André Ventura anunciou a sua candidatura à presidência de Portugal. Um homem que se apresenta como a personificação do “antissistema”, mas cujo partido já é a segunda maior força no parlamento, depois de uma vitória expressiva nas legislativas. A contradição é deliciosa: apresenta-se como outsider, crítico feroz das instituições e defensor do povo, enquanto navega confortavelmente dentro do próprio sistema que diz repudiar. É o charme do populismo moderno: consegue ser a solução e o problema ao mesmo tempo.

O fenómeno Ventura não surgiu do nada. É produto de um país cansado de partidos tradicionais, de políticos que fazem promessas que evaporam com a mesma rapidez com que aparecem nas redes sociais. É fácil criticar o sistema quando se fala para uma plateia que partilha o sentimento de frustração. O problema é que este tipo de retórica cria uma ilusão de alternativa sem necessariamente apresentar soluções sustentáveis. Portugal, nesse cenário, torna-se um laboratório de experimentação populista: observa-se com curiosidade e medo, aplaude-se o carisma e ignora-se a consistência.

A ironia aprofunda-se quando percebemos que Ventura promete transformar a política, mas depende da estrutura que já existe para se propagar. A democracia portuguesa é o palco, e Ventura é a estrela do espetáculo que critica o palco enquanto se apresenta sobre ele. Ele apela à indignação popular, mas também se beneficia da estabilidade institucional que critica, mostrando a complexidade de um populismo que é, ao mesmo tempo, disruptivo e dependente do sistema que pretende derrubar.

Ventura é uma metáfora viva do paradoxo português. Num país que diz valorizar consenso e estabilidade, ele representa o caos calculado, a polarização e o espetáculo político. Enquanto a população se divide entre indignação e apoio, a democracia segue em frente, testando os limites da tolerância cívica e da maturidade política. Ventura não é apenas candidato; é um espelho que reflete a fragilidade e o desconforto da sociedade portuguesa com as suas próprias instituições.

A ascensão dele levanta questões fundamentais: estamos a votar por ideias, competência ou por espetáculo? O eleitorado quer soluções ou quer drama? O populismo não é só ruído: é força política, e a ironia amarga é que Portugal, um país de instituições relativamente sólidas, está a aprender à força que o carisma muitas vezes pesa mais que a razão. Ventura é, portanto, tanto sintoma quanto causa: reflexo de uma sociedade que exige mudanças rápidas sem paciência para a complexidade e a burocracia que uma democracia real exige.

O futuro político de Portugal, com Ventura em cena, promete ser uma dança entre drama e realidade, espetáculo e responsabilidade, carisma e competência. A ironia maior? Ventura promete revolução, mas Portugal talvez precise de evolução. No entanto, numa democracia, até o espetáculo tem direito a palco.