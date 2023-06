Para qualquer lado que se olhe há greves no Estado. Greves de professores que perturbam a aprendizagem e a avaliação dos alunos bem como a vida dos pais, greves de oficiais de justiça que paralisam o funcionamento dos tribunais, greves de funcionários da CP, que transtornam a vida laboral dos que comutam entre a casa e o trabalho. As greves são um resultado de duas coisas distintas. De uma insatisfação profissional, frequentemente ligada a questões salariais, e de uma estratégia política, sobretudo de sindicatos mais afetos ao PCP e à CGTP que agora competem com sindicatos independentes.

Enquanto isto, Fernando Medina prepara-se para mais um brilharete orçamental este ano. Fechou o ano de 2022 com um défice significativamente melhor que o previsto (de 0,4% em vez de 1,9% do PIB como orçamentado). Em 2023 poderia fechar com um saldo orçamental muito melhor que o previsto no OE2023. Em vez de um défice orçamental de 0,9% do PIB poderia registar, sem medidas extraordinárias, um excedente orçamental da ordem dos 1,9% do PIB. Essa folga face aos objetivos orçamentais permitiu que o governo tomasse uma série de medidas extraordinárias: medidas de apoio às famílias vulneráveis e relacionadas com a habitação, IVA zero nalguns bens alimentares essenciais, aumento extraordinário de trabalhadores da administração pública e do subsídio de refeição e, por fim, um adicional às pensões em pagamento. O governo considera que estas medidas extraordinárias terão um impacto de 1% do PIB. Resumindo, com a informação que dispomos agora e uns cálculos adicionais, tudo indica que poderemos ter um excedente de 0,9% do PIB em vez de um défice do mesmo montante como anunciado pelo governo.

O renovado brilharete nas finanças públicas deste ano resultará essencialmente de três coisas: de uma previsão atual de um crescimento económico nominal superior ao previsto no OE2023, de uma já de si subestimada receita fiscal e contributiva no OE2023 e do já aludido brilharete nas finanças públicas de 2022. As medidas extraordinárias atenuam, mas não eliminam o brilharete.

