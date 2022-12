O ano de 2022 mudou os termos em que discutimos política em Portugal, deixando à vista, mais do que nunca, o enorme puzzle que pende sobre o país e que, nos próximos anos, com a informação de que dispomos hoje, só terá tendência a tornar-se mais saliente na competição eleitoral. O regime – entendido aqui como os principais partidos, o Presidente da República, as grandes empresas e a comunicação social sempre lesta a coadjuvar a ficção em que vivemos – está bloqueado e não há forças internas para realizar as reformas para produzir a riqueza suficiente para aumentar o bem-estar dos Portugueses. Ninguém tem vontade de mudar o estado de coisas, até porque o risco é grande e poderá pôr em causa as clientelas habituais. Mais, o declínio relativo de Portugal na União Europeia é agora indesmentível e as previsões das instituições Europeias não são animadoras.

No entanto, e aqui reside o puzzle, os eleitores continuam a apoiar de forma fervorosa os incumbentes. No início do ano, assistimos a uma vitória surpreendente de António Costa que brindou o Partido Socialista com uma maioria absoluta, depois de dois mandatos a governar em minoria. Mais recentemente, no meio de um mandato inenarrável, uma sondagem do Expresso sugere que 74% dos Portugueses apreciam o estilo populista de fazer política de Marcelo Rebelo de Sousa.

Por que é que isto é um puzzle? Numa visão altamente simplificada, a literatura de ciência política mostra que os eleitores penalizam os incumbentes quando estes são incapazes de aumentar o bem-estar económico e social. Obviamente que o mandato de Costa tem sido altamente complexo, com a pandemia e a guerra pelo meio, o que torna mais difícil a atribuição de culpas num contexto de voto económico. Estes factores estão, naturalmente, fora do controlo do executivo português. No entanto, os eleitores deveriam ser capazes de distinguir entre aquilo que está no controlo do executivo e os choques exógenos. Face ao desempenho francamente constrangedor de António Costa, o mais natural seria uma penalização do executivo. O puzzle fica ainda mais denso se olharmos para uma sondagem no Expresso de Novembro de 2021, na qual mais de dois terços dos inquiridos afirmam que tudo – literalmente tudo –, impostos, desigualdade, desemprego, precaridade, vai piorar. Tal como mostra a figura abaixo. É-me impossível conciliar esta perspectiva das massas sobre o futuro e o continuado apoio ao regime e ao governo Costa.

