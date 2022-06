Não fazem ideia.

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os que estão lá, na “linha da frente” (lembram-se das palmas que lhes bateram? Onde isso já vai…), nas urgências com afluência que bate recordes, sem vagas para internamento, sem recursos… esses fazem ideia. Vivem essa realidade na pele.

Os médicos passaram de elementos pertencentes a um quadro da instituição, com carreira e progressão automática, para “colaboradores-médicos”, com contrato individual. Acabou o “amor à camisola” .

Só que o Estado, ao se desvincular da ligação que existia com os médicos, também os desvinculou do SNS. E, em simultâneo, o agravamento das condições de trabalho, desajustadas da realidade, elevou os sacrifícios exigidos para níveis inaceitáveis. E surgiram alternativas. É possível mudar de instituição, estatal ou privada, em Portugal ou no estrangeiro.