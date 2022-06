Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Os ricos ficam mais ricos, e os pobres ficam mais pobres”.

Não é anormal ouvir esta frase hoje em dia. Ainda para mais em tempos de crise. Pessoas da minha geração já a ouviram certamente várias vezes ao longo do seu desenvolvimento; enquanto criança, jovem e adulto.

Mas convido o leitor a uma reflexão. Que quer isto dizer? Será mesmo assim? E tentemos, ainda que se venha a mostrar ser um exercício falhado, despojarmo-nos de ideologias políticas, sensacionalismos e (por favor!) extremismos. Aviso, no entanto, o leitor, desde já, que escrevo de uma perspetiva de alguém que trabalha no setor tecnológico. Mais especificamente, do investimento em tecnologia. Como tal, sou um otimista e acredito que “a melhor forma de prever o futuro é construindo-o, e que “a segunda melhor é investir nele”.

Vivemos tempos em que se fala de uma correção tecnológica. Uma crise que está a afetar os mercados de capital. É em tempos como este que ouço esta frase recorrente no nosso quotidiano neste pequeno cantinho da Europa: “Os ricos ficam mais ricos, e os pobres ficam mais pobres”.

Não querendo entrar em detalhes técnicos desnecessários, a verdade é que, de forma geral, indivíduos mais afluentes (leia-se “ricos”) têm o seu capital distribuído de forma que lhes permite beneficiar de retornos financeiros em tempos bons, e tempos menos bons. Isto permite-lhes, em períodos de crise, ter o seu dinheiro a “trabalhar” para gerar mais riqueza futura.

Alguns argumentarão que esta assimetria social é injusta e que precisamos de ir lá com taxas e taxinhas. Abstendo-me de grandes comentários, peço ao leitor que se distancie disso por enquanto.

Vejamos, a título de exemplo, uma família tradicional portuguesa da classe média. Para evitar perder tempo em definições, chamemos-lhe Família Davos. O pai Samuel, um homem trabalhador e ambicioso. A mãe Helena, uma mulher decidida, que ama os filhos, e que é dona de um micro negócio que montou com muito suor e lágrimas. A filha Maria que tem 10 anos, ligeiramente mimada e que sempre foi muito decidida (como a sua mãe) e sonhadora. E, por fim, o filho Tobias, que tem 6 anos, é uma criança incrivelmente autêntica e adora desporto.

A família Davos, à semelhança, muito provavelmente, do leitor, não é particularmente afluente (leia-se rica). Mas lá consegue poupar um dinheirinho aqui e ali. E, naturalmente, como nos diz o bom senso, lá quer investir esse dinheiro para, à semelhança de outras famílias e indivíduos afluentes (leia-se ricos), gerar riqueza futura.

Infelizmente, devido a uma série de fatores históricos, regulamentares e da estrutura da própria indústria financeira/de investimentos, a família Davos dificilmente consegue ter acesso aos mesmos investimentos que uma família com mais posses. Infelizmente, a geração de riqueza geracional não é tão acessível a pessoas com menos riqueza. Apenas têm acesso aos mercados de capital públicos (leia-se ações), e quiçá, se tiverem sorte, imobiliário. Em tempos de crise estes investimentos dificilmente irão gerar retornos.

Enquanto os “ricos” têm acesso a ativos e estruturas otimizadas, também, para lidar com tempos mais difíceis, os “não ricos” estão expostos aos resultados negativos de uma crise.

Sei que alguns leitores irão reagir aos últimos parágrafos de forma extremamente crítica. Antecipo comentários como: “Quem dera a muitos conseguir poupar para investir!”, “A maioria de nós nem dinheiro para sobreviver tem, quanto mais poupar!”, “Mas os salários em Portugal são uma miséria!”, entre outros menos simpáticos ou politicamente corretos.

Concordando que existem temas paralelos que merecem a devida atenção, gostaria de me focar em alguns dados. De acordo com a OCDE, aproximadamente 60% dos Portugueses adultos não tem aquilo que se considera o nível mínimo de conhecimento. Ou seja, mais de metade dos Portugueses não tem conhecimentos básicos necessários para a sua vida financeira. E isto não tem nada a ver com afluência financeira. Mais ainda, os baixos níveis de literacia financeira fazem sentir-se particularmente entre as mulheres e jovens entre os 19 e 28 anos. Novamente, a falta de literacia financeira aparece enquanto fator promotor de desigualdades e assimetrias sociais.

Acredito que é necessário perceber conceitos chave de literacia financeira de forma a aumentar o conhecimento e bem-estar financeiro. Mais ainda, com a maior população jovem da história, há uma oportunidade sem precedentes para os jovens assumirem um papel ativo na definição do futuro.

Aliás, de acordo com as mais recentes recomendações e boas práticas da OCDE, o conhecimento financeiro dever ser transmitido o mais cedo possível junto de crianças para garantir os conhecimentos mínimos financeiros e a literacia financeira no geral.

Foi sobre este mote que o Hub de Lisboa dos Global Shapers decidiu tomar ação. Decidimos focar-nos nesta área prioritária e, em particular, um dos tópicos em que Portugal apresenta resultados mais deficitários.

Decidimos desenvolver um livro ilustrado para crianças entre os 5 e os 10 anos focado em poupança ativa.Em vez de desenvolver um projeto sobre literacia financeira no geral, o livro foca-se especificamente sobre áreas em que os Portugueses, particularmente jovens, apresentam resultados deficitários. Portugal está no 18ºlugar em termos de poupança ativa, com 63.5% dos adultos a reportarem que poupam (média da OCDE é 68.9%). Está na altura de mudar isto e, como gosto de dizer, de pequenino é que se enche o porquinho (mealheiro).

O livro “Maria e o segredo da Poupança” aborda temáticas como a importância de poupar, a criação de hábitos de poupança e regras simples de alocação do orçamento pessoal de forma simples, acessível e leve através de ilustrações para crianças. O livro contou com o apoio da Leya e do Banco Santander, que tornaram realidade este livro e asseguraram a sua produção e distribuição.

O livro está disponível aqui e recomendo vivamente a todas as crianças portuguesas, porque no poupar é que está o ganho.

David Cruz e Silva é luso-americano e o fundador da Hack & Hustle, uma empresa focada na criação e desenvolvimento sistemático de novas empresas e em consultoria de inovação. Especializado em ferramentas de inovação, empreendedorismo e capital de risco, o David tem experiência a trabalhar com startups e no desenvolvimento de projetos de inovação para PMEs, multinacionais e governos a nível europeu. O David é um Global Shaper (iniciativa do Fórum Económico Mundial) e foi o representante mais jovem de Portugal na 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque (a convite da Organização Mundial de Saúde, para a qual foi consultor).

O Observador associa-se ao Global Shapers Lisbon, comunidade do Fórum Económico Mundial, para, semanalmente, discutir um tópico relevante da política nacional visto pelos olhos de um destes jovens líderes da sociedade portuguesa. O artigo representa a opinião pessoal do autor, enquadrada nos valores da Comunidade dos Global Shapers, ainda que de forma não vinculativa.