O sr. senador Dick Durbin (D-Ill.), a quem foi atribuída a religião1 católica à nascença2, tem recusado todas as sugestões de alteração de género religioso, muito embora seja patente que a sua morfologia intelectual3, exposta nas suas palavras e atos, se alterou para algo incompatível4 com os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de ter expresso, no início da carreira, a sua veemente oposição a qualquer exceção ao Mandamento Divino n.º 5, tendo até discursado na March for Life de 1982 contra os horrores do esquadrejamento de seres humanos umbilicalmente5 dependentes, com a mudança do século a sua posição alterou-se radicalmente, possivelmente o efeito mais letal do Bug do Milénio. Desde então, tem sido o político Yankee que mais consistente e prolongadamente tem votado pela liberalização total do infanticídio até ao corte do cordão umbilical fora do útero. O sr. senador não aparenta disforia6, mas frequenta casas de oração que claramente não são as do seu género.

No entanto o sr. senador tem fama7 de ser um defensor incansável dos direitos dos imigrantes8 onde, segundo ele, se inclui a impunidade civil e criminal. Por este motivo, a Arquidiocese de Chicago, na pessoa do sr. cardeal9 Blase J. Cupich, decidiu atribuir-lhe o Keep Hope Alive Award, um prémio destinado a homenagear10 um “conjunto abrangente de obras e impacto global da careira” d’uma pessoa em prol da implementação da doutrina social da Igreja na sociedade americana. Esta atribuição, que não só viola as policies and procedures oficiais da diocese do sr. cardeal, mas também as orientações pastorais estabelecidas pela conferencia episcopal do seu país e o espírito do Código de Direito Canónico11, levou alguns srs. bispos e organizações laicais a protestar, argumentando que alguém que tem ativamente contribuído para o genocídio de um número imenso12 de seres humanos não pode ser um verdadeiro representante da defesa da vida e dignidade dos mais frágeis feita pela doutrina da Igreja. Na sequência destes protestos, o sr. senador comunicou ao sr. cardeal que decidira não receber o prémio, decisão que muito entristeceu este e o levou a fazer um statement.

Este statement torna patente duas coisas. A primeira é que o sr. cardeal tem um coração d’ouro. Isto é aparente quando expressa que era a sua intenção com esta homenagem “louvar e encorajar” os pecadores, que somos todos nós, a “considerar como podem expandir o seu bom trabalho a outras áreas e problemas.” A sua bondade também é manifesta quando apela à concórdia & respeito ao afirmar que “atitudes positivas mantem viva a esperança de que vale a pena falar uns com os outros na promoção do bem comum”, e quando lamenta que a Igreja não possa contribuir para o progresso da condição humana enquanto os seus membros “não começarem a falar uns com os outros de forma respeitosa e a trabalharem juntos”, bem como quando expressa a sua dor de que a situação que atualmente se vive no seu país “continua a comprometer de modo significativo os esforços da Igreja em promover a dignidade humana em toda a amplitude de questões.”

A segunda é que o sr. cardeal padece de uma maleita que afeta muitos clérigos & políticos afins: a incoerência e a auto contradição. Mas será que a incoerência é um pecado que nos deva preocupar? Sem dúvida! Não só é pecado, mas até é pecado mortal, algo que vai diretamente contra a simplicidade total da divindade, a coerência de vida que Nosso Senhor pregou e que S. Paulo exigia a todos os fiéis, até a S. Pedro.13 Onde é que Deus Nosso Senhor anatematiza formalmente a auto contradição? No Mandamento Divino nº 7, aquele que proíbe a mentira14 e o engano. Dizer umas vezes que matar é imoral, e outras que pode ser eticamente admissível é mentir15, uma mentira pelo menos tão grave como dizer a uns que se foi à Santa Missa e a outros que lá não pôs os pés.

Mas será que um homem que pode ser eleito Papa e elege Papas, como é o sr. cardeal, é incoerente ao nível de um fariseu? Vejamos: o sr. cardeal por um lado declara que pretendia com o prémio ao sr. senador “reconhecer especificamente a sua singular contribuição para a reforma da imigração e o seu inabalável apoio aos imigrantes.” [enfase acrescentado] Diz assim implicitamente, mas com um descaramento explicito, que a sua decisão foi tomada sem considerar toda a obra do sr. senador, e foi feita ignorando dolosamente toda a sua atividade a favor da legalização e financiamento do genocídio infantil e a sua contribuição ativa para mutilação genital de milhares de adolescentes. Mas depois defende que, como bispo, “tem o dever de promover a unidade e ajudar todos os católicos a acolher os ensinamentos da Igreja como um todo coerente.” [ênfase acrescentada] Será que o homenageado tem acolhido os ensinamentos da Igreja de forma integra e harmoniosa de modo a merecer este ou outro prémio eclesial? Claro que não. Mas será que louvar e premiar um poucochinho de bondade que vem misturada com carradas de maldade ajuda a converter os maus ao bem? Se assim for, as nossas teorias pedagógicas e de gestão precisarão de ser profundamente revistas, devendo a partir de agora a ter em conta o “efeito Cupish”: os piores alunos devem ser ajudados recebendo distinções académicas pela sua ignorância, e os trabalhadores que chegam tarde e não fazem nada devem ser encorajados com promoções e chorudos bónus pela sua incompetência. Mas, … não será que esta inovação já foi há muito adotada pelos nossos governus na gestão dos serviços púbicos?

