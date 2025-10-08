Numa democracia madura, o protesto das minorias é mais do que um direito: é um sinal de vitalidade cívica. Muitas vezes, são as vozes incómodas e minoritárias que introduzem debates urgentes, obrigando a maioria a olhar para problemas que preferiria ignorar. No entanto, convém não esquecer que a mesma democracia que protege a liberdade de expressão deve também resguardar a responsabilidade de governar em nome do interesse comum.

A recente flotilha que desafiou o bloqueio imposto por Israel à Faixa de Gaza, e que arrastou o Estado português para uma posição diplomática delicada, é um bom exemplo desta tensão. Um grupo minoritário pode — e deve — levantar causas que considera justas, mesmo contra a corrente da maioria. Mas quando esse protesto força um país a tomar posições que não resultam do consenso democrático, a fronteira entre liberdade e irresponsabilidade torna-se perigosa.

Pensemos num exemplo paralelo: e se um cidadão português, com visto válido para a Ucrânia, decidisse entrar nos territórios ocupados pela Rússia e ali se manifestar contra a invasão, empunhando uma bandeira portuguesa? À luz do direito internacional, aqueles territórios pertencem à Ucrânia e a Rússia não teria autoridade para deter esse manifestante. Ainda assim, seria ingénuo pensar que Moscovo respeitaria esse enquadramento jurídico. E nesse caso, que papel caberia ao Estado português? Deveria intervir diplomaticamente para resgatar o cidadão, mesmo sabendo que este agiu de forma voluntária e com plena consciência dos riscos?

As democracias devem proteger os direitos de expressão e manifestação, mas não podem ser reféns de ações individuais que as arrastam para dilemas geopolíticos de alto risco. No caso da flotilha, como no exemplo hipotético da Ucrânia, a questão não está apenas na justiça ou injustiça da causa — mas na responsabilidade que o Estado deve ou não assumir perante cidadãos que usam a sua nacionalidade como escudo para iniciativas políticas em zonas de conflito.

A proteção do direito de protesto é essencial, mas deve ser acompanhada de um limite claro: o Estado democrático não pode ser obrigado a escolher entre resgatar quem age de forma inconsequente e manter a integridade das suas políticas legitimamente definidas pela maioria. O verdadeiro teste da democracia está, afinal, em equilibrar a voz das minorias com a responsabilidade coletiva de governar de forma prudente e coerente.