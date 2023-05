Quando o PSD apresentou uma recomendação à Câmara de Lisboa para proteger do “revisionismo literário” as bibliotecas municipais, declarou que esta prática de alterar os livros era comparável à censura própria dos regimes totalitários. O documento invocava o nazismo e o fascismo, já que em matéria de horror e prepotência são estes os regimes mais presentes na memória desta parte ocidental da Europa. Vou completar esta memória, contra a cartilha da esquerda ainda hoje recitada pelos próceres do Estado e da alegada “cultura” a benefício da Pátria desejadamente analfabeta. Lembro os regimes comunistas. Neles a censura sempre foi política oficial.

Lembro a União Soviética, onde Aleksandr Solzhenitsyn foi preso pela primeira vez ainda antes de terminar a segunda guerra mundial, por lhe terem interceptado uma crítica a Stalin numa carta a um amigo. A correspondência não era sagrada na União Soviética. Onze anos antes do Arquipélago de Gulag, em Novembro de 1962, Solzhenitsyn publicou Um dia na vida de Ivan Denisovich, sobre a vida dele num “campo especial” para prisioneiros políticos. A publicação foi autorizada por Khrushchev por lhe servir a ideia de circunscrever ao período de Stalin todos os horrores. De resto, uma fraude que Solzhenitsyn nunca aceitou e que, aos olhos da União Soviética, constituiu o seu maior crime político: para ele não existia “estalinismo”; existia comunismo. Todo ele igualmente infernal. Por este crime de opinião, Solzhenitsyn viveu perseguido, torturado, condenado até ser expulso, em 1974. Primeiro o NKVD, depois o KGB. Puseram-lhe escutas em casa, ouviram-lhe as conversas com os amigos, com os filhos, com a mulher. Não voltou a ter um minuto de privacidade. Hoje é fácil fazer uma biografia de Aleksandr Solzhenitsyn; toda a vida dele está gravada e transcrita, guardada nos arquivos do KGB.

Lembro Cuba, onde Reinaldo Arenas, escritor, poeta, e homossexual, foi comunista até deixar de ser. Antes que anoiteça, a autobiografia publicada em 1992, serviu de base ao filme com o mesmo nome, de 2000, com Javier Bardem no papel de Arenas. Dizia que em Cuba não era proibido ser homossexual; o que não se podia era ser homossexual e, ao mesmo tempo, opositor do regime. A liberdade sexual estava limitada pela opinião política. Os apoiantes do regime eram livres de viver livremente a sua sexualidade; aos outros era servida a perseguição.

