Há figuras políticas que incomodam o adversário. Outras tranquilizam-no. António José Seguro pertence claramente à segunda categoria — e é precisamente isso que faz dele um caso político interessante.

António José Seguro é, há muito, visto como a face “aceitável” da esquerda para uma parte significativa da direita portuguesa. Não por ter mudado de campo ideológico, mas porque construiu um percurso marcado pela moderação, pelo respeito institucional e por uma aversão quase instintiva ao conflito político. Num tempo em que a política se faz cada vez mais de choques, polarizações e discursos identitários, Seguro surge como um corpo estranho, ou, para alguns, como um refúgio confortável.

Enquanto líder do Partido Socialista, optou sistematicamente por uma estratégia de baixo risco. Evitou ruturas, preferiu consensos, recusou dramatizações. Essa postura valeu-lhe elogios frequentes fora do seu espaço natural de apoio: comentadores à direita viam nele “um homem sério”, “responsável”, “dialogante”. Tradução livre: previsível, controlável, inofensivo.

O paradoxo é evidente. A esquerda política, por definição, existe para disputar poder, questionar equilíbrios estabelecidos e propor transformações, maiores ou menores, mas transformações. Quando uma liderança de esquerda se torna confortável para a direita, a pergunta impõe-se: confortável para quem e à custa de quê?

Seguro representa uma esquerda sem arestas. Uma esquerda que fala de justiça social sem tocar nos interesses instalados. Que defende o Estado social sem enfrentar os conflitos distributivos que ele implica. Que prefere a linguagem da ética à da política concreta. Tudo isto é respeitável do ponto de vista pessoal; politicamente, é limitado.

Não surpreende, por isso, que a direita nunca o tenha verdadeiramente atacado. Não porque o tema “António José Seguro” não merecesse debate, mas porque ele nunca representou uma ameaça real à ordem do jogo. Pelo contrário: ajudou a normalizá-la. Num sistema político cansado, esta normalização pode parecer virtude; a médio prazo, é estagnação.

Há, contudo, quem veja nesta figura um trunfo para tempos de desconfiança democrática. E a prova está dada, é o grande vencedor da primeira volta das eleições presidenciais.

Um político que não grita, não divide, não radicaliza.

O problema é que a ausência de conflito não significa presença de solução. E a política feita apenas de boas intenções e equilíbrio moral raramente responde às tensões reais de uma sociedade desigual.

António José Seguro é, assim, um símbolo de uma esquerda que prefere ser aceite a ser consequente. Que troca o confronto democrático pela validação do adversário. A direita gosta, e isso diz mais sobre a direita do que parece. Mas diz também algo inquietante sobre uma esquerda que, com medo de perder o centro, acabou por perder identidade.

Num tempo em que o país exige escolhas claras, talvez o maior risco não seja o excesso de conflito, mas a política que não incomoda ninguém. Porque quando ninguém se sente desafiado, dificilmente algo muda.

Vamos à segunda volta.