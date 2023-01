Passam-se os anos e o problema persiste. Milhares de professores nas ruas, acampados e fora das escolas, reclamam pela dignificação da profissão. As escolas estão fechadas e os alunos em casa (entre pandemia e greves dos professores, qualquer dia já nem sabem o que é a escola).

Os professores têm razão para protestar? Têm. São tratados às três pancadas, têm ordenados de miséria, o sistema dá-lhes poucas condições pedagógicas e físicas para exercerem competentemente a sua profissão e ainda por cima andam de casa às costas. Problemas não faltam e a solução, passam-se os anos, não chega.

O que aqui me traz não é, portanto, uma ausência de reconhecimento das razões de queixa dos professores. É a sua atitude perante qualquer hipótese de mudança. Ao longo dos anos, qualquer intenção de mudar o atual estado de coisas gera uma contestação tal que os ministros acabam por cair e o sistema fica na mesma.

Aparentemente, embora agora se apresse a desmentir, o Ministro da Educação planeava alterar o método de colocação de professores, atribuindo a entidades municipais, juntamente com a direção das escolas, a tarefa de escolherem os seus quadros docentes. Este é o grande motivo de indignação dos professores. Qualquer ideia de retirar do ministério central a competência da colocação de professores faz sindicatos, e atrás de si toda a classe, rasgarem as vestes e declararem guerra ao Governo.

