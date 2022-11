A tensão entre o BCE e alguns governos é cada vez maior, especialmente com críticas de grandes países como a França e a Itália, mas também da Finlândia, a que se está a juntar Portugal. A primeira-ministra finlandesa, citada pelo EUObserver, vai ao ponto de dizer que o banco central está a proteger a sua credibilidade lançando as economias para a recessão. “Temos de fazer o que temos de fazer”, foi a resposta dada por Christine Lagarde na última reunião de quinta-feira, dia 27 de Outubro, quando anunciou mais uma subida “jumbo” das taxas de juro.

A posição crítica que está a ser protagonizada por alguns países radica na convicção de que a subida dos juros não vai controlar a inflação, provocando apenas recessão – o que parece encontrar fundamento como veremos adiante. Mas a oposição à subida dos juros por parte do BCE também se explica pela situação específica de cada país, o que faz com que o desafio da política monetária seja ainda maior.

Comecemos pelas diferenças em matéria de dívida. Países endividados, como Portugal e a Itália ou com elevada exposição a taxa variável, como a Finlândia, têm na subida dos juros um desafio maior. Além da pressão sobre as contas públicas, no caso português, as empresas, e especialmente as famílias, vão enfrentar em simultâneo preços mais altos e encargos financeiros mais elevados, uma pressão acrescida para as contas.

