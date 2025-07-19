Aproximam-se as eleições autárquicas e, com elas, a possibilidade de confirmar uma reconfiguração profunda do espaço político local em Portugal. Dois fenómenos impõem-se como centrais na análise: a consolidação de movimentos independentes enquanto atores relevantes e a entrada crescente da extrema-direita nas disputas autárquicas, com possibilidade real de eleição. Embora distintas, estas duas dinâmicas são expressão de um mesmo mal-estar: a erosão da legitimidade das estruturas partidárias tradicionais e a crise do vínculo entre partidos e sociedade. A leitura destas transformações exige rigor, lucidez e capacidade de projeção crítica sobre o que poderá estar em causa para a democracia local portuguesa.

O fenómeno dos movimentos independentes tem vindo a crescer de forma sustentada desde as reformas legislativas de 2001 e 2005, que facilitaram a apresentação de candidaturas fora dos partidos. Contudo, é a partir de 2013 que se assiste à sua afirmação como alternativa sólida em múltiplos municípios. Este crescimento não se explica apenas por dinâmicas de rejeição ou protesto, mas também por razões estruturais e organizacionais. Os partidos, em muitos contextos, revelaram-se incapazes de atrair e manter quadros com reconhecimento local, fecharam-se em lógicas de lealdade interna e reproduziram modelos de seleção de candidatos desajustados da realidade social.

Neste sentido, os movimentos independentes são, frequentemente, catalisados por lideranças com capital social local, que foram preteridas ou excluídas dos partidos. Lideranças essas que, em muitos casos, não rejeitam a política, pelo contrário, assumem-na com intensidade, mas que não se reveem nos aparelhos partidários tradicionais. A médio prazo, estes movimentos têm potencial para revitalizar a vida democrática local, ao devolver protagonismo a dinâmicas de base e ao recentrar a política na resolução concreta de problemas das comunidades. No entanto, esse potencial pode também ser desperdiçado caso as candidaturas se esgotem em projetos personalistas, sem estrutura programática nem mecanismos de continuidade democrática.

É por isso que o impacto dos independentes deverá ser lido com prudência. Se, por um lado, abrem o sistema político a novas vozes e renovam a representação local, por outro, podem fragilizar a governabilidade e dificultar a articulação com os níveis regionais e nacionais. É essencial, portanto, que o poder local encontre formas de integrar esta energia cívica num quadro mais robusto de accountability e participação.

Mas se os independentes resultam, em grande medida, da deserção cívica das estruturas partidárias, o crescimento da extrema-direita a nível local exige outra análise, mais complexa e mais preocupante. Pela primeira vez desde o 25 de Abril, existe em Portugal uma força política assumidamente populista e nacionalista com expressão eleitoral suficiente para disputar câmaras municipais e juntas de freguesia. O que antes parecia um fenómeno periférico e urbano, tende agora a infiltrar-se em dinâmicas locais, muitas vezes com recurso a discursos securitários, anti-imigração e anti-Estado social.

A extrema-direita, ao contrário dos movimentos independentes, não procura uma rutura com os partidos, mas sim com os próprios valores do regime democrático liberal. A sua entrada no poder local representa um risco real de corrosão institucional, nomeadamente no que respeita ao respeito pela diversidade, à neutralidade da administração, à igualdade no acesso aos serviços públicos e à liberdade de expressão.

O discurso da extrema-direita é eficaz porque mobiliza ressentimentos reais: o abandono de territórios periféricos, a degradação dos serviços públicos, a perceção de insegurança, a perda de referências culturais. Mas a sua resposta é perigosamente simplista e excludente. Propõe soluções identitárias para problemas estruturais, fomentando divisões e alimentando a ideia de que o “nós” nativo está ameaçado por um “eles” externo, sejam imigrantes, elites políticas, ou minorias. No poder local, este discurso tende a traduzir-se em políticas discricionárias, em práticas arbitrárias de exclusão e num ataque subtil, mas persistente à ética republicana da igualdade.

O desafio colocado aos partidos democráticos, e também aos movimentos independentes, é o de recuperar a confiança das populações sem ceder ao populismo nem ao facilitismo. Isso implica coragem política, capacidade de reformar os próprios mecanismos de funcionamento, de abrir-se à sociedade civil e de investir verdadeiramente na construção de projetos políticos enraizados e representativos. Mas exige também vigilância e pedagogia democrática: é necessário desmontar, com argumentos e exemplos, o projeto regressivo da extrema-direita, mostrando que a democracia não é apenas um regime formal, mas um modo de vida fundado na dignidade, na pluralidade e no respeito pelo outro.

As eleições autárquicas de 2025 constituem mais do que uma disputa por câmaras e freguesias: representam um momento crítico de aferição da vitalidade democrática no plano local. Entre o impulso renovador de movimentos de base, ainda que frágeis do ponto de vista institucional, e a crescente penetração de discursos autoritários em espaços de proximidade, está em jogo a qualidade da representação e a natureza do vínculo entre eleitos e eleitores. Mais do que os resultados em si, será a capacidade coletiva de ler estes sinais, de os enquadrar criticamente e de lhes responder com responsabilidade democrática que definirá o verdadeiro saldo político do próximo ciclo autárquico.