores da “moderação” aqui descrita). A retirada de circulação do Guia O Direito a Ser nas Escolas é um exemplo e honra a posição que os partidos que suportam o Governo assumiram sobre a legislação aqui analisada, não obstante as menções positivas a essa mesma legislação por parte de alguns governantes.[8]

Se mais exemplos não há, tal deve-se, em grande medida, à pressão mediática das forças progressistas que, ironicamente, indicam a Portugal o caminho contrário ao de países que costumam apontar como exemplo. O afã de parecer moderno tem destas ironias. Tece-se normalmente do deslumbramento ofuscante que impede de perceber que “a moda é tudo aquilo que passa de moda”, como disse Jean Cocteau, ou que o provincianismo também ataca na capital, como explicou Pessoa. No caso concreto, a moda incentivada pela TV e blindada pela lei contra a prudência dos pais ameaça directamente, e de modo potencialmente irreversível, crianças e adolescentes reais, com a agravante de se traduzir em políticas que tratam os pais como se fossem inimigos dos filhos e que os castigam por resistirem a dogmas talvez mais novos do que as crianças alvo de doutrinação, mas que em muito se compraz o pseudo-intelectualismo. As vítimas da Tavistock e, entre nós, a família Mesquita Guimarães, são a prova viva de que a fixação não se fica pelos desenhos animados.

É bastante claro qual é a verdadeira “terapia de conversão” entre nós, actualmente. Está disseminada é a imposta como inquestionável. Como sempre acontece com as experiências de engenharia social, quem mais sofre são as famílias mais desprotegidas, que não têm nem informação, nem meios para se defenderem dos adquiridos que os peritos em modernidade lhes vendem em embrulho delico-doce via escola, televisão e redes sociais. Mais uma razão para rejeitar o conformismo e lembrar que progresso e progressismo não são sinónimos. É tempo para pensar; não se pode comer e calar.

Este texto reflete unicamente as opiniões do autor.

[1] Fonte: https://segm.org/; https://www.theguardian.com/world/2025/jan/24/children-england-gender-dysphoria-diagnosis-rise.

[2] Além de problemas de saúde mental, como desequilíbrios psíquicos e emocionais, depressões ou tendências suicidas, a literatura científica refere problemas cardíacos, osteoporose infantil, coágulos, esterilidade e cancro. Ludvigsson, J. F., et al. (2023). Systematic review on outcomes of hormonal treatment in youths with gender dysphoria. Acta Paediatrica, 112(1), 32-41. Os autores observaram que o tratamento com agonistas do GnRHa (bloqueadores da puberdade) atrasa a maturação óssea e o ganho de densidade mineral óssea; Hembree, W. C., et al. (2017). Endocrine treatment of gender-dysphoric/gender-incongruent persons: An Endocrine Society clinical practice guideline. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 102(11), 3869–3903.Embora seja uma directriz que apoia o tratamento, lista claramente os riscos cardiovasculares e tromboembólicos (coágulos) associados à terapêutica de estrogénio (cross-sex hormones), um risco conhecido e extrapolado do uso em adultos; Relatório do US Department of Health and Human Services (HHS Office of Population Affairs, 2025). Treatment for Pediatric Gender Dysphoria; apoiando-se em revisões sistemáticas, este relatório refere que os tratamentos (bloqueadores e hormonas cruzadas) acarretam risco de danos significativos, incluindo infertilidade/esterilidade, disfunção sexual, doença cardiovascular e cancro (particularmente o cancro da mama para o estrogénio e doenças hepáticas para a testosterona), apoiando-se em revisões sistemáticas.

[3] American Psychiatric Association (2022). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC: American Psychiatric Association. Segundo os dados desta revisão clínica, a prevalência de disforia de género situa-se entre 0,005% e 0,014% nos rapazes e 0,002% e 0,003% nas raparigas. Hillary Cass nota no seu relatório que, historicamente, o número de crianças com disforia de género era reduzido, tratando-se predominantemente de casos estáveis desde a infância, perfil que contrasta radicalmente com o actual aumento exponencial na adolescência.

[4] Disponível em https://www.engage.england.nhs.uk/specialised-commissioning/gender-dysphoria-services/user_uploads/b1937-ii-specialist-service-for-children-and-young-people-with-gender-dysphoria-1.pdf

[5] Além destas alterações ao Código Penal, a Lei 15/2024 também alterou a Lei 38/2018, juntando-lhe um n.º 3 ao art.º 3.º, que diz: “São proibidas quaisquer práticas destinadas à conversão forçada da orientação sexual, identidade ou expressão de género.”

[6] Esta decisão do TC seguiu-se ao pedido de fiscalização da constitucionalidade submetido em 2019 por três deputados do PSD (Nilza de Sena, Miguel Morgado e Bruno Vitorino) e subscrito por outros 83.

[7] O TC declarou os n.os 1.º e 3.º do art.º 12.º da Lei 38/2018 inconstitucionais, com força obrigatória geral, pelo Acórdão n.º 474/2021, de 29 de junho, por entender que a definição das medidas referidas é competência exclusiva do Parlamento e não do Governo.

[8] O PSD votou contra a Lei 38/2018 (com exceção de uma deputada), o Decreto AR 127/XV e iniciativas legislativas associadas, como recordou no pedido de resolução através do qual pediu a retirada do referido guia (e o CDS em termos idênticos), além se ter oposto também à Lei 15/2024.