O sr. cardeal lamenta, e bem, que “a realidade trágica da nossa nação nos dias de hoje é que essencialmente não há políticos católicos que sigam os elementos essenciais dos ensinamentos sociais da Igreja Católica porque o nosso sistema partidário não lhes permite que o façam.” Mas se assim é, porque é que quis agora homenagear um político em vez de, como no passado, celebrar as muitas organizações e indivíduos que não atuam contra esses ensinamentos? E porque homenagear aquele sr. senador que certamente será u político que mais tem feito para purgar16 o seu partido de todos os que se mantêm fiéis ao Mandamento Divino n.º 5? Onde está a coerência?

Será que ela estará na atuação do sr. cardeal que por um lado diz que é importante os católicos “começem a falar uns com os outros de forma respeitosa e a trabalharem juntos” e depois atribui um prémio a uma pessoa que tem oficialmente a sua residência noutra diocese e o faz sem dizer nada, nem perguntar a opinião ao sr. bispo que, pelo menos nominalmente, tem a responsabilidade pastoral pela ovelha em causa? O que aconteceria se um pastor fizesse isso na Terra Santa?

O sr. cardeal afirma ainda, e claramente, que este prêmio, e as decisões que o cercam, não deve ser visto como “um amolecimento da nossa posição sobre o aborto”, parecendo assim querer reafirmar o ensinamento imutável da Igreja sobre este crime. É louvável! No entanto, está sempre a se referir à importância da “escuta”, “colaboração”, “abertura ao diálogo” e do “convite ao diálogo” com os outros, presumivelmente também sobre este duro assunto. No entanto fica a questão: não será que “ensino” e a “admoestação”, nunca referidos, são tão ou mais importante que a “escuta” e o “diálogo” no que respeita a inviolabilidade da vida humana, e que sem “ensino” e a “admoestação” a “escuta” e “dialogo” estão em contradição com negação feita pelo sr. cardeal de que quer por o assunto do aborto de molho?

Como já mencionado, o sr. cardeal justifica a sua atribuição do referido award ao sr. senador pelo “contributo singular para a reforma da imigração e ao seu apoio inabalável aos imigrantes”. Mas o sr. cardeal também reconhece, e muito bem, que quer no aborto, quer na eutanásia, temos “pessoas vulneráveis na fronteira entre a vida e a morte” pelo que fica a pergunta: será que o sr. cardeal acha que estes migrantes, os mais frágeis de todos, mas também os com mais potencial de harmoniosa integração social, também terão recebido o “apoio inabalável” do senador Durbin? E se ele protege uns, mas maltrata os outros, onde está a consistência deste “apoio inabalável”?

Uma última observação: o sr. cardeal menciona frequentemente, no mesmo folgo, o aborto e a pena de morte (entre muitos outros items). Parece estar assim a equipar as duas coisas e afirmar que a perversidade de uma equivale à da outra. Mas será que matar um ser absolutamente inocente no aborto é equivalente à execução da pena capital de um empedernido assassino em série?17 Se não for, se as duas coisas não forem iguais ou sequer semelhantes, se um estiver para o outro como uma trave está para um argueiro, não será que o sr. cardeal está também aqui a mentir com todos os dentes e implantes da sua boca? S. Agostinho e S. Tomás de Aquino, entre muitos outros doutores & santos da Igreja, embora referissem explicitamente a sua preferência de que mesmo os mais perversos malfeitores fossem tratados com leniência e não fossem executados, na esperança de que com o tempo chegassem ao arrependimento interior necessário à sua salvação eterna, reconheciam ao estado, que não é nem deve ser convento nem congregação religiosa, o direito a exercer justiça sem caridade cristã. Fica assim a questão: será que o sr. cardeal acha que o estado se deve tornar numa igreja ou que os governos devem ser nomeados pelos srs. bispos?

Em resumo: o sr. cardeal Cupich tem um excelente coração, fofinho & cheio de boas intenções. Mas a sua argumentação parece ser quebradiça como o barro, frágil como a mentira. Como dizia o outro, o inferno está cheio de boas intenções. E, certamente também de contradições, inconsistências e outras mentiras.

