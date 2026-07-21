Lá vamos nós de novo. Mais uma loucura eco-talibã nascida em Bruxelas chocou contra a realidade, e da forma mais espectacular possível: todos os 27 Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal foram alvo de processos de infracção, na passada quarta-feira, por não terem transposto a Directiva relativa ao Desempenho Energético dos Edifícios (EPBD). Não um, não dez, não vinte: vinte e sete de vinte e sete. E se nenhum Estado-membro transpôs a EPBD, há duas possibilidades: ou os Estados-membros ignoraram simultaneamente as suas obrigações, ou a directiva foi mal elaborada, definindo objectivos e prazos incompatíveis com a realidade.

Bruxelas, no entanto, parece não considerar a segunda opção. Em vez de suspender e alterar a directiva, a Comissão Europeia optou pelo caminho mais burocrático: uma carta de notificação formal a todos os países envolvidos, incluindo Portugal. Em causa está a directiva, adoptada em 2024, mais conhecida como Directiva “Casas Verdes”, que estabelece normas mínimas de desempenho energético para edifícios públicos, renovações progressivas de habitações e planos nacionais com metas para 2030, 2040 e 2050. Os Estados-membros deveriam ter notificado a sua implementação até 29 de Maio de 2026. Nenhum o fez. Os governos europeus dispõem agora de dois meses para notificar Bruxelas sobre as medidas adoptadas. Na ausência de uma resposta satisfatória, a Comissão poderá enviar um parecer fundamentado, o segundo passo de um processo que, em teoria, poderia levar ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Formalmente, a Comissão está a aplicar os Tratados. Politicamente, porém, o resultado é surreal: a UE está a acusar toda a UE.

Um paradoxo político. E esta nem sequer é a primeira infracção sobre esta questão. Em Março, foram instaurados processos contra Portugal e outros dezoito países, incluindo a França e a Alemanha, por não terem apresentado as propostas de planos nacionais de reestruturação, que deveriam ter sido submetidos até 31 de dezembro de 2025. O novo processo, contudo, diz respeito à falha na transposição da directiva para a legislação nacional: uma falha que se soma à anterior e que agora envolve toda a União, sem excepção.

A EPBD, conforme já aqui havia dito, não é apenas um monumento à rigidez da UE, que não leva em conta a diversidade dentro dela, desde as características do mercado imobiliário, com propriedades antigas e dispersas e frequentemente propriedade de famílias com rendimentos médios ou baixos, mas também um exemplo de como a política climática europeia é decidida de cima para baixo, indiferente aos custos reais que milhões de famílias teriam de suportar para cumprir metas predeterminadas utópicas.

Para ser justa, é preciso dizer que a directiva aprovada em 2024 não exige que os proprietários renovem automaticamente as suas casas em datas fixas: a versão final eliminou a exigência, presente na proposta de 2021, de que todos os edifícios fossem classificados como classe energética E até 2030 e como classe D até 2033. Em vez disso, estabelece metas gerais de redução do consumo em âmbito nacional, deixando aos governos a decisão sobre quais ferramentas, incentivos e prioridades utilizar para alcançá-las. Para edifícios residenciais, cada país terá que definir um plano que vise reduzir o consumo médio de energia primária em pelo menos 16% até 2030 e entre 20% e 22% até 2035.

Para edifícios não residenciais e públicos, no entanto, a Comissão optou pelo caminho das normas mínimas de desempenho energético, com a requalificação obrigatória de 16% dos edifícios com pior desempenho até 2030 e de 26% até 2033. Os novos edifícios públicos terão de ser de emissão zero até 2028 e todos os outros edifícios até 2030, sendo que o objetivo final permanece a descarbonização de todo o mercado imobiliário europeu até 2050.

O problema, todavia, reside no método: restrições comuns aplicadas a mercados imobiliários muito diferentes, sem uma estimativa credível dos custos, do acesso ao crédito e da sustentabilidade das intervenções para milhões de proprietários.

Uma Comissão Europeia com um mínimo de realismo entenderia que, se uma directiva não for implementada por nenhum – sim, nenhum – dos Estados destinatários, o problema claramente não é a má vontade deste ou daquele governo, mas a própria sustentabilidade de um sistema concebido mais para satisfazer uma agenda ideológica do que para funcionar no mundo real. Um conceito tão simples, porém, ainda difícil de assimilar para aqueles em Bruxelas que continuam a redigir legislação como se o sector imobiliário europeu fosse uma folha em branco.

A Comissão Europeia pode argumentar que a falha na implementação da directiva não equivale a uma rejeição política e que os atrasos são resultado de procedimentos legislativos nacionais. Mas quando o atraso afecta todos os Estados-membros, a questão certamente muda. Não se trata mais de uma soma de falhas: é um sinal de que algo está errado. Tratá-la como uma prática administrativa significa ignorar as críticas feitas pelos governos de cada Estado-membro.

Em suma, a transição energética dos edifícios é demasiado importante para ser deixada nas mãos de eco-talibãs, que consideram qualquer dúvida uma heresia. A Comissão deve construir consenso, mobilizar recursos, distinguir entre diferentes países com características distintas e proteger as famílias mais afectadas pelo problema. Se nenhum país for capaz de seguir o caminho indicado pela UE, a resposta inteligente não é a de colocar todos os Estados-membros em situação de incumprimento. É questionar se esse é de facto o caminho certo.