Na sequência do artigo de opinião publicado no Observador sob o título “Sou candidato à Câmara de Castelo de Vide”, a candidatura “Vencer o Futuro” entende ser necessário exercer o seu direito de resposta.

O autor refere não ter encontrado programas eleitorais das candidaturas à Câmara de Castelo de Vide. Tal afirmação não corresponde à verdade no que respeita à candidatura “Vencer o Futuro”, cujo programa foi devidamente apresentado em sessões públicas e remetido por via postal a todos os endereços do concelho, encontrando-se acessível aos munícipes desde o início da campanha eleitoral.

Para efeitos de transparência e melhor esclarecimento, remetemos link com o programa eleitoral completo da candidatura “Vencer o Futuro”.

A candidatura reafirma o seu compromisso com um debate democrático, informado e transparente, sustentado em factos e não em perceções incorretas. Reiteramos a total disponibilidade para partilhar informação e esclarecer quaisquer dúvidas sobre as nossas propostas e visão para o futuro de Castelo de Vide.