Temos assistido a um movimento crescente de alteração de obras literárias com o objetivo de eliminar qualquer “linguagem potencialmente ofensiva”. Em terras anglo-saxónicas, esta tarefa tem sido desempenhada pelos sensitivity readers, pessoas cuja missão é analisar obras literárias e aplicar este conceito subjectivo de “eliminar linguagem potencialmente ofensiva”. Os ventos não têm soprado com especial fulgor do lado de lá do Atlântico e o fenómeno (ainda) não assume especial relevo em Portugal. Mas, e se tal acontecer?

Em Portugal, a legislação é clara quanto à possibilidade de alterar e modificar obras literárias que ainda não caíram em domínio público: exige-se que o autor, os seus herdeiros ou os titulares dos respectivos direitos de autor autorizem previamente as alterações ou modificações das obras. Nessa medida, quando uma obra literária protegida por direitos de autor é modificada sem autorização do respectivo autor, estamos perante uma violação de direitos de autor com consequências jurídicas.

No que respeita às obras literárias que integram o domínio público, a questão é relativamente simples, uma vez que a sua utilização é livre, e, portanto, qualquer pessoa poderá adaptá-la e modificá-la. Estamos, neste caso, perante uma nova criação intelectual, as denominadas obras derivadas.

