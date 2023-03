1 Há mil cerimónias assim, o mesmo modelo, o mesmo tom de voz emocionado, discursos, um palco onde alguém elogia outro alguém. Lembro-me porém de esta como se fosse hoje, como se ainda estivesse a decorrer. Lembro-me porque me é impossível esquecer.

Dessa vez também foi uma homenagem, um homenageado, emoção, abraços comovidos – mas não só isso. Foi qualquer coisa de muito próprio, deixou assinatura. Não o digo por não me ser indiferente o protagonista mas porque foi a pessoa e a sua história de vida – a de José Manuel Galvão Telles, o homenageado – que teceram a envolvência daquela sessão.

Já o escrevi, recordo-o hoje: amigos, familiares, homens de leis, colegas, políticos, artistas, intelectuais, estava lá um mundo. Muita gente, toda a que ali estava, se revia de uma maneira ou de outra, naquele homem e naquela vida e por isso acorreu à chamada: para lhe dizer isso mesmo. Portugal não costuma praticar homenagens olhando o homenageado nos olhos. Entre nós os vivos só são formidáveis quando morrem. Não é hábito saudar-se elogiosamente quem está, usando de palavras de louvor e admiração em directo. Uns disseram-lhe essas palavras no recato de um abraço; outros em cumprimento mais demorado, outros no vozear comovido que planava na sala. E outros, mais solenemente mas com ainda mais sentimento e convicção se possível, diante de um microfone. Foi o caso de António Pinto Leite ou de António Serra Lopes partilhando com a plateia um “hino” que se propunha celebrar o cidadão e o advogado José Manuel Galvão Telles na sua própria presença: acontece só as vezes, naquela tarde de 9 de Dezembro de 2014 – sorte de todos nós – aconteceu.

