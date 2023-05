Segundo as últimas “legislativas”, há 400 mil portugueses cujo voto não conta. Segundo sondagens recentes, esse número pode ser de 600 mil ou 700 mil. Para arredondar, convencione-se que há meio milhão de cidadãos que não são tratados enquanto tal. Meio milhão. Não são emigrantes que sumiram na Nova Zelândia e perderam de vez os vínculos à pátria. Não são infelizes que padecem de incapacidade psíquica, pelo menos não em maior proporção que os eleitores dos restantes partidos ou em maior grau que o espectador médio da SIC Notícias. Não são terroristas na clandestinidade, prestes a rebentar com clínicas de abortos e a enfiar o prof. Galamba, ilustre cartomante e fanático de computadores, em alcatrão e penas. São gente comum, que antes privilegiava o PSD, o CDS e até o PCP, e que agora escolhe o Chega.

Sucede que optar pelo Chega nas urnas é o mesmo que ficar em casa ou aproveitar para rabiscar símbolos fálicos no boletim: não serve de muito. E não sou eu que o digo. Quem o diz são 96,3% dos “media”, 98,8% dos comentadores oficiais e oficiosos, 99,2% dos políticos em geral e 100% dos dirigentes, funcionários, zeladores e compadres do Partido Socialista, os quais em conjunto decidiram a nulidade cívica de meio milhão de criaturas. Hoje em dia, o cálculo das possíveis alternativas ao encantador socialismo deixou de se fazer através da corriqueira soma e passou a fazer-se mediante subtracção, a subtracção dos contumazes que, em quantidade aparentemente crescente, tendem a apreciar o dr. Ventura.

Na actual “conjuntura”, a virtude aumenta em função da distância que se guarda face ao Chega. Entre as agremiações não marxistas, o bom líder é o que ocupa o respectivo tempo a traçar linhas vermelhas em redor da “extrema-direita”. O óptimo líder é o que nem se importa de perder eleições desde que o seu asco à “extrema-direita” fique explícito. Isto na perspectiva da opinião publicada, que zela para que os limites estabelecidos pelo PS ao espectro político sejam aplicados com rigor. “Alianças”, “pactos” e “acordos” são palavras malditas, apenas aceitáveis se proferidas em tom de veemente repulsa e idealmente seguidas de cuspidela no chão.

