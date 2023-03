Em Portugal, mesmo no período democrático, a liberdade de expressão nunca foi apreciada nem defendida. A Constituição da República Portuguesa protege o direito “ao bom nome e à reputação” das pessoas individuais e colectivas (Artigo 26º) antes de proteger o direito à liberdade de expressão e informação (Artigo 37º) e a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social (Artigo 38º). Creio ser um indicador significativo das prioridades estabelecidas sobre aquilo que mais valorizamos como sociedade. Também significativo é o facto de os dois serem considerados direitos de igual valor. Por comparação, podemos observar que nem a Convenção Europeia dos Direitos Humanos nem a Constituição dos Estados Unidos da América protegem o direito ao bom nome e à reputação, muito menos em pé de igualdade com o direito à liberdade de expressão. Na verdade, basta o leitor seguir as crónicas regulares do advogado Francisco Teixeira da Mota, no Público, para se dar conta de que a tradição judicial no nosso país quanto a esta matéria é profundamente iliberal. Pior, o Estado Português é frequentemente condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a ressarcir os seus cidadãos (com dinheiro público) por os ter erradamente condenado nos tribunais portugueses, infringindo o seu direito à liberdade de expressão.

No entanto, esta tradição legal é apenas uma pequena parte – e uma expressão – de uma cultura nacional mais lata de falta de apreço pela liberdade de expressão. Num país onde há pouca riqueza e quase todos têm muito pouco a que se agarrar, onde os salários são baixos, a concorrência é pouca, a imprensa é pobre e os grupos económicos dependem do Estado ou de boas amizades, todos têm medo de falar abertamente. Falar abertamente pode significar perder o pouco que se tem ou ver as esperanças profissionais amputadas. Neste meio, só os mais privilegiados têm verdadeira capacidade de falar e de criticar. Aos outros, resta a autocensura. É nesta sociedade que queremos viver?

As constituições e debates políticos, ao longo do último século e por razões históricas, escolheram focar-se na protecção da liberdade de expressão do individuo face ao Estado. A meu ver, este foi um percurso correcto e foco natural por onde começar. Naturalmente, empresas e organizações privadas, ao contrário do próprio Estado, não têm o mesmo poder coercivo e legal e, por isso mesmo, também não têm um passado com as mesmas desgraças históricas pelas quais os Estados foram responsáveis. No entanto, creio que em sociedades onde os poderes de discriminação e censura clássicas por parte do Estado estão efectivamente estancados, devemos agora trabalhar para estabelecer uma cultura para além do Estado que aceite e tolere a crítica e a liberdade de expressão como naturais e positivas, sem medos de retaliação ou processos silenciadores de difamação. Afinal de contas, os cidadãos não precisam apenas de poder exercer o seu livre direito de expressão de jure, mas também de facto. O debate pela liberdade de expressão hoje deve ir muito além do domínio estritamente legal. Deve também ir muito para além das acções do Estado enquanto actor e promotor e censor desta liberdade. A maioria das questões onde hoje se discute o direito à liberdade de expressão nas sociedades democráticas são questões de cultura, não legais.

