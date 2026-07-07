Se a manifestação de interesse explicou parte importante da explosão dos fluxos migratórios para Portugal, não conta toda a história. O outro pilar do modelo construído na última década foi o Acordo de Mobilidade da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). A tese deste texto é directa: a mobilidade na CPLP deixou de funcionar como princípio de reciprocidade e passou a operar, na prática, como mecanismo assimétrico. Portugal liberalizou a entrada e a regularização de cidadãos da comunidade, enquanto os restantes Estados mantiveram quase intactas as barreiras à circulação de portugueses. O problema não reside na cooperação lusófona em si, mas na sua transformação numa política migratória unilateral, sem planeamento e sem contrapartidas equivalentes.

Reciprocidade: um princípio que deixou de funcionar

A CPLP nasceu com uma ambição legítima: transformar a herança histórica, cultural e linguística comum num espaço de cooperação entre Estados soberanos, promovendo mobilidade, investimento, intercâmbio académico e relações económicas. O princípio era simples: gerar benefícios mútuos.

Quase três décadas depois, os dados sugerem que esse princípio já não se verifica na prática.

Em 2024, Portugal registava cerca de 1,6 milhões de residentes estrangeiros, uma presença expressiva na população total. Uma parte significativa provinha de países da CPLP, sobretudo do Brasil, mas também de vários países africanos de língua portuguesa.

O movimento inverso é reduzido ou mesmo residual. São poucos os portugueses que se estabelecem profissionalmente no Brasil, em Angola, em Moçambique ou noutros Estados-membros. Os que o fazem enfrentam procedimentos administrativos complexos, exigências documentais rigorosas, limitações no reconhecimento de qualificações e regimes de vistos que pouco evoluíram nas últimas décadas.

Em teoria, o Acordo de Mobilidade da CPLP, assinado em 2021, pretende facilitar a circulação entre todos os Estados-membros. Na prática, a facilitação é profundamente assimétrica. O acordo fala em “mobilidade facilitada”, não em livre circulação automática: depende da legislação interna de cada Estado e, frequentemente, de instrumentos bilaterais complementares. Portugal, sob o Governo de António Costa, flexibilizou significativamente os mecanismos de entrada e regularização de cidadãos da CPLP, enquanto a maioria dos outros países manteve praticamente inalterados os seus regimes migratórios e profissionais.

Este Acordo foi assinado pelo executivo de António Costa à revelia de um debate aprofundado na Assembleia da República e sem consulta efectiva aos portugueses. O Governo avançou com a assinatura e com a aplicação prática das medidas mais liberais, transformando um instrumento de cooperação num acelerador de fluxos migratórios unilaterais, antes mesmo de uma ratificação parlamentar plena e de um escrutínio público rigoroso. Esta forma de proceder reforça o carácter unilateral e pouco transparente da política adoptada.

O resultado é claro: a circulação tornou-se muito mais simples num sentido do que no outro. Uma comunidade baseada na livre circulação pressupõe benefícios recíprocos. Quando a mobilidade se torna estruturalmente unidirecional, deixa de haver verdadeira reciprocidade e surge, na prática, um país de acolhimento permanente.

Impactos económicos: crescimento sem convergência

Portugal enfrenta desafios demográficos reais — envelhecimento populacional, redução da população activa e escassez de mão-de-obra em vários sectores. No entanto, estes problemas são em grande medida auto-induzidos: resultam das próprias políticas migratórias anteriores, que criaram um modelo de alta imigração e baixos salários; do fracasso empresarial em investir em produtividade, inovação e qualificação da mão-de-obra nacional; e do declínio da natalidade associado a mudanças nos padrões familiares e sociais, que contribuiu para o enfraquecimento da reposição geracional. A construção civil, o turismo, a agricultura e diversos serviços dependem hoje, em larga medida, do trabalho estrangeiro. Esta abertura pode explicar-se em parte por essas necessidades criadas, mas não justifica a transformação da imigração em resposta única e pouco selectiva, que perpetua e agrava o ciclo vicioso.

Análises rigorosas de fluxos não seleccionados, alinhadas com estudos da OCDE, mostram que, no curto prazo, imigrantes recentes de baixa qualificação tendem a consumir mais serviços públicos do que contribuem em impostos, agravado pela integração lenta. Estes efeitos devem ser enquadrados numa estratégia mais ampla, que inclua produtividade, inovação, qualificação, retenção de talento, apoio à natalidade e reorganização dos serviços.

Uma política pública não deve ser avaliada apenas pelos efeitos agregados. Deve ser analisada pela forma como distribui benefícios e custos. Foi aqui que o modelo português revelou as suas maiores fragilidades.

O erro da abertura sem planeamento

Esta assimetria não ocorreu por acaso: resultou de escolhas políticas deliberadas. Ao eliminarem as quotas migratórias que balizavam a entrada de trabalhadores estrangeiros, os Governos de António Costa abriram as portas a um influxo sem qualquer controlo prévio da capacidade de acolhimento ou articulação com as necessidades reais do mercado. O Acordo de Mobilidade de 2021, assinado à revelia de um debate nacional amplo, funcionou como o acelerador definitivo desta dinâmica unilateral.

