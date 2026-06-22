A União Europeia e a Ucrânia realizaram a sua segunda conferência intergovernamental e deram início ao primeiro bloco de negociações de adesão, conhecido como «Fundamentos», no Luxemburgo, a 15 de junho. O nome pode parecer banal, mas o conteúdo é tudo menos isso. Este bloco constitui a espinha dorsal de todo o processo. Abrange o Estado de Direito, as instituições democráticas, a administração pública e os critérios económicos, e inclui cinco capítulos de negociação: sistema judicial e direitos fundamentais; justiça, liberdade e segurança; contratos públicos; estatísticas; e controlo financeiro. É o primeiro bloco a ser aberto e será o último a ser encerrado. A partir deste momento, a adesão da Ucrânia deixou de ser uma promessa geopolítica. Tornou-se uma negociação estruturada com parâmetros de referência, roteiros, prazos e o desconforto de ser julgado.

A primeira conferência deste tipo, há dois anos, deu início às negociações e definiu o quadro de negociação da UE. Pouco avançou desde então, e a explicação habitual — a obstrução húngara — está, em grande parte, correta. No entanto, o bloqueio não foi removido pelo simples facto de Bruxelas dar novo impulso. Houve mudança, porque o governo de Viktor Orbán perdeu as eleições de abril. Mas a regra da unanimidade que Orban explorou, e a facilidade com que uma capital pode fazer do alargamento um refém, não foi corrigida. Apenas ficou em silêncio. A lição a retirar deve ser a de recuperar o tempo perdido enquanto a janela de oportunidade está aberta. Os cinco grupos temáticos restantes devem ser abertos em julho. Isto não baixaria a fasquia, uma vez que um ritmo normal teria demorado aproximadamente o mesmo tempo. Demonstraria simplesmente que os bloqueios políticos podem atrasar a adesão, mas não a podem definir, desde que ambas as partes estejam prontas para avançar.

A abertura também altera quem tem mais peso. Até agora, a Ucrânia podia culpar a Hungria ou um processo de decisão moroso na UE pelos atrasos. Essa desculpa já não existe. Kiev pressionou fortemente por uma meta para 2027 e, agora que os grupos estão abertos, a UE pode devolver a bola. A questão já não é se a Ucrânia quer aderir, mas se está pronta para cumprir no ritmo acordado.

É fácil subestimar a dimensão da tarefa. O Acordo de Associação continha pouco mais de 600 atos jurídicos da UE e, após mais de uma década, a Ucrânia implementou cerca de 84 por cento deles. A adesão é de uma ordem de grandeza diferente. Exige a adoção de vários milhares de atos, e não apenas no papel. Bruxelas não perguntará se uma lei foi aprovada, mas se está a funcionar na prática. A Ucrânia tem de passar da lógica da aproximação para a lógica da adesão plena, o que é mais difícil tanto em termos de qualidade como de quantidade. O primeiro teste real terá lugar no final de outubro, quando o Relatório de Alargamento 2026 da Comissão Europeia revelar se o conjunto de «Fundamentos» está a ser implementado ou se foi apenas aberto. Fazer tudo isto enquanto se luta uma guerra em grande escala contra a agressão russa, com um orçamento limitado, uma administração pública fraca e território ocupado, é ainda mais difícil — uma dificuldade que os otimistas tendem a ignorar.

Algumas das bases já foram lançadas. Em abril, a Ucrânia adotou um Programa Nacional para alinhar as suas leis com as da UE. Também preparou posições de negociação para todos os seis grupos temáticos — mas os documentos não se implementam por si próprios. As instituições ucranianas responsáveis pela integração europeia precisam agora de mais peso. Taras Kachka, vice-primeiro-ministro para a integração europeia e euro-atlântica desde julho de 2025, e o órgão de coordenação do governo devem fazer mais do que monitorizar e coordenar os progressos; precisam de ter poderes políticos para sancionar os ministérios que protelam ou elaboram leis fracas. O Parlamento passou quatro anos sem conseguir criar uma via rápida para projetos de lei relacionados com a UE. Uma resolução recente avança na direção errada, exigindo mais relatórios e um papel parlamentar mais importante nas negociações. A supervisão é saudável, mas um país candidato não debate se deve ou não adotar a legislação da UE — esse debate cabe aos Estados-Membros. A sua tarefa é aplicar as regras, e rapidamente, quando não existe um período de transição.

O fardo não recai apenas sobre Kiev, no entanto, e, neste ponto, Bruxelas escapa com demasiada frequência ao escrutínio. Critérios de referência sem incentivos são meros desejos. A UE deve vincular os pagamentos do seu próximo orçamento de longo prazo — o quadro financeiro para 2028–34 — ao encerramento dos capítulos de negociação e dar prioridade aos critérios de referência que integrem a Ucrânia no Mercado Único. Isso transformaria o dinheiro num motor de reforma, daria aos ucranianos uma recompensa genuína muito antes da adesão plena e obrigaria a UE a implementar as reformas pré-alargamento há muito necessárias. Porque um alargamento que a UE não pode suportar financeiramente nem absorver não é mais credível do que as reformas que a Ucrânia não consegue concretizar.

A porta abriu-se mais, e isso é uma boa notícia. No entanto, uma porta só é útil se ambas as partes continuarem a atravessá-la a bom ritmo. Kiev deve construir um Estado apto para a adesão, e não apenas uma política externa que a deseje. Isso significa reforçar a autoridade do Negociador-Chefe e dos órgãos de coordenação, e pôr a política de lado nos casos em que a Ucrânia não tem períodos de transição a ganhar. Bruxelas, por seu lado, deve provar que está pronta para admitir a Ucrânia e disposta a pagar pelo percurso. Os próximos seis meses não vão decidir a adesão, mas constituem a melhor oportunidade da Ucrânia para provar, através das suas ações, que está empenhada neste processo