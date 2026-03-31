Em momentos de instabilidade global, uma ideia regressa sempre: a paz através da força. Mas de que tipo de força estamos a falar?

Já se ouviu esta frase repetida por líderes, ecoada em debates políticos, sendo amplamente aceite, quase instintivamente, como se a força fosse um caminho auto-evidente para a estabilidade. A frase carrega o peso da história e a segurança da simplicidade. Em tempos de incerteza, ela oferece algo que parece sólido. Existe uma potencial ameaça, que precisa de ser neutralizada, ou até mesmo esmagada antes mesmo de germinar. Mas raramente paramos para fazer uma pergunta mais simples e incómoda: de que tipo de força estamos a falar?

A resposta é menos óbvia do que parece. A força, no discurso político, é um dos conceitos mais frequentemente invocados e menos claramente definidos. Pode significar capacidade militar, influência económica, influência diplomática ou até postura retórica. Pode referir-se à capacidade de agir ou simplesmente à disposição para parecer decisivo. Esta ambiguidade não é acidental. É precisamente isso que permite que a ideia persista, adaptável a diferentes contextos e conveniente para diferentes agendas. A força torna-se uma linguagem que sinaliza determinação sem exigir precisão.

Reconhecer isso não significa descartar a ideia por completo. A história oferece exemplos claros em que a força, particularmente na sua forma dissuasora, evitou o conflito. As assimetrias de poder moldam o comportamento. A capacidade credível de resposta pode desencorajar a escalada. A ausência de força pode convidar ao oportunismo. Mas a relação entre força e paz não é automática nem linear. Os mesmos mecanismos que dissuadem os conflitos também podem gerá-los. Quando a força é medida principalmente pela visibilidade, através de demonstrações, declarações ou posturas, corre o risco de se tornar performativa. E a força performativa tem a sua própria lógica: deve ser continuamente demonstrada, reforçada e, por vezes, intensificada.

Em tais contextos, a força deixa de ser uma força estabilizadora e passa a fazer parte da instabilidade que deveria prevenir.

É aqui que a questão muda da capacidade para a liderança.

Num ambiente moldado pela visibilidade constante e por ciclos de reação rápidos, os líderes operam sob pressão não só para agir, mas também para serem vistos a agir. A força já não é avaliada apenas pelos resultados, mas pela perceção. O incentivo nem sempre é escolher o curso de ação mais eficaz, mas sim o mais legível, aquele que sinaliza decisão em tempo real.

No entanto, as decisões mais fortes são, muitas vezes, as menos visíveis. A contenção raramente gera manchetes. A estratégia a longo prazo não se enquadra facilmente nas narrativas imediatas. E a diplomacia, quando funciona, fá-lo muitas vezes de forma discreta.

Se a força for reduzida ao que pode ser facilmente demonstrado, então muito do que sustenta a paz é excluído da definição.

Uma compreensão mais útil da força exigiria expandi-la para além do poder e da postura.

Incluiria a contenção estratégica: a capacidade de absorver a pressão sem reação imediata e de reconhecer que nem toda a demonstração de poder conduz a melhores resultados.

Incluiria a força institucional: a credibilidade das alianças, a fiabilidade dos acordos e a capacidade dos sistemas para gerir os conflitos antes que estes se agravem. E isso incluiria a credibilidade moral: a coerência entre o que é dito e o que é feito, a legitimidade que permite que o poder seja aceite em vez de ser meramente imposto.

Sem estes elementos, a força corre o risco de se tornar ruído, visível, assertiva e, em última análise, ineficaz.

Para uma geração que cresceu num mundo altamente interligado, estas distinções não são abstratas. Estamos expostos a eventos globais em tempo real, conscientes da sua complexidade e, ainda assim, amplamente excluídos das estruturas através das quais as respostas são moldadas. Herdamos as consequências de estratégias que não criamos, incluindo as definições de força que as sustentam.

Isto cria uma forma particular de distanciamento, suficientemente próxima para observar, mas demasiado distante para influenciar.

A paz pode, de facto, exigir força. O registo histórico sugere isso. Mas a força sem clareza, sem restrição e sem responsabilidade raramente produz paz. Mais frequentemente, produz a ilusão de controlo, convincente a curto prazo, frágil com o tempo.

A questão, então, não é se a força importa. É se ainda sabemos como defini-la e, mais importante, como usá-la.

O Observador associa-se aos Global ShapersLisbon, comunidade do Fórum Económico Mundial para, semanalmente, discutir um tópico relevante da política nacional visto pelos olhos de um destes jovens líderes da sociedade portuguesa. Ao longo dos próximos meses, irão partilhar com os leitores a visão para o futuro nacional e global, com base na sua experiência pessoal e profissional. O artigo representa, portanto, a opinião pessoal do autor enquadrada nos valores da Comunidade dos Global Shapers, ainda que de forma não vinculativa.