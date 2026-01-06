Somos os bilingues da História. Carregamos o cheiro do papel e o brilho do ecrã. Somos a ponte entre o mundo que sabia esperar e o mundo que se esqueceu de como respirar.

Se nasceste entre o final dos anos 70 e meados dos anos 90, trago-te uma notícia que talvez já sintas nos ossos, mas que raramente verbalizas: tu cresceste num mundo que já não existe. Não é apenas uma questão de o tempo ter passado; é uma questão de a própria textura da realidade se ter alterado.

Lembras-te? A amizade era um ato físico, geográfico. Significava caminhar até à casa de alguém, bater a uma porta de madeira e perguntar se o amigo podia vir à rua. Não havia “visto” azul, não havia “está a escrever…”, não havia a ansiedade da não-resposta. Havia apenas a presença ou a ausência.

As manhãs de sábado eram uma liturgia sagrada de desenhos animados, em que a única escolha que tínhamos era o canal, e não um feed infinito que nos paralisa com a tirania da abundância. A felicidade media-se em mixtapes gravadas com a precisão de um cirurgião, em joelhos esfolados e, acima de tudo, na regra universal que governava os bairros de Portugal: quando os candeeiros de rua se acendiam, era hora de ir para casa. Aquele brilho alaranjado não era apenas luz: era limite, era fronteira, era a hora em que o mundo exterior se calava e o interior voltava a pertencer-nos. Era a única notificação push que recebíamos do universo.

Mas o que torna a nossa geração verdadeiramente singular não é apenas a nostalgia dessas memórias analógicas. O que nos define é a nossa posição na linha do tempo: nós fomos a ponte.

Somos os “anfíbios” da história. Fomos os últimos a conhecer uma vida humana sem a mediação da tecnologia e fomos os primeiros a ter de crescer e adaptar-nos a ela em tempo real. A nossa adolescência começou com telefones públicos e moedas no bolso, e a nossa idade adulta é gerida por algoritmos e inteligência artificial.

Nós conhecemos o som da paciência, aquele ruído estridente da ligação dial-up a tentar conectar-se ao mundo, e agora vivemos na ditadura do imediatismo da fibra ótica. Vimos o mundo transformar-se em algo mais rápido, mais barulhento e, tragicamente, impossível de escapar. Antes, quando fechávamos a porta de casa, o mundo ficava lá fora. Hoje, o mundo entra connosco no bolso, vibra na mesa de cabeceira, exige atenção constante. Perdemos o direito à invisibilidade.

Essa exaustão não é apenas sentimental. Manifesta-se em burnout crónico, em relações que se desfazem por falta de tempo real, numa geração que atinge os 40 anos com mais diplomas e menos poupanças do que os pais, e que vê os filhos crescerem num mundo onde a privacidade é um luxo extinto. Somos os últimos a saber o que é estar offline sem esforço, e os primeiros a pagar o preço psicológico de nunca mais o conseguir.

Talvez seja por isso que as pessoas desta geração carregam um certo “aperto” no peito. Não é apenas saudade; é cansaço. É a exaustão de quem tem de traduzir dois mundos incompatíveis. Sentimos uma nostalgia crónica pela simplicidade, um desejo silencioso de que a alegria pudesse voltar a ser tão fácil e descomplicada como uma bicicleta e uma tarde livre.

Se te sentes assim, não é porque estás velho ou ultrapassado. É porque tens a tarefa hercúlea de carregar dois mundos dentro de ti: a memória de como era ser humano sem filtros, e a responsabilidade de sobreviver num mundo que se esqueceu de como o fazer.

Somos a geração da ponte. A questão é: quando a ponte finalmente ceder, para que lado vamos cair, para trás, no conforto ilusório do analógico, ou para a frente, inventando um digital que ainda saiba respeitar a respiração humana?