Crer no Inferno é das coisas mais razoáveis que existe. Sigamos o raciocínio de Dante, um homem que dificilmente seria dado como o exemplo de uma pessoa com pouca cultura ou conhecimento. Na sua monumental “Divina Comédia”, o poeta florentino ao abeirar-nos do Inferno, no Canto III, escreve: “Ó, vós que entrais, abandonai toda a esperança” (as traduções variam mas a ideia fica). Podemos simplificar dizendo que Dante, crente na existência do Inferno, o tinha como o lugar onde a esperança deixa de existir.

O que é a esperança, afinal, e para que ela nos serve para admitirmos a razoabilidade da existência do Inferno? A esperança é também sabermos que o mal de hoje pode não ser o de amanhã. A esperança é, ao não termos prova de que o futuro seja mau, o consolo de que o que agora nos aflige pode não afligir-nos amanhã. A esperança não tem sequer de ser colocada como um sentimento religioso; pode até ser um reconhecimento de que, não tendo bolas de cristal, tudo pode mudar para melhor—é até uma espécie de possibilidade científica. Ter esperança é, no fundo, umas das disposições possíveis consequentes da nossa ignorância do futuro.

O modo como nos seguramos à esperança pode ser diverso. Pode ser mais religioso, de facto, mas pode também ser mais científico (eu não acredito propriamente em coisas científicas, uma vez que para mim toda a ciência é passível de erro mas, para não complicar demasiado o texto, aceito o uso do termo). Ninguém pode dizer a um grande sofredor que é certo e sabido que, por ele ser esse sofredor tão grande, amanhã terá de continuar a sê-lo. Não. Nunca se sabe. O nunca se saber é a melhor coisa que se pode saber, no caso do grande sofredor no presente que eventualmente assim se consolará diante da possibilidade de poder não ser o grande sofredor do futuro.

