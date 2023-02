Um dos elogios ao designado pacote da habitação é que o Governo conseguiu reconquistar a iniciativa política. Sem dúvida que sim, mas a que preço, é o problema. O Presidente da República parece ter percebido bem que estávamos perante mais uma iniciativa de propaganda. Disse Marcelo que é preciso esperar e que este pacote da habitação é como os melões, “só se sabe se o melão é bom depois de o abrir”. A questão é que já comprámos o melão. A propaganda, neste caso, pode já ter provocado sérios danos por causa de duas ou três medidas que, com elevada probabilidade, não sairão do papel.

As medidas anunciadas não respondem à urgência, podendo até agravar o problema, nem abrem caminhos para aumentar a prazo a oferta de habitação para arrendar ou mesmo para vender. Além disso, criam encargos para as contas públicas e agravam a cultura de dependência do Estado que, podendo ser compreensíveis e vistos como transitórios, reforçam uma tendência que este Governo iniciou em 2015, que a pandemia e a inflação têm reforçado, e que devia começar a ser moderada. Os cofres do Estado têm limites e um dia vamos conhecer essa fronteira.

Em termos gerais, o Governo foi pouco corajoso, quis ser visto como estando a atacar os ricos para dar aos pobres, quando na realidade atacou os pequenos negócios e os pequenos proprietários. Ataca-se o alojamento local, mas fecham-se os olhos aos hotéis e mais hotéis que em cada esquina vemos nascer, especialmente em Lisboa. Carrega-se de mais taxas o alojamento local, mas mantemos o regime de não residentes que beneficia quem foge aos impostos do seu país no paraíso fiscal português. Enche-se o peito de coragem contra os proprietários que não querem alugar as suas casas, com medo de ficarem sem casa nem renda, mas o Estado não trata de recuperar o seu património e os donos de casas dos vistos gold que compraram o passaporte podem deixar as suas casas ao abandono.

E foi especialmente pouco corajoso porque não se atreveu a falar no problema que é o “elefante no meio da sala”, tentando disfarçá-lo com dinheiro do Estado. Estamos obviamente a falar dos despejos, das dificuldades em fazê-los em caso de incumprimento do inquilino. Em vez de dar um pequeno passo que fosse para dar aos senhorios maior segurança de que a lei seria cumprida, o Governo resolve o problema do mau funcionamento do Estado de Direito usando dinheiro do Estado. Diz o Governo na consulta pública já disponível que o Estado vai garantir o pagamento das rendas ao senhorio após os três meses de incumprimento. Depois vai avaliar a situação do inquilino e cobrará a dívida ou, em caso de dificuldades, vai tentar encontrar uma solução com a Segurança Social. (Na versão inicial estava também o cenário de despejo a realizar pelo próprio Estado).