O resultado foi a criação de um excedente de população que, sem redes de apoio estruturadas, se transformou num problema complexo para as autarquias e para o Estado central.

A desequilibrada balança de custos e benefícios

Não se trata de negar benefícios. Os impactos positivos existem, mas concentram-se em sectores específicos — turismo, construção civil, agricultura intensiva — que beneficiam de mão-de-obra abundante e relativamente barata. Os lucros permanecem privatizados nesses nichos empresariais, enquanto o Estado capitaliza politicamente o crescimento do PIB absoluto. Os custos, porém, são difusos e socializados: recaem sobre a população residente e as estruturas públicas.

A rápida expansão populacional ocorreu sem reforço proporcional da capacidade do Estado. A pressão sobre a habitação agravou-se num contexto de oferta insuficiente. O Serviço Nacional de Saúde responde a uma procura crescente com limitações crónicas — em vários momentos, mais de 1,5 milhões de utentes sem médico de família. As escolas integraram milhares de novos alunos sem recursos equivalentes. A administração pública, nomeadamente a AIMA, acumulou centenas de milhares de processos pendentes.

Nenhum destes problemas começou exclusivamente com a imigração recente. Resultam de insuficiências estruturais acumuladas durante décadas. Mas é difícil negar que o crescimento populacional acelerado aumentou significativamente a pressão sobre serviços que já funcionavam perto do limite.

No mercado de trabalho, a imigração pouco selectiva e concentrada em sectores de baixos salários arrisca perpetuar um modelo económico assente em baixa produtividade, em vez de incentivar investimento, inovação e qualificação. Compete-se pela disponibilidade permanente de mão-de-obra barata em vez de valorizar o trabalho e o capital humano.

Os benefícios imediatos concentram-se sobretudo em empresas e em alguns indicadores macroeconómicos favoráveis. Os custos são suportados por toda a comunidade: maior pressão sobre habitação, serviços públicos, integração e infraestruturas. Esta distribuição desigual ajuda a explicar o desconforto crescente de muitos cidadãos — não por rejeição aos que procuram melhores condições de vida, mas por sentirem que o Estado não planeou adequadamente a transformação demográfica nem distribuiu de forma justa os encargos.

Portugal continua longe da convergência com a média da UE em rendimento por habitante. Crescer em termos absolutos não significa prosperidade partilhada. O debate não deve centrar-se na imigração como solução exclusiva, mas na qualidade da política pública que a enquadra.

Conclusão: da improvisação ao planeamento

Uma política migratória responsável não se mede pelo número de autorizações de residência emitidas, nem pela facilidade administrativa dos processos. Mede-se pela capacidade de responder às necessidades reais da economia, garantir integração bem-sucedida, proteger a sustentabilidade dos serviços públicos e assegurar uma distribuição equilibrada de custos e benefícios.

A experiência da CPLP expõe o problema central: a mobilidade não é simétrica. Portugal abriu amplamente as portas; os restantes países não ofereceram contrapartidas equivalentes para os portugueses. Quando a mobilidade funciona quase só num sentido, deixa de haver reciprocidade.

Importa distinguir dois planos frequentemente confundidos. A lusofonia é um património histórico, cultural e linguístico de enorme valor estratégico para Portugal, que justifica o aprofundamento das relações económicas, académicas, científicas e culturais. Mas daí não decorre que deva servir, por si só, de fundamento para uma política migratória desprovida de planeamento, selectividade e reciprocidade.

Partilhar uma língua facilita a integração e reduz alguns custos de adaptação. Não elimina, porém, a necessidade de avaliar a capacidade de acolhimento do país, as necessidades concretas do mercado de trabalho, a sustentabilidade dos serviços públicos e a existência de benefícios efectivamente recíprocos.

Confundir a lusofonia enquanto projecto cultural com a lusofonia enquanto princípio orientador da política migratória foi um dos principais equívocos estratégicos da última década.

Portugal poderá continuar a precisar de imigração se a opção for manter artificialmente os números actuais da população residente, mas esta estratégia cria uma armadilha demográfica: adia-se (mas não resolve) o ajuste estrutural necessário — aumentar a natalidade, melhorar a retenção de jovens portugueses e alcançar ganhos reais de produtividade. Em vez de resolver os desequilíbrios de fundo, gera uma dependência crescente de novos fluxos migratórios. A verdadeira questão é saber se será capaz de construir uma política migratória baseada em planeamento, reciprocidade efectiva, critérios transparentes de admissão e avaliação permanente dos impactos.

Uma abordagem responsável valorizará a lusofonia como espaço privilegiado de cooperação, distinguindo claramente a solidariedade entre Estados da ausência de critérios na definição da política migratória. Sem essa distinção, a ideia de comunidade corre o risco de perder precisamente aquilo que lhe dava legitimidade desde o início: a reciprocidade entre parceiros soberanos.