Us avtores não segvew as regras da graphya du nouo AcoRdo Ørtvgráphyco. Nein as du antygu. Escreuew covmv qverew & lhes apetece. #EncuantoNusDeixam

Religião: filha da Fé, mãe da Ordem e da Felicidade que tenta impingir o Arrependimento ao Desregramento e explicar o Incognoscível à Ignorância. É usualmente contraposta ao ateísmo18. Nascimento: a primeira e o pior das desgraças que nos podem acontecer, que segundo o Budismo, serve de punição pelas más ações cometidas em vidas anteriores. Intelectual: assalariado numa universidade que sofre de miopia aguda e irreversível. Incompatível: incapacidade de coexistir com algo, tal como a misericórdia divina com os discursos & declarações do sr. prof. Marcelo, e personalidades e gostos semelhantes no matrimónio. Umbilical: conexão vital tal como exemplificada por uma ligação Wi-Fi. Disforia: estado incomodo da mente quando a realidade se esquece de se ajustar às nossas expectativas. Fama: um tipo de ignorância pública sobre o sujeito; conhecimento público de misérias privadas, frequentemente em contravenção do RGPD; grilhão mediático que prende as sensações de prazer que SadamHussain e JeffreyEpstein exibiram no auge da sua queda; na sua sabedoria escrevia o Pe. Mário Centavo (Opera Omnia, vol. 232): “a fama que desejo é a de ser um verdadeiro desconhecido”. Imigrante: pessoa humana que merece a nossa compaixão por, através de publicidade danosa, ter sido levada a crer que a vida no nosso país seria melhor que na do seu; merece nalguns casos o nosso acolhimento fraternal e noutros que a ajudemos a ganhar juízo, a voltar à sua pátria, ou a : pessoa humana que merece a nossa compaixão por, através de publicidade danosa, ter sido levada a crer que a vida no nosso país seria melhor que na do seu; merece nalguns casos o nosso acolhimento fraternal e noutros que a ajudemos a ganhar juízo, a voltar à sua pátria, ou a que de lá não venha para cá Cardeal: alto funcionário eclesial com título vitalício, eleito por um papa, para ter a possibilidade de vir a eleger e vir a ser eleito papa; dignidade eclesiástica cujos benefícios espirituais não foram imediatamente aparentes a Nosso Senhor Jesus Cristo, cujas vantagens organizacionais lhe passaram desapercebidas, e cujos benefícios temporais não O atraíram. Homenagear: ato para-litúrgico solene a fingir que alguém merece a nossa admiração e emulação. Cân. 1398, onde os perpetradores do aborto são declarados excomungados19. O número de homicídios desde Roe v Wade em 1973 é estimado conservadoramente entre 1000 (mil) a 1200 (mil e duzentas) vezes superior ao número de vítimas, reclamadas pelo “ministério da saúde” de Gaza durante os dois anos de desacatos subsequentes ao incidente de 7/10. Mariana…, Mariana…, onde estás tu? , entre outros, Mt. 23,23-39; Gal. 2,11-14 bem como Rom. 2,21-24 e 12, 1-2; Gal. 5,22-25; Filip. 1,27; Ef. 4,1; Tito 1,16. Mentira: expressão suave, agradável e caridosa usada para descrever uma realidade potencialmente dolorosa para alguém; deturpação intencional de predicados ontológicos, como o sexo ou o rendimento; um dos produtos mais úteis da atividade mental, especialmente quando se tem por objetivo maximizar poder, riqueza e prazer; alternativamente, insulto à inteligência do parceiro; ato de fé na própria prudência acima da providência de Deus; dizer o contrário daquilo que se acredita ou pensa na atitude humilde de quem crê estar enganado; de acordo com o Budismo, tudo é ilusão, tudo é irrealidade, tudo é vacuidade, até o próprio Budismo, dado que todos os fenómenos carecem de existência real, toda a perceção sensória é ilusória, e toda a conceptualização do sensório é mentira. Mentir: o ato de usar a mente tal como andar é o ato de usar andas. Purga: uma das duas principais atividades necessárias ao sucesso pessoal na organização, utilizada com especial entusiasmo por warxistas. A outra é puxar. Com a exceção da China, Irão e seus aliados, a pena de morte, onde praticada, costuma ser um privilégio atribuído unicamente a homicidas competentes e produtivos. Ateísmo: incredulidade num deus em que os cristãos não acreditam; um progresso intelectual segundo uma visão há muito ultrapassada; crença na inexistência de uma causa primeira compatível com fé no atuar de causas segundas; conjunto de seitas religiosas de adoradores fideístas do deus que não existe—mas com profundas divergências entre si em relação a outros dogmas; proselitismo do inexistencial. Excomunhão: decreto e execução de pena de morte eclesiástica; ritual eclesiástico, com velas, incenso e sineta, em que se efetua de transmissão formal, que não material, da posse, que não da propriedade, de uma alma da Igreja militante para o príncipe das trevas & seus sequazes; é suposto ter um efeito pedagógico semelhante ao que os pais pretendem ter quando põem o filho numa escola pública na esperança que ele não se queira vir a empregar na função pública.