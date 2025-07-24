A realidade está à vista de todos. Não são perceções, mas números oficiais: os estrangeiros a viver em Portugal passaram de 421 mil (2017) para 1.521 mil (2024), cerca de 15% da população. Os alunos estrangeiros a frequentar as escolas públicas subiu para 172.279 (2024), com tendência a subir. Houve 1.408.683 consultas de cuidados de saúde primários a estrangeiros, no SNS.

Habituámo-nos, nos últimos anos, a ver longas filas de espera à frente da AIMA, da segurança social e dos centros de saúde. Centenas de milhares de indocumentados. Vidas à espera, sem presente e sem futuro. Aumentam os sem-abrigo, muitos deles imigrantes, tal como as construções clandestinas nas periferias.

Esta situação deve-se a decisões dos governos socialistas (mecanismo de “manifestação de interesse”, visto de procura de trabalho, extinção do SEF) que abriram as fronteiras sem criar condições para receber estas pessoas.

O PS está em negação e acusa o Governo de falta de humanismo ao aprovar novas regras para a imigração. Argumentam que os imigrantes são importantes para a economia e segurança social, esquecendo os que vivem em caves e barracas, sem higiene e dignidade. Sem acesso aos serviços públicos que não estavam (e não estão) preparados para os acolher.

Portugal precisa de imigrantes. Verdade. A questão está em encontrar um equilíbrio. O PSD entende que esse equilíbrio foi quebrado, não só pelos números como pela rapidez do fenómeno, dificultando uma integração digna e humanista, em especial, dos que não falam português. Não se trata de racismo, como alguma esquerda apregoa, mas de realismo e bom-senso. É diferente integrar.

Um aumento tão expressivo e repentino, além da pressão acrescida nos serviços públicos – saúde, educação, habitação, transportes – já debilitados por anos de desinvestimento socialista, gera dificuldades de integração e uma inquietação natural nas populações. O que ajuda a explicar o terramoto eleitoral que afetou os partidos de esquerda.

Ao contrário da extrema-direita, não defendemos uma sociedade homogénea. Acreditamos numa comunidade aberta e plural, como fatores de crescimento e inovação social. A expansão ultramarina e a diáspora portuguesa aí estão para nos recordar que, somos maiores quando nos abrimos ao mundo. Mas para que o “outro” e o “diferente” sejam uma oportunidade e não um problema, temos de criar condições para acolher e integrar quem vem de fora.

Vale a pena perguntar: que sociedade queremos construir?

Uma comunidade decente e coesa, com redes e laços afetivos (e efetivos) de pertença e vizinhança? Ou um país de estranhos? Queremos mesmo integrar ou resignamo-nos com guetos raciais, como em outros países?

É isto que está em causa com as alterações legislativas que o Governo propôs e o Parlamento aprovou. Regras firmes e claras para regular a imigração e integrar dignamente os estrangeiros (1.6 milhões) que já cá estão.

Em primeiro lugar, a criação de uma nova unidade de polícia de estrangeiros e fronteiras (que não existia desde a extinção irresponsável do SEF, quando José Luís Carneiro era Ministro da Administração Interna), a funcionar na PSP, para fiscalizar os que chegam e aumentar a capacidade de retorno dos imigrantes em situação ilegal.

Uma separação clara entre o visto de residência (viver e trabalhar) da aquisição da nacionalidade portuguesa, que implica falar a nossa língua e aderir aos nossos valores constitucionais, o que passa a ser exigido por lei.

Além dos trabalhadores altamente qualificados, que queremos continuar a atrair, são as empresas portugueses que passam a sinalizar ao Governo, anualmente, as necessidades de trabalhadores para cada setor económico. Com uma diferença: as empresas são responsabilizadas por dar condições dignas aos trabalhadores que recebem, para acabar com o faroeste atual.

Os cidadãos dos países lusófonos, que até há pouco tempo viviam num limbo (220 mil com títulos precários e sem liberdade de circulação), continuam a poder visitar-nos. Mas para viver e trabalhar em Portugal passa a ser necessário um visto CPLP, com verificação de segurança e registo criminal. Recordo que, com as regras “socialistas”, houve 120.000 autorizações “automáticas”, ou seja, sem verificação do registo criminal.

A nova lei de estrangeiros, cumprindo as regras Diretiva 2003/86/CE sobre reagrupamento familiar, passa a exigir a quem quer receber a família: (i) dois anos de residência legal em Portugal, (ii) demonstrar os meios de subsistência e habitação para a família, (iii) aprender a língua e conhecer os valores constitucionais portugueses.

A imigração descontrolada não protege ninguém: nem os que cá estão nem os que chegam. Só regulando os fluxos migratórios é possível combater situações de indignidade humana e exploração laboral a que temos assistido. É estranho que a esquerda não perceba isso.