Já passou mais de um ano desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Durante este tempo, muitas coisas terríveis aconteceram, mas a Ucrânia e os ucranianos também tiveram um nível incrível de apoio de países de todo o mundo, incluindo Portugal. Este apoio não é apenas manifestado por “palavras calorosas”, mas também por grandes e importantes atos, tanto ao nível do Estado como ao nível dos cidadãos. E dinheiro, muito dinheiro. Para ajudar os ucranianos que fogem das bombas e mísseis russos, para fornecer ajuda humanitária à Ucrânia, para apoiar as sanções da UE contra a Rússia, para treinar os militares ucranianos e para fornecer armas e munições.

Quero sublinhar que não estou a tentar provar que a Universidade não ajuda a Ucrânia ou os ucranianos. O objetivo deste artigo é divulgar informação sobre o trabalho da propaganda russa na Universidade, oficialmente lançada em 2012 e que continua até aos dias de hoje.

Da janela do apartamento onde vivo, durante cerca de seis meses a partir de 24 de fevereiro de 2022, vi a torre da Universidade, que foi iluminada em amarelo e azul para mostrar solidariedade com a Ucrânia. Tenho a certeza de que o apoio da Ucrânia pela Universidade como instituição e funcionários individuais da Universidade não se limita a isto.

Ao mesmo tempo, compreendo que o apoio à Ucrânia é temporário e situacional. Já passaram alguns meses desde que a iluminação da torre da Universidade, com as cores da bandeira ucraniana, desapareceu. E os símbolos do Estado russo, discutidos neste artigo, já lá estavam e até hoje.

A propaganda imperial russa moderna reivindica: historicamente não há Ucrânia e não deveria existir. Afirma que houve uma agregação fictícia de territórios independentes num quase-estado e que, no entanto, a maior parte desse Estado, ou seja, o leste e o sul, “é terra russa”, que deveria ser definitivamente anexada à Rússia. A língua ucraniana é uma paródia, extraída da língua russa.

Este artigo centra-se na forma como estes elementos de propaganda e falsa legitimação russa para a guerra que a Rússia lançou contra a Ucrânia em 2014 são divulgados pela Universidade de Coimbra, uma instituição pública financiada através do orçamento do Estado português.

Estado de um quadro de informação da FLUC desde o início de Fevereiro até, pelo menos, 17/03/2022

Em Fevereiro de 2023, apareceu na Universidade, na Faculdade de Letras (FLUC), um cartaz com uma lista de “escritores russos” cujas obras os estudantes são encorajados a ler. Aqui estão alguns destes autores:

Eduard Limonov (1943 – 2020) – pseudónimo de Eduard Veniaminovich Savenko

Entrevistador: É possível acabar com a guerra [na Ucrânia] de alguma forma, “não pela guerra”? É possível negociar? encontrar alguns compromissos, enganá-los?

Limonov: Temos de conquistar aí. Devemos conquistar de uma forma militar. Negociações não estarão a nosso favor. Mesmo agora, não estão a nosso favor. […]

Tivemos de capturar um pedaço de terra maior, tentar estabelecer o governo pró-russo de Kyiv, mas tivemos de fazer tudo juntos.

(Fonte: Entrevista 04/11/2016 )

Um dos principais ideólogos do “bolchevismo nacional” russo. Fundador e líder de dois partidos políticos.

O primeiro, o Partido Nacional Bolchevique, existiu de 1993 a 2010, foi reconhecido como extremista na Rússia, e, em muitos aspectos, copiou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães sob a direcção de Adolf Hitler. Em 2007, tinha mais de 56.000 membros (fonte: Wikipedia).

O segundo, Outra Rússia (2010-presente, não oficialmente registrado). Parte da ideologia oficial do partido é a adesão da Ucrânia à Rússia (fonte: website do partido). Membros do partido Outra Rússia e da sua organização paramilitar “Interbrigadas” lutam na Ucrânia desde 2014 do lado da Rússia.

Da esquerda para a direita: emblema da Alemanha nazi, emblema do Partido Nacional Bolchevique de Limonov e emblema do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães de Hitler

Topo-esquerda: A bandeira do Partido Nacional Bolchevique de Limonov

Topo-direita: A bandeira do partido Outra Rússia de Limonov

Baixo-esquerda: A bandeira da Alemanha nazi

Baixo-direita: A bandeira da Schutzstaffel (Organização paramilitar alemã nazi)

Limonov lutou ao lado das forças pró-russas na Sérvia, na Transnístria (uma república não reconhecida controlada pela Rússia, entre a Moldávia e a Ucrânia) e na Abecásia (um território anexado pela Rússia na Geórgia).

Ano 1991, Eduard Limonov (2º à esquerda) e Radovan Karadzic (à direita, primeiro presidente da República Sérvia, condenado a prisão perpétua em 1995 por genocídio, terrorismo, crimes contra a humanidade, etc.) Fonte

Limonov foi um apoiante activo da expansão das fronteiras geográficas do Império Russo. Criticava Putin pela sua política externa demasiado branda. O seu último livro foi publicado durante a sua vida, em 2015: “Kiev. Kaput”. No livro, Limonov suporta a anexação da Crimeia à Rússia, espera uma grande guerra e a conquista de novos territórios da Ucrânia pela Rússia, sublinha que “a Ucrânia como estado independente não existe”, condena a “Revolução da Dignidade” (“Euromaidan”), que teve lugar na Ucrânia, entre 2013 e 2014, e levou à fuga do Presidente pró-russo Viktor Yanukovych para a Rússia.

Zakhar Prilepin – pseudónimo de Evgenij Nikoláevich Prilepin

– Zakhar, matou pessoas?

– Sim, absolutamente, como uma pessoa que participou em 3 guerras, claro, matei pessoas

– O que sentiu?

– Não senti nada. Era um trabalho, como qualquer outra actividade.

Fonte: Entrevista na televisão russa “Rain” 18/07/2018

“Deve, evidentemente, ser toda a Ucrânia, que deve, de uma forma ou de outra, ser colocada dentro da Rússia”

Fonte: Entrevista no website ria.ru 31/03/2022

Propagandista russo, incluído na lista de sanções da UE a 28/02/2022 “É portanto responsável por apoiar ou executar ativamente ações ou políticas que comprometem ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia, bem como a estabilidade e a segurança na Ucrânia”. Está sob sanções no Reino Unido, Canadá, Suíça, Austrália, Ucrânia, e Nova Zelândia. Em 2015, foi conselheiro do chefe da parte controlada pela Rússia na Ucrânia, conhecida como a República Popular de Donetsk (RPD). Participou em ofensivas contra a Ucrânia como parte do chamado “Exército da RPD”, de 2015 a 2018 e em 2022. De 2016 a 2018 foi comandante adjunto de um batalhão militante pró-russo. Membro do conselho do partido Outra Rússia, de 2010 a 2018. Major da polícia russa. A grande maioria das suas obras, desde 2014 até ao presente, são sobre a guerra russo-ucraniana, romantização e defesa de acções militares e terroristas da Rússia e dos russos na Ucrânia.

Zakhar Prilepin (centro) e os seus subordinados

durante as hostilidades contra a Ucrânia fonte

Sergei Shargunov

Propagandista russo, membro do parlamento russo desde 2016. Foi incluído na lista de sanções da UE a 23/02/2022 por ter “apoiado e executado ativamente ações e políticas que comprometem a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia e desestabilizaram ainda mais o país”. Sob sanções no Reino Unido, Canadá, Suíça, Austrália, Ucrânia, e Nova Zelândia.

Além disso, a lista de autores russos recomendados pela Universidade inclui Sergei Lukyanenko, Maria Arbatova e Valentin Rasputin, que também apoiam publicamente a agressão russa contra a Ucrânia, a anexação da Crimeia e a guerra em larga escala.

O primeiro a ser incluído na lista de “escritores russos” pela Universidade de Coimbra foi Nestor, o Cronista, que viveu e trabalhou em Kyiv, tendo falecido por volta de 1114, 33 anos antes da alegada fundação de Moscovo. Isto encaixa perfeitamente na visão “russa oficial” da história: “Nunca houve nenhuma Ucrânia, foi sempre a Rússia”.

Estes factos podem parecer estranhos se não tivermos em conta a história de cooperação entre a Universidade de Coimbra e a Rússia, nomeadamente com a organização internacional Fundação Russkiy Mir.

Nenhum outro país está representado na Universidade de Coimbra da mesma forma que a Rússia. Para esta facto muito contribui a história de cooperação entre a Universidade de Coimbra e a Rússia, nomeadamente com a organização internacional Fundação Russkiy Mir.

A Fundação Russkiy Mir foi criada por ordem de Vladimir Putin em 2007. É financiada a partir do orçamento russo. No Verão de 2022, foi finalmente incluída na lista de sanções da UE pois “é portanto responsável por apoiar ações que comprometem ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia. Além disso, beneficiou do Governo da Federação da Rússia, que é responsável pela anexação da Crimeia e pela destabilização da Ucrânia”. Está também sob sanções do Canadá, Suíça e Ucrânia.

O primeiro e único “centro do mundo russo” em Portugal foi aberto na Universidade em 2012 (fonte: website da Universidade), localizado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) e denominado “Centro dos Estudos Russos” (CER). Não há informações sobre o término da cooperação com a Fundação Russkiy Mir no website da Universidade à data de 10.03.2023. No sítio web da Fundação Russkiy Mir, o centro da Universidade de Coimbra ainda está presente, embora as últimas notícias do mesmo tenham sido publicadas em 2021. O diretor da FLUC, Doutor Albano Figueiredo, não respondeu ao pedido dos autores acerca de pormenores da cooperação com a Fundação Russkiy Mir.

A partir de Janeiro de 2023, o website e os corredores da universidade apresentavam os símbolos da Fundação Russkiy Mir, imagens das bandeiras da Federação Russa, do Kremlin e outros símbolos russos que não têm relação imediata com Dostoevsky ou Pushkin. Em particular, a bandeira russa e o logótipo da Fundação Russkiy Mir estiveram presentes em novos materiais, por exemplo, no programa CER para o ano académico de 2022-2023. Agora, após repetidos apelos da comunidade Ucraniana em Portugal à administração universitária, os símbolos da Fundação Russkiy Mir foram preservados apenas no edifício do CER.

Os materiais em russo no interior do edifício do CER indicam claramente que o centro ainda faz parte da rede global Russkiy Mir. Além disso, dentro das paredes da FLUC, podem encontrar-se imagens da bandeira russa, fotografias do Kremlin e outros símbolos do Estado russo, e referências à Igreja russa, que tem vindo a abençoar o assassinato de ucranianos desde 2014. O pedido de esclarecimento por parte do autor ao diretor da FLUC sobre a ligação entre as atividades da universidade e a Igreja Ortodoxa Russa permaneceu sem resposta.

Quadro de informação do CER na Universidade. Fotografado em 26/01/2023

CER com o logótipo da Fundação Russkiy Mir. Fotografado em 30/11/2022

Entre os materiais distribuídos pelo CER da Universidade de Coimbra, encontra-se uma série de fotografias de jovens com cartas onde se lê: “Eu sou (profissão, cidade ou país). Sou voluntário no Centro Russo da Universidade de Coimbra/Estudo Russo no Centro Russo da Universidade de Coimbra”. Entre outros nomes de cidades e países, estas fotografias mostram voluntários de “Transcarpathia Ucrânia”, “Sul Ucrânia” e “República Popular de Donetsk (RPD)” como entidades geográficas separadas e válidas. Desta forma, em primeiro lugar, a república fantoche é legalizada como uma unidade geográfica válida entre estudantes universitários e professores, e em segundo lugar, sugere que a Ucrânia está de certa forma dividida. A Ucrânia como país uno está ausente destas fotografias.

