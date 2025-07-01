A passagem do último trimestre de 2024 para o primeiro de 2025 mostrou que a descida do IRS não teve efeitos duradouros e foi incapaz de contrariar os ventos desfavoráveis que chegam do exterior. A conjuntura internacional de grande incerteza teve, aparentemente, mais força do que os estímulos do Governo, através da redução do IRS e do suplemento extraordinário para as pensões mais baixas. Mas o Governo parece esperar que desta vez seja diferente, ao argumentar que quer descer o IRS o mais depressa possível, o que poderá acontecer já em Agosto, de acordo com o Expresso, com o objetivo de aumentar o consumo e combater o abrandamento da economia. O que o passado recente nos diz é que esses efeitos são temporários.

Os últimos dados das Contas Nacionais divulgados pelo INE têm alguns sinais de alerta. Depois de uma segunda metade de 2024 marcada pelo acentuado aumento do rendimento, o seu crescimento afundou no primeiro trimestre. E como o consumo teve um aumento mais elevado, a poupança caiu, ainda que ligeiramente. Ou seja, as pessoas foram às poupanças para gastar mais do que receberam. Colocando números em cima disto: o rendimento disponível bruto aumentou 1,3% no primeiro trimestre face ao último de 2024, enquanto o consumo subiu 1,5%. Como consequência a taxa de poupança baixou de 12,5% para 12,4%.

Quando olhamos para os indicadores mensais de conjuntura também divulgados pelo INE os sinais de alerta mantêm-se. As exportações globais de bens caíram 5,7% em Abril, com uma quebra de 5,2% para os países da União Europeia e de 7,1% para fora. Exportamos menos 3,7% para a Alemanha e menos 3,1% para Espanha. O consumo de energia elétrica estagnou em Maio (tinha subido 3,2% em Abril) e as vendas de gasóleo diminuíram 3% em Abril.

Os indicadores de actividade e confiança mostram consumidores mais renitentes na compra de bens de consumo duradouros e uma quebra de confiança no sector do comércio, com subida nos outros sectores, nomeadamente nos Serviços, na Indústria Transformadora e na Construção e Obras Públicas.

No plano externo, a Alemanha, locomotiva da Europa, espera uma recuperação ligeira este ano, após dois anos de recessão, graças a um orçamento expansionista que inclui investimentos massivos em defesa e infra-estruturas. Espanha, apesar das suas debilidades estruturais, como o elevado desempego e a sua instabilidade política, tem resistido e, ao contrário de Portugal (menos 0,5%) , registou um crescimento de 0,6% no primeiro trimestre deste ano, quando se compara com o último do ano passado.

Quanto aos Estados Unidos sabemos que a instabilidade e incerteza é a regra, o que provoca mais danos do que qualquer decisão de tarifas, uma vez que não deixa as empresas ajustarem-se, têm de se ir ajustando, com desperdício mais elevado de recursos. É certo que a “Guerra dos 12 Dias” com o Irão, como lhe chamou Donald Trump, acabou a ter menos impacto do que se esperava, mas um horizonte de nevoeiro não se dissipou. E, em termos gerais, sabemos que o ponto de chegada deste novo mundo, que se está a desenhar, terá menos comércio internacional que o anterior, o que são más notícias para um país como Portugal, mesmo tendo maior abertura aos países da UE do que ao resto do mundo. Vai obviamente limitar o nosso crescimento.

Com um quadro destes é impossível um qualquer Governo de uma pequena economia aberta conseguir contrariar o abrandamento que vem de fora com descidas no IRS. Poderá moderar esse abrandamento, mas, mesmo isso, tem de ser feito com especial cautela para não criar desequilíbrios mais à frente, caso a crise recessiva apareça de facto e faça desaparecer repentinamente as receitas do Estado que têm permitido esta generosidade.

Sabendo o Governo que não consegue contrariar maus ventos, porque quer aumentar o consumo no Verão, acelerando a redução do IRS? Se pensarmos bem, tendo como objetivo aliviar os orçamentos familiares, tinha mais lógica dar o prémio de descida do IRS, com retroativos, em final de Setembro, altura em que já se gastou o subsídio de férias e é preciso fazer face às despesas correntes familiares do novo ano. Sum, muitas despesa com as crianças fazem-se logo em finais de Agosto, mas, por isso mesmo, Setembro pode ser um mês financeiramente mais apertado.

Não tendo, os argumentos do Governo, a racionalidade económica que lhe quer dar, a pressa em descer o IRS encontra uma explicação mais plausível nas eleições autárquicas de Setembro. Se o IRS descesse apenas em Setembro, já teriam passado as eleições e a AD não poderia mostrar o aumento do dinheiro nos bolsos que estava a dar aos portugueses – e que, nesse primeiro mês, será especialmente elevado por ter efeitos retroativos.

O Governo de Luís Montenegro tem revelado uma enorme mestria na gestão política do ciclo eleitoral, usando a margem de manobra que ainda tem nas contas públicas. Ficamos à espera de saber como vai fazer a gestão política eleitoral quando o dinheiro começar a escassear. Talvez não seja uma preocupação, porque a partir de Janeiro – mês das presidenciais – só haverá eleições a curto prazo se o Governo cair. E, nesse cenário, tudo pode estar a acontecer e há sempre a ferramenta da vitimização. Esperemos é que toda esta gestão esteja a ser feita com prudência, deixando espaço orçamental para uma eventual crise, que um dia chegará. E face ao longo ciclo de crescimento que já temos pode ser mais cedo do que tarde.