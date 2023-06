Junho é mundialmente celebrado como “Mês do Orgulho” ou “Pride Month”, em homenagem aos motins de Stonewall ocorridos no final de Junho de 1969. Estes eventos, que tiveram lugar em Nova Iorque, são comumente vistos como o marco inicial para o movimento moderno de direitos LGBT.

Em 28 de Junho de 1969, a polícia de Nova Iorque fez uma rusga no Stonewall Inn, um bar reconhecido como um refúgio seguro para a comunidade LGBT. Esta incursão representou o clímax de uma longa história de perseguição policial à comunidade LGBT. Os frequentadores do bar, cansados da constante intimidação e assédio, resistiram à rusga, dando início a um motim.

Os protestos e motins prolongaram-se por vários dias, culminando na criação do primeiro movimento de libertação gay nos Estados Unidos. No primeiro aniversário dos motins, ocorreu a primeira Marcha do Orgulho LGBT em Nova Iorque, iniciando uma tradição anual que se difundiu pelo mundo.

