Devido a uma rica diversidade1 na sensibilidade2 & compaixão3 para com as carências alheias que têm os membros da nossa sociedade, entre uma doação total afim à de Madre Teresa de Calcutá (1910—1997) de uns e uma solidariedade patrimonialmente mais prudente4 tal como a de Ebenezer Scrooge (fl. séc. 19) praticada por outros, o nosso poder político decidiu, pouco antes de abolir o serviço militar5 obrigatório6, estabelecer o serviço solidário obrigatório, conhecido como Segurança Social (SS) que, financiada com as contribuições dos remediados, tem como função principal garantir a proteção social dos pobres7 de nós.

A solidariedade forçada tem grandes vantagens, mas, na propaganda das forças reacionárias, é apresentada como sofrendo de vários problemas. O mais frequentemente apontado é que induziria muitos cidadãos a se sentirem dessolidários para com a miséria que veem & sentem à sua volta porque, primeiro, assumem que essa pobreza deve ser fake, atendendo a todas as proteções sociais que estão disponíveis e, segundo, porque já deram o que tinham a dar, compelidos e a contragosto, através dos seus impostos & contribuições para a SS.

Como é evidente, este é um não-problema inventado pelos que se opõem por principio à atividade social e económica do estado e querem privatizar tudo, não só a banca, a construção naval e a siderurgia nacional, mas até a SS. Assim, o frequentemente mencionado desinteresse dos jovens em participar direta e pessoalmente em atividades de justiça social deve ser interpretado de forma positiva, e como prova do êxito da ação da SS. É mister que os órgãos de soberania, em especial o governo, publicitem mais a mensagem: “é à SS que compete ajudar os pobres e necessitados e, tal como na saúde, educação e transportes, a iniciativa privada não acrescenta nada ao bem-estar dos mais necessitados, só complica”. Deixai, portanto, os portugueses, individualmente, serem Scrooges pois a SS é a nossa Madre Tereza coletiva!

Outro inconveniente, frequentemente apontado, deriva do facto de a solidariedade ser imposta: o seu valor ético seria nulo quando coagida, e tenderia para o infinito quanto mais voluntária e genuinamente sentida fosse. Mas este é um argumento, de tom bafiento, baseado na antiga visão cristã das coisas, algo que não tem lugar, por um lado, numa sociedade quer se quer laica e, por outro, num estado moderno.

Outro problema, só mais um na longa lista de malefícios da solidariedade forçada aduzidos pelo liberalismo rábido, seria reduzir a diversidade social: a Madre Teresa e Scrooge inspirar-nos-iam, de maneiras muito diferentes, a darmos o melhor de nós a quem precisa de nós, diversidade que a SS procuraria eliminar, ou pelo menos minorar, incentivando-nos todos a um scroogismo pessoal. A melhor resposta das forças progressistas a este tipo de provocações é ignorá-las: quem tem por missão preparar um futuro mais inclusivo & equitativo não se pode dar ao luxo de perder tempo em discussões vãs.

No entanto, um problema social que a SS não tem minorado e, há que confessá-lo, possivelmente tem agravado, é a imigração. Acolher imigrantes, que fogem à miséria de economias altamente reguladas e culturas muito ricas & sofisticadas, é um ato de caridade que demonstra que a nossa solidariedade não se restringe aos que nos são próximos, à nossa família alargada & aos membros da nossa tribo, mas se estende a todos, todos, todos… No entanto, quando o número de imigrantes ultrapassa um certo limite — que reputados sociólogos atualmente investigam com afinco —, e quando a riqueza e a superioridade das suas culturas são excessivas, isso pode gerar, nos locais, um sentimento de inferioridade que os leva ao extremismo e ao cinismo em relação às funções & poderes do estado.

Assim parece razoável considerar a seguinte ideia: não poderia a política de apoios da SS ser reformada, não só alargando & aumentando o seu grau de solidariedade, mas de modo a também contribuir para a redução dos fluxos de imigrantes para o nosso país? A resposta é um: “Claro que sim!” Bastaria para tal expandir os apoios da SS, possivelmente majorados por certo fator, a estudar em comissão parlamentar, a todos os potenciais imigrantes que optem por ficar nos seus locais de origem. Está desempregado no Kandahar e está a considerar vir para o desemprego em Portugal? Não venha, que pode receber o subsídio de desemprego tuga, poupar no bilhete de avião e continuar a praticar adal-badal na sua terra!

Note-se que esta proposta não só mitigaria os problemas causados pela imigração para a metrópole, mas, ao alargar a nossa solidariedade além-mar, expressaria muito bem o espírito assistencialista que permeia o nosso regime constitucional, refletiria perfeitamente o sentimento solidário dos nossos contribuintes, comprovaria ao mundo a índole universalista da nossa nação e se enquadraria perfeitamente no espírito das Regras e Regulamentos da Primeira Internacional, a que os nossos governantes aderem de alma e coração, onde se pode ler que “todos os esforços visando esse grande objetivo [a emancipação económica das classes trabalhadoras] falharam até agora devido […] à ausência de um laço fraternal de união entre as classes trabalhadoras dos diferentes países.”

É evidente que objeções a esta proposta de reforma, provindas de forças reacionárias e revanchistas, haverá muitas. Por exemplo: não poderá esta reforma por em causa a sustentabilidade da nossa SS? Claro que não: não só porque a sua insustentabilidade já está garantida, mas também porque se “eles” não receberem essa ajuda na sua terra e vierem para cá, acabarão por receber praticamente os mesmos apoios monetários — além dos incontáveis custos associados à pressão adicional sobre os nossos serviços públicos e dos derivados da instabilidade social que a sua presença física cá involuntariamente provoca. E não irá criar incentivos perversos à não-imigração com vista à obtenção de acesso aos benefícios? Não!, porque “incentivos” é uma construção ideológica burguesa que, não só não tem qualquer valor em sociedades socialistas, como também são unanimemente desprezados pelas classes trabalhadoras.

E será justo que pessoas & famílias que nunca contribuíram para a nossa SS recebam os seus abonos e benefícios? Esta pergunta parola baseia-se numa visão aristotélica e tomista da justiça, cujo transacionismo se encontra há muito superado em sociedades a caminho do socialismo, como a nossa. Em qualquer visão moderna, woke, da justiça social, o propósito é precisamente fazer passar coercivamente o dinheiro de uns para o bolso dos outros, e para tal não deve ser necessário que aqueles que o que vão receber tenham contribuído ou desembolsado qualquer coisa antes: desde quando é que nacionalizações ou pilhagens só são legitimas se tiver havido o pagamento de uma contribuição prévia? Isto é um princípio fundamental em qualquer sistema de solidariedade social, quer seja intra-fronteiriço, quer transfronteiriço. O que aqui se defende é que não faz sentido manter a coisa fechada entre quatro paredes, como os extremistas de direita defendem, mas que haveria vantagem em expandi-la a todo o mundo.

Mas se nada nos liga diretamente a “eles”, porquê apoiá-los economicamente? Pressuposto errado! A solidariedade das classes trabalhadoras não está limitada por fronteiras impostas pelo imperialismo & colonialismo ou, para exprimir a mesma ideia de modo que membros das forças retrogradas a entendam, algo de fundamental nos liga a todos os seres humanos8: a nossa humanidade comum. Humanidade comum que, note-se de passagem, é precisamente o que justifica a ajuda externa9, para a qual, há muito, os nossos governos desviam parte dos nossos impostos. E note-se também que, tal como não há portugueses que se possam orgulhar de ter sangue puro, também não haverá estranjas que não estejam conspurcados com genes lusitanos. E para mais, se é legitimo um homem se identificar como mulher, também não será perfeitamente aceitável um bangladeshi se identificar como beirão?

Mas, como diria JD Vance, não deveria haver um certo ordenamento na ajuda que prestamos, e não deveríamos oferecê-la com base no grau da nossa proximidade em relação à pessoa em questão, ideia batizada na sua infância por São Agostinho (354—430) como ordo amoris10? Este é um argumento interno entre os extremistas de direita, com o qual nos escusamos de perder tempo, mas podemos sempre argumentar: não, pois como muito bem nos ensinou o Cardeal Robert Prevost num post, “Jesus não pede que hierarquizemos o amor que temos uns pelos outros.” Não há, pois, qualquer justificação para nós privilegiar-mos um alentejano carecido a um zambiano a passar privações: todos devem receber o mesmo amor da nossa parte e uma prestação semelhante da nossa SS.

Assim aqui fica, portanto, o repto ao nosso governo: a expansão dos benefícios de nossa SS a todo, todo, todo o mundo não só reflete o espírito universalista dos portugueses e o ethos socialista11 da nossa república, mas também contribuirá de uma maneira decisiva para resolver o nosso problema com a imigração descontrolada.

Us avtores não segvew as regras da graphya du nouo AcoRdo Ørtvgráphyco. Nein as du antygu. Escreuew covmv qverew & lhes apetece. #EncuantoNusDeixam

Diversidade: prática nobre e moderna de juntar pessoas das mais diversas origens & culturas para que todas possam trabalhar & viver em conjunto num mesmo grupo seguindo as diretivas predefinidas por quem manda. Sensibilidade: capacidade nobre e pura de se ofender com requinte por coisas que mal existem — de preferência em público e com um ar de superioridade moral; — social: a delicada arte de ficar visivelmente indignado em nome dos outros, de preferência a uma distância segura, e sem correr o risco de passar por algo de semelhante nem sequer de ter que falar com os que estão envolvidos. Compaixão: calorosa sensação que se tem ao se comover profundamente com o sofrimento alheio — idealmente do conforto do sofá, com emoção suficiente para incomodar os outros, mas não o bastante para realmente fazer algo que custe. Prudência: falta de fé na providencia e desconfiança no providencial. Militar: um tipo de funcionário público que, à semelhança dos outros, nada produz, mas que defende a nação de potenciais invasores devorando tudo o que os poderia atrair. Obrigatório: capacidade persuasiva do estado baseada numa logica normativa que só os fora-da-lei não entendem, e que se baseia numa assimetria de poder legitimada na nossa constituição. Pobre: bem-aventurado, porque dele é o reino dos céus (Mt 5, 3); a inveja que os pobres e a sua bem-aventurança despertam nos abastados e ricos tem levado a inúmeras propostas e planos para a abolição do capital e da riqueza, uma das mais conhecidas e eficazes das quais será a da autoria de Karl Warx, um burguês bon-vivant que nunca trabalhou num campo ou numa fabrica, e cujas propostas asseguram a generalização da miséria e consequente bem-aventurança a toda a população sempre que são aplicadas; cidadão que, ao longo da vida, se encontra em diversas situações de vulnerabilidade, risco ou necessidade causadas pelas políticas governamentais & regulação adjacente nas áreas económica & social; alguém que, na profecia de Nosso Senhor (Jo 12, 8), teremos sempre no meio de nós, o que leva à questão: será que Deus, na sua misericórdia, se está a servir do warxismo — e du ps/d — para assegurar o cumprimento desta profecia no nosso país? Humano: membro da raça humana, cuja humanidade frequentemente não chega à de um animal. Não confundir com humanitarista12. Ajuda externa: “tirar dinheiro aos pobres de um país rico e dá-lo aos ricos de um país pobre” na definição de Ron Paul; a arte de países ricos darem a países pobres fundos suficientes para que permaneçam dependentes, mas não suficientes para se tornarem concorrentes; dinheiro público que os governantes de nações ricas enviam generosamente para governos corruptos, para que estes possam construir aeroportos para os seus jatos privados. Ver: De Civitate Dei (A Cidade de Deus, Livro XV, Capítulo 22). Socialismo: uma visão do futuro que pertence ao passado; sistema social que elimina a cupidez da posse no campesinato, proletariado e pequena burguesia satisfazendo uma cupidez mais vasta na nomenclatura de acordo com a máxima de Warx “de cada proletário de acordo com as suas capacidades, para cada nomenclado de acordo que as suas necessidades”; organização social que, na doutrina do camarada Xi Jiping, é completamente diferente da “ratoeira do welfarismo que encoraja a preguiça”; sistema religioso niilista motivado pelo instinto para a autodestruição que assenta nas três abolições: da propriedade, família e religião (para detalhes, ver Igor Shafarevich, The Socialist Phenomena); a sua grande vantagem é que acaba sempre por se abolir a si mesmo. Humanitarista: pessoa que acredita não só que o nosso salvador é humano, mas também que ela é divina, não só na sua compaixão pelos outros, mas também em tudo o resto.