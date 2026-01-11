Há momentos na vida democrática em que a quantidade diz tanto como a qualidade. As eleições presidenciais de 2026 são um desses casos: 14 candidaturas apresentadas, 11 admitidas. Nunca houve tantos pretendentes a Belém. E, no entanto, o que este número revela não é entusiasmo, mas inquietação. Quando tantos se oferecem para representar a República, talvez seja porque a própria República anda à procura de quem a represente e, quem sabe, de quem a salve.

Quando a conversa vai para o assunto do momento e alguém pergunta:

“Em quem vais votar?”, a resposta mais comum não é uma escolha, mas uma recusa:

“Posso dizer em quem não voto.”

É um sintoma. Não de desinteresse, mas de desconfiança.

Quem é que anda realmente à procura de salvação, os candidatos ou o país?

A função presidencial, tal como a Constituição a desenhou, é tudo menos ambígua. O Presidente não governa, não legisla, não define políticas públicas. Garante. Vigia. Modera. É o último travão e o primeiro sinal de estabilidade. É, acima de tudo, a figura que deve assegurar que o país não se perde de si próprio quando a política se perde do essencial. Mas a campanha eleitoral, sempre mais ruidosa do que prudente, tende a transformar esta função num palco de promessas ou numa plataforma de compromissos que o cargo não pode cumprir.

A diversidade de perfis em 2026 é sintomática. Entre os candidatos admitidos encontramos políticos profissionais, independentes convictos, militares reformados, sindicalistas, académicos e até figuras vindas da cultura ou da intervenção cívica. Cada um traz consigo uma leitura do país, uma urgência, uma ferida que sangra ou já sangrou. Uns falam de transparência, outros de justiça social, outros ainda de reformas estruturais que não cabem na Presidência, mas cabem no imaginário de quem procura um salvador institucional.

É aqui que a campanha se torna reveladora. A Presidência, sendo um cargo limitado, atrai discursos ilimitados. Fala‑se de saúde, educação, habitação, como se o Presidente pudesse governar por decreto moral. Fala‑se de estabilidade, como se a estabilidade fosse um estado de espírito e não uma arquitetura institucional. Fala‑se de “dar voz aos portugueses”, como se a voz presidencial não tivesse, por definição, de ser a de todos, inclusive dos que não votaram no vencedor.

O risco é evidente: inflacionar expectativas e multiplicar estratégias sobre um cargo que vive da contenção. A força do Presidente está precisamente no que não faz.

No veto ponderado. Na dissolução rara. Na palavra que pesa porque não é usada para tudo. Na capacidade de representar o país sem o disputar. Quando a campanha transforma a Presidência num programa de governo paralelo, perde‑se o sentido da função e, com ele, a confiança no próprio sistema.

Mas há também um dado mais profundo. A proliferação de candidaturas mostra um país fragmentado, mas não indiferente. Mostra que a Presidência continua a ser um lugar simbólico onde Portugal procura uma imagem de si próprio que ainda não encontrou. Talvez seja por isso que tantos se apresentam: não para ocupar o cargo, mas para disputar o significado do cargo e todos se julgam merecedores de tamanha confiança.

No fim, a pergunta não é quem será eleito. A pergunta é outra: Que ideia de República queremos que o Presidente represente?

Porque é essa ideia e não o número de candidatos que definirá o país que seremos nos próximos anos.