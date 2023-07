Senhor Presidente, senhor Presidente da Assembleia, senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, eis duas ou três pequenas coisas acerca do estado da nação, aos 880 anos de vida.

Aos 880 anos, Portugal é um país que preza a educação, investe nela, gosta de encher a boca com expressões como “a geração mais qualificada de sempre”. Gasta mais dinheiro por aluno no ensino público do que no privado. E, depois, assim que esse jovem se licencia e entra para o mercado de trabalho a ganhar, digamos, dois mil euros, passa imediatamente a tratá-lo como rico, privilegiado, tira-lhe todos os apoios e começa a persegui-lo com impostos.

Isto acontece de um dia para o outro. Gastamos milhares de milhões de euros a formar jovens que, no exacto momento em que poderiam começar a devolver ao país o que o país investiu neles, são obrigados a emigrar, se querem ter uma vida digna, a vida que sonharam, lhes foi prometida e que merecem. Vão enriquecer outros países, trabalhar em sectores de valor acrescentado, criar lá as suas famílias, ter lá os seus filhos.