Quaisquer outros estados unitários não estão divididos da mesma forma, ou seja, não há estudantes de, por exemplo, “Portugal do Sul” ou “Itália Alpina” na sessão fotográfica.

Assim, em primeiro lugar, a república fantoche da RPD é legitimada como uma unidade geográfica válida entre estudantes universitários e professores, e em segundo lugar, é realçada a divisão da Ucrânia em partes separadas, o que está de acordo com os pontos de vista da propaganda russa moderna.

Tais ações e fenómenos dever-se-ão, provavelmente, ao diretor do CER da Universidade de Coimbra, Dr Vladimir Ivanovitch Pliassov. Desde 2012, Pliassov tem sido (e talvez continue a ser) o primeiro e principal representante da Fundação Russkiy Mir em Portugal. No actual ano académico, leciona várias disciplinas na Universidade, incluindo Cultura Russa.

O Doutor Pliassov no Kremlin, durante o discurso de Vladimir Putin, 04/11/2017

Fonte: kremlin.ru

O Dr. Pliassov não é licenciado em História, mas nas suas publicações refere-se ao antigo estado eslavo de “Rus” com a sua capital em Kyiv como “Rússia Antiga” ou “Sudeste da Rússia”. Classifica como “língua russa antiga” a língua deste estado que deu origem às três línguas eslavas orientais. Assim distorce fatos históricos, levando a que os estudantes, e outros leitores, fiquem com a ideia de que a Ucrânia como tal nunca existiu, foi sempre Rússia e terra russa, o que coincide com as opiniões dos “escritores russos” acima mencionados.

Um dos símbolos mais importantes da cultura russa contemporânea é a chamada “fita de São Jorge” – uma fita de três riscas pretas e duas riscas cor-de-laranja. Historicamente, foi utilizada como parte das honras militares no Império Russo e na URSS. Tornou-se particularmente popular e recebeu o apoio do Estado no início da ofensiva militar russa contra a Ucrânia. É um símbolo proibido na Ucrânia, Letónia, Lituânia, Moldávia, Geórgia, assim como em alguns estados alemães. Desde 2014, tem sido símbolo oficial da “luta russa contra o fascismo”, incluindo a “guerra contra os fascistas ucranianos”. Desde 2014, dezenas de milhares de quilómetros da fita têm sido produzidos anualmente na Rússia, diretamente financiados pelo orçamento do Estado. Desde 2022, a Rússia introduziu a responsabilidade criminal por danificar ou desrespeitar esta fita. Pode ver este símbolo na foto do “escritor” Prilepin acima. Desde 2014, tem sido utilizado por protestantes pró-russos, terroristas pró-russos e tropas russas nos territórios ocupados da Ucrânia.

Fita de São Jorge na Ucrânia em 2014:

Protestantes pró-russos, Odessa, Março fonte

Vladimir Putin, primeira visita à Crimeia após a anexação, Maio fonte

Um militante pró-russo no local da queda do voo MH17 , Julho fonte

O Doutor Pliassov distribuiu tais fitas entre os estudantes da Universidade, e relatou publicamente este facto. Não se sabe se revelou aos estudantes o significado moderno deste símbolo. Um vídeo contendo, entre outras coisas, fotografias das fitas de São George e as referências acima mencionadas a “certas partes da Ucrânia” foi disponibilizado no canal do CER Coimbra a 29/06/2022 . A fita esteve presente no interior do gabinete do CER no mínimo de 2014 a 2016.

Assim, a mais antiga e honrada Universidade de Portugal é um espaço para transmitir a propaganda imperial russa e a cultura que criou a Rússia moderna. Isto pode acontecer devido a diferentes causas, incluindo a falta de consciência da gestão da Universidade, a lealdade à Rússia ou ao Doutor Pliassov pessoalmente

Os autores do artigo esperam que a partilha desta informação possa mudar a atitude em relação à propaganda russa em Portugal e salvar as mentes dos jovens da sua influência tóxica.