1 Há uma pergunta que deve ter estacionado na cabeça de grande parte do país. Uma pergunta nele pousada como uma dessas irritantíssimas moscas outonais que não nos largam a casa ou o corpo: como olha António Costa os portugueses que é suposto governar? Que acha deles? Nada? Parvos? Imbecis? É-lhe indiferente desde que votem nele? Olha-os apenas como simples instrumento do voto no PS, isto é, nele mesmo? De tão destratados que são pelo poder, talvez seja isso, indiferença: já votaram. Não me lembro é de tão gelado desrespeito e tão gélida indiferença face aos contribuintes e aos outros, a todos, pobres, ricos, remediados. Detrás do biombo dos 125 euros (que aterram desordenadamente em bolsos necessitados e nada-necessitados) não há respeito, ou sombra de consideração.

A questão não é de somenos. A estranheza é maior dada a actualidade folhetinesca de alguns governantes e autarcas que nos últimos tempos somaram casos feios: mentiras-abusos de dinheiros-mau uso do poder-subterfúgios-golpezinhos. E no entanto… o país não guardou da parte do poder executivo nenhum sinal fosse do que fosse: constrangimento, preocupação, embaraço, aflição. Humildade. Entrincheirados na lei, nunca lhes ocorre a ética, primeiro indiscutível mandamento de um governante para com os governados. Como não praticam a indispensabilidade do mandamento, a falta de ética do Executivo espraia-se por gestos e verbos, desliza sobre atitudes e comportamentos: não por acaso, a par do abusivo mau comportamento de alguns membros do governo e munícipes da primeira ou da segunda divisão (tanto faz), observe-se o indignante nível a que chegou a linguagem do poder político da maioria absoluta.

No parlamento ou fora dele, tudo serve. Basta haver um microfone e repórteres pouco curiosos. Não me lembro de um linguarejar tão de vão de escada, insultos manhosos, falta de decoro cívico, ausência de responsabilidade política. Haverá pior exemplo publico de mau comportamento?

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.