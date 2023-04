Tudo aconteceu porque um ministro inglês não sabe escrever bem. Depois de sair do governo, Matt Hancock, que foi ministro da Saúde de Boris Johnson durante a pandemia, queria ganhar dinheiro de uma forma fácil e rápida — coisa que em Inglaterra, um país de hábitos exóticos, se consegue publicando um livro de memórias sobre o seu tempo no poder. Mas, lá está, Matt Hancock não sabe propriamente escrever, por isso contratou uma jornalista para fazer o trabalho por ele, o que está longe de ser uma originalidade ou um crime. Não sendo alguém que possa ser descrito como tendo elevadas capacidades intelectuais, o ex-ministro da Saúde cometeu um erro inocente: com o nobre objetivo de lhe dar acesso a informação, entregou à jornalista todos os WhatsApp que enviou e recebeu durante a pandemia. São 100 mil mensagens trocadas com o primeiro-ministro, com outros membros do governo, com cientistas e com os mais altos responsáveis pelo Serviço Nacional de Saúde inglês.

Primeiro problema: a jornalista não se limitou a usar as mensagens para ajudar Matt Hancock a escrever o seu esforçado livro; pegou nelas e, por patriotismo ou dinheiro, entregou-as ao Daily Telegraph, que as revelou ao país num furo jornalístico a que deu o nome de “Lockdown Files” e que deixou a Inglaterra entre o choque e a fúria. Segundo problema: essas mensagens mostram as pessoas mais poderosas do regime a agirem de forma amadora, insensível, incompetente, cínica, infantil, negligente, hipócrita e, detalhe não irrelevante, fazendo um uso intensivo de emojis.

Em Portugal, não temos nenhuns “Lockdown Files” — mas temos a comissão parlamentar de inquérito à TAP. A CEO da companhia aérea teve que entregar vários documentos à Assembleia da República e, entre eles, estavam emails trocados com o Ministério das Infraestruturas. Há um que se destaca. Depois de lhe terem pedido que trocasse a data de um voo que traria o Presidente da República de Moçambique, prejudicando assim 200 passageiros que tinham decidido pagar por um bilhete, Christine Ourmières-Widener enviou um email ao então secretário de Estado de Pedro Nuno Santos pedindo-lhe conselho, mas dizendo-lhe que a sua “reação espontânea” ao pedido seria dizer “não”. Na resposta, Hugo Mendes escreveu isto:

