O Governo promete reduzir o défice público em 2023 apesar de a economia mergulhar de um crescimento superior a seis por cento para um inferior a dois por cento. Na clássica avaliação de uma política orçamental, estamos perante uma orientação contraccionista ou, como popularmente ficou conhecida, austeridade.

Num primeiro olhar, somente para os principais grandes números, o Orçamento para 2023, que entrou este dia 10 de Outubro na Assembleia da República pelas 13:00, é mais contraccionista do que o de 2022, apesar da longa lista de medidas apresentada pelo ministro das Finanças Fernando Medina numa conferência de imprensa que durou cerca de três horas.

O défice público reduz-se de 1,9% para 0,9% do PIB, quando a economia passa de um crescimento projectado de 6,5% este ano para uma previsão de 1,3% em 2023. As medidas anunciadas valem 0,7%, ou cerca de 1700 milhões de euros. Ou seja, sem as medidas temporárias, o défice de 2023 seria de apenas 0,2%. ( ver página 109 ).

