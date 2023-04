É sabido que a luta pelos direitos das pessoas LGBTI+ é uma causa que sempre me acompanhou e que procuro defender em todas as áreas da minha vida. Como profissional, sou grato por ter a oportunidade de ajudar a promover um ambiente de trabalho inclusivo, e por fazer parte de associações que visam tornar o mundo um lugar melhor. No entanto, muitas empresas em Portugal ainda não abriram seus armários e não oferecem um ambiente de trabalho inclusivo para todos os talentos.

De acordo com um estudo realizado pela McKinsey & Company em 2021, empresas com maior diversidade de género e etnia têm melhor desempenho financeiro. Essa pesquisa também mostrou que um ambiente inclusivo, onde todos os colaboradores se sentem respeitados e valorizados, é fundamental para a retenção de talentos. Ainda assim, em Portugal, muitas empresas não têm políticas específicas de combate à discriminação e de inclusão dos trabalhadores LGBTI+ no local de trabalho.

A questão LGBTI+ é universal e não pertence a nenhum espectro político. O progresso alcançado em termos de direitos LGBTI+ em Portugal deve-se à colaboração de várias forças políticas e da sociedade civil, mostrando que a luta pela igualdade transcende partidarismos.

A escolha de Lisboa como sede do EuroPride em 2025 é uma oportunidade para mostrar ao mundo as conquistas de Portugal no âmbito dos direitos LGBTI+ e reforçar a importância de um ambiente inclusivo para todos. No entanto, apesar do apoio internacional, muitos Prides locais ainda enfrentam dificuldades para obter apoio das empresas, que muitas vezes hesitam em associar a sua imagem a estas causas.

A campanha Proudly Portugal tem como objetivo promover o turismo LGBTI+ em Portugal e mostrar que o país é um destino acolhedor e inclusivo. A adesão das empresas à campanha é um sinal de que estão comprometidas com a diversidade e a inclusão, e de que desejam ser locais de trabalho verdadeiramente abertos a todo o tipo de talentos.

A importância desta temática foi recentemente reforçada com o lançamento do livro Gayme Changer, de Jens Schadendorf, que chegou a Portugal com um capítulo dedicado à realidade portuguesa. Este livro é uma ferramenta poderosa para promover um ambiente de negócios mais diverso, equitativo e inclusivo. Como mencionei na apresentação do livro em Lisboa e no Porto, o Gayme Changer permite iniciar uma transformação positiva no mundo empresarial português.

O apoio das empresas às causas LGBTI+ e a criação de um ambiente de trabalho inclusivo são fundamentais para a promoção da igualdade e do respeito pelos direitos humanos. Ainda há muito a ser feito, mas estou confiante de que, juntos, podemos abrir os armários das empresas em Portugal e torná-los verdadeiros locais de trabalho inclusivos para todos os talentos.

À medida que as novas gerações e experiências adentram o mercado de trabalho, é cada vez mais importante que as lideranças empresariais se adaptem e estejam à altura do desafio de promover a diversidade e inclusão. A crescente conscientização sobre a importância da representatividade e do respeito às questões LGBTI+ nas empresas é um sinal encorajador, mas o caminho ainda é longo.

Um passo crucial para que as empresas se tornem locais de trabalho mais inclusivos é a implementação de políticas internas que garantam a igualdade de oportunidades e protejam os funcionários contra a discriminação com base na orientação sexual, identidade de género e expressão de género. A formação e o desenvolvimento de líderes e colaboradores em matéria de diversidade e inclusão, bem como o estabelecimento de metas claras para a promoção da igualdade, também são essenciais.

Além disso, é importante que as empresas não se limitem a adotar políticas de inclusão, mas também se posicionem publicamente em apoio aos direitos LGBTI+ e participem de iniciativas como o EuroPride, os Prides locais e a campanha Proudly Portugal. Ao fazê-lo, as empresas não apenas enviam uma mensagem clara de que estão comprometidas com a inclusão, mas também contribuem para a criação de uma sociedade mais tolerante e igualitária.

O envolvimento das empresas no apoio às questões LGBTI+ também tem impacto económico. Com a crescente conscientização dos consumidores sobre questões sociais e ambientais, muitos procuram apoiar empresas que compartilham os seus valores. Ao promover um ambiente de trabalho inclusivo e apoiar as causas LGBTI+, as empresas podem atrair e reter talentos, aumentar a lealdade dos consumidores e melhorar a sua imagem.

Em suma, é fundamental que as empresas em Portugal reconheçam a importância da inclusão e da diversidade no local de trabalho e se tornem agentes de mudança na luta pelos direitos LGBTI+. Ao abrir os armários e adotar políticas de inclusão, as empresas não apenas melhoram a vida dos seus colaboradores, mas também contribuem para a construção de um futuro mais justo e igualitário para todos.

Sigamos juntos nesta jornada de transformação e abertura dos armários empresariais em Portugal, mostrando ao mundo que somos um país acolhedor e inclusivo, pronto para acolher e valorizar todos os talentos, independentemente da sua orientação sexual, identidade de género ou expressão de género. Vamos fazer história, criando um legado de diversidade e inclusão que se estenda por gerações e alcance todos os cantos do nosso país.

Outgoing Curator dos Global Shapers Lisbon Hub, Diogo Vieira da Silva, Licenciado em Comércio Internacional, detém duas pós-graduações, um MBA Internacional e encontra-se actualmente a realizar um Mestrado sobre Turismo LGBTI+ na Universidade de Barcelona, com recurso a uma bolsa de estudo para talentos. Desde cedo se envolveu na promoção dos Direitos Humanos das pessoas LGBTI+, tendo ajudado a fundar duas ONG ‘s nesta área e assumido a Coordenação Europeia do Projeto Norte-Americano It Gets Better Project durante dois anos consecutivos. Co-fundador da VARIAÇÕES – Associação de Comércio e Turismo LGBTI de Portugal, é actualmente o seu presidente e faz a Coordenação da Campanha Proudly Portugal. Foi Curador do Ciclo de Conferências Fidelidade na Fundação Culturgest sobre questões de Diversidades e Inclusão e é actualmente Head of Press & Media da Embaixada de Israel em Portugal.

O Observador associa-se ao Global Shapers Lisbon, comunidade do Fórum Económico Mundial, para, semanalmente, discutir um tópico relevante da política nacional visto pelos olhos de um destes jovens líderes da sociedade portuguesa. O artigo representa a opinião pessoal do autor, enquadrada nos valores da Comunidade dos Global Shapers, ainda que de forma não vinculativa.