O problema é que eu me lembro de tudo: o dia absurdamente quente, o céu vermelho sobre o fim de tarde em Lisboa, a chuva repentina que pôs a multidão a correr pela Feira do Livro abaixo, em chinelos e calções, ou a abrigar-se debaixo dos raros guarda-sóis, subitamente feitos guarda-chuva, das mesas dos autores em sessão de autógrafos. Dali a pouco, a notícia: Pedrógão, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, ardiam. 64 pessoas morriam consumidas pelas chamas, a maioria no interior dos carros, quando tentavam fugir a um inferno para o qual ninguém parecia preparado.

Lembro-me de tudo e não estava lá. Não perdi ninguém, não perdi nada – excepto o que restava de fé no Estado, no meu país, nos partidos ditos “da governação”.

Em 2017, bem entrados no século XXI, tínhamos deixado um conjunto de populações à sua sorte, entregues a um “Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança” que colapsara. Um Sistema a quem pagávamos quase 500 milhões de euros por ano, negociado por Santana Lopes e fechado por António Costa, com um consórcio formado por entidades como a Sociedade Lusa de Negócios e a PT, e que não tinha, contratualmente, a obrigação de funcionar em casos de urgência